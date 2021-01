Skandalisert, men ikke tidenes verste

De siste ukene har oppslutningen om Donald Trump fått seg en kraftig knekk. Men tallene har ikke kollapset helt. Det er fortsatt mange som støtter det selverklærte geniet.

TV 2 har gått gjennom en rekke målinger som sier noe om Trumps popularitet i et historisk perspektiv.

Hver uke stiller en rekke meningsmålere spørsmålet "synes du presidenten gjør en god jobb?" til amerikanske velgere. For Donald Trump har antallet velgere som svarer "ja" på dette spørsmålet stort sett ligget på 43 prosent.

Men nå faller oppslutningen kraftig. TV 2s snitt av målinger i desember og januar viser at oppslutningen har falt fra 42,9 til 38,9 prosent.

– Det er et kraftig fall, Trump har knapt vært under 40 prosent de siste tre årene, sier Terje Sørensen.

Gallup er det byrået som har drevet lengst med slike målinger. Byrået måler nå oppslutningen om Trump til svake 34 prosent. Det plasserer 74-åringen høyt opp på listen over upopulære presidenter.

– Trump har havnet i nedrykksgjengen. Gallup har ikke målt flere enn 5 avtroppende presidenter til under 50 prosent, bemerker Sørensen.

De løpende popularitetstallene gir bare et øyeblikksbilde av presidentens popularitet. Andre målinger prøver å finne ut hvordan velgerne vurderer presidentens samlede innsats.

Årets målinger viser en tydelig tendens: Trump er upopulær, men ikke mer enn presidenter som George W. Bush og Jimmy Carter.

For eksempel mener langt flere at Donald Trump gjorde en "over middels" jobb enn det George Bush gjorde. Det viser en fersk måling fra ABC News og Washington Post. Samtidig viser målingen at omtrent like mange mener Trump og Bush' innsats var "under middels".

På oppdrag fra PBS har Martis Polls stilt noenlunde samme spørsmål. Her er de to ytterste svaralternativene interessante. Like mange amerikanere vurderer Trump og Barack Obama blant de beste presidentene. Men langt flere plasserer Trump blant de verste.

Mange opplever det som skremmende at mange amerikanere fortsatt tror valget ble "stjålet" fra Trump. Tallene svinger, men på de fleste målingene svarer fortsatt et ganske stort mindretall av amerikanerne at valget var «rigget».

NBC News har publisert en nåling der 39 prosent av de spurte sier at de ikke tror valget er "korrekt opptalt". Da byrået i 2000 spurte om det uhyre jevne valget av George W. Bush var "rettferdig" svarte 39 prosent nei. Altså like mange som tviler på valget av Biden.

Marist Polls har også publisert lignende tall. Byrået spør velgerne om de opplever valget som "legitimt". Tabellen viser at mange ikke aksepterte Trumps seier for fire år siden.

Da Trump holdt sin avskjedstale på St. Andrews skrøt han av at "ingen har sett slike tall".

Det er altså ikke helt sant, det heller.