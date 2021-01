Disse bildene skaper full forvirring

Den amerikanske superinfluenseren Kylie Jenner (23) legger stadig ut bilder fra luksuriøse ferier. Nå har hun gjort det igjen - men denne gangen fra et hotell mange nordmenn tror de har sett før.

På bildet poserer Jenner nemlig på en solseng der mange skandinaviske realitydeltakere muligens har vært før henne.

I bakgrunnen kan man skimte skandalehotellet «Paradise Hotel». Dermed spekuleres det nå i om Jenner befinner seg på hotellet som figurerte som «Paradise Hotel» de syv første sesongene.

MEXICO: Kjenner du igjen dette badet? Foto: Kyliejenner/Instagram

Flere bilder på Jenners Instagram-«story» viser innsiden av hotellet, som er slående likt det gamle reality-hotellet.

Et av bildene viser også søsteren Kendall Jenner, en av verdens mest profilerte supermodeller.

SOLNEDGANG: Denne utsikten virker kjent for mange norske TV-seere. Foto: Instagram/kyliejenner

Det populære realityprogrammet spilles inn i kystområdet som kalles Costa Careyes i delstaten Jalisco i Mexico. Der finnes det en rekke luksuriøse privatboliger, blant annet huset som leies til Paradise Hotel-innspillingen.

– Jeg vet faktisk ikke

Programleder Triana Iglesias (38) har vært programleder for alle 13 sesongene og kjenner de to hotellene bedre enn de fleste.

Hun sier hun er usikker, men at det ser veldig likt ut.

BERGEN: Programleder Triana Iglesias avbildet på Gullruten. Foto: Berit Roald

– Jeg kan ikke svare helt sikkert, det er en hel haug med like hus rundt i hele området, forklarer hun.

Videre sier hun at dersom det ikke er Paradise Hotel, så er det naboen.

Tviler på at det er samme hotell

Tidligere Paradise Hotel-deltaker Andrea Sveinsdottir (25) stiller seg tvilende til at det er det gamle hotellet.

– Jeg tror det er hotellet som ligger vis a vis det «nye» som brukes nå, og hvis jeg ikke tar helt feil så er ikke det vårt gamle PH-hotell, sier hun med et glimt i øyet.

KJÆRESTER: Sveinsdottir fant kjærligheten da hun var med på Love Island i 2018. Foto: Vidar Ruud

Hun påpeker at hotellet Jenner har lagt ut bilder fra er helt likt det hotellet de bruker nå, bare i gult. Hotellet de bruker nå er nemlig malt i grønt.

– Tilnærmet identisk

For å få klarhet i forvirringer tar God kveld Norge kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Nent, Thomas Horni.

– Dette er nok ikke Paradise Hotel, men det huset som er tilnærmet identisk som ligger på tvers av bukten. Man ser det i klippebildene på PH hele tiden, forklarer han.

Videre forteller han at det ryktes at det er sangeren Seal som eier huset.

– Men det kan være en vandrehistorie, sier han.

Han påpeker at man på Jenners Instagram-«story» kan se et svart badekar, og at det ikke finnes noe svart badekar på Paradise Hotel.

En ordentlig sniktitt på huset Jenner ferierer i kan du se her. Hotellet som ble brukt i tidligere sesonger ligger en halvtime lenger nord.

Horni bekrefter at huset man ser bak skulderen til Jenner, er det hotellet som i dag blir brukt til Paradise Hotel-innspilling.