Gir ikke dispensasjon fra høydehus-forbudet

Korona-pandemien har skapt store utfordringer for norske toppidrettsutøvere. Med begrensede reisemuligheter og strenge karantenebestemmelser har flere, blant andre Friidrettsforbundets landslagslege Ove Talsnes, tatt til orde for at idrettsstyret bør gi et midlertidig fritak fra forbudet mot høydehus så lenge pandemien varer.

Idrettsstyret innhentet råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg og lovutvalget, og tirsdag ble uttalelsene diskutert og behandlet.

Onsdag presenterte idrettsstyret konklusjonen: Det blir ikke gitt dispensasjon fra høydehus-forbudet.

«NIFs lovutvalg mener det ikke er adgang til å dispensere fra Idrettstingets vedtak om forbud mot høydehus» heter det i en uttalelse.

Utøverkomitéen var blant interessentene som kjempet for en midlertidig dispensasjon fra forbudet.

«Flere momenter taler i retning av at det bør vurderes en midlertidig dispensasjon. Både helse og sikkerhet, omdømme knyttet til nødvendig reising og presset økonomi i toppidretten bør veie tungt i disse vurderingene. Utøverkomitéen mener pandemien har gitt nye erfaringer og argumenter, slik at høydehus-saken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021».

Forbud mot bruk av høydehus ble innført i Norge i 2003.