– Ikke en gang Nixon benådet sine kompiser på vei ut

Selv om størstedelen av benådningene til Trump går til folk som soner lange dommer for mindre kriminelle forhold, er listen langt fra blottet for kontroversielle navn.

Meldingen om at 73 personer blir benådet og 70 får endret straffen sin kommer i Trumps aller siste timer som president. Det er tradisjon at benådninger kommer helt tampen av et presidentskap, men det har vært knyttet spesielt store forventinger til Trumps liste, ettersom mange har spekulert i om han kom til å benåde seg selv eller sine familiemedlemmer.

Reuters: ble frarådet

Dette har derimot ikke skjedd. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har advokatene ved Det hvite hus advart Trump om å gjøre et slikt grep, ettersom det kan få han og familien til å se ut som de er skyldige i kriminelle handlinger. Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon var onsdag morgen det mest medieomtalte og kjente navnet som nå blir benådet.

Ifølge The Washington Post tygde Trump lenge på hvorvidt han skulle gjøre dette for Bannon eller ikke, ettersom tonen mellom dem har periodevis vært svært dårlig. Den tidligere strategen og tre andre ble i fjor siktet for å ha svindlet folk som donerte til hans private fond for å bygge en mur på grensen til Mexico. Det foreligger ikke noen dom i denne saken, og Bannon har hittil erklært seg ikke skyldig.

Tidligere denne måneden har Trump benådet faren til sin svigersønn Jared Kushner, samt flere sentrale navn fra Russland-etterforskningen. Paul Erickson, som ble dømt for hvitvasking i sammenheng med spesialetterforsker Robert Muellers arbeid, står på den ferske listen fra i dag, og er ifølge Det hvite hus støttet av Trumps rådgiver Kellyanne Conway.

– Dommen var basert på Russland-svindelen. Etter at de ikke fant noe å sikte ham med i sammenheng med Russland, ble han siktet for mindre finanskriminalitet, skriver Det hvite hus.

De argumenterer samtidig med at fikk en strengere dom enn det Justisdepartementet ønsket.

– Denne benådningen hjelper med å rette feilene som skjedde i det som kanskje er den største heksejakten i amerikansk historie, skriver Det hvite hus.

Kontroversielle navn

Den ferskeste listen fra Det hvite hus inneholder i hovedsak navnene til folk som avtjener strenge dommer for milde kriminelle handlinger, blant annet folk som soner narkotikadommer, men den er heller ikke blottet for andre kontroversielle og oppsiktsvekkende navn.

Blant dem er Elliott Broidy, som har samlet inn mye valgkamppenger til Trump, som i fjor sa seg skyldig i å å ha brutt lobbylover ved å forsøke å påvirke regjeringen på vegne av Kinas og Malaysias myndigheter.

Ken Kurson, en venn av Trumps svigersønn, står også på listen. Han ble i fjor høst siktet for personforfølgelse i sammenheng med sin skilsmisse.

Tre fremtredende republikanere, som alle satt i Representantenes hus før de ble dømt, står også på listen. Rick Renzi, en av dem, soner en treårig dom for blant annet korrupsjon og hvitvasking, mens Duke Cunningham er dømt for å motta flere millioner dollar fra bedrifter i forsvarsindustrien.

I tillegg får gambleren William T. Walters straffen sin endret. Hans advokat, John M. Dowd, har tidligere jobbet for Trump, og har ifølge New York Times skrytt om at han var i stand til å skaffe benådninger som følge av sitt personlige forhold til presidenten.

– Oppsiktsvekkende

En som er kritisk til Trumps siste stunt er Noah Bookbinder, som leder gruppen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

– Ikke en gang Nixon benådet sine kompiser på vei ut. På oppsiktsvekkende vis har Donald Trump i løpet av sine siste 24 timer som president greid å finne enda en måte å ikke greie å leve opp til Richard Nixons etiske standard, skriver han i en uttalelse.

Nixon ble derimot benådet av sin etterfølger Gerald Ford i sammenheng med Watergate-skandalen.

Den sentrale demokratiske politikeren Adam Schiff stusser også på flere av navnene.

– Steve Bannon blir benådet av Trump etter å ha svindlet Trump-tilhengere ved å få dem til å betale for en mur Trump lovet at Mexico skulle betale. Om dette høres ut som galskap, er det fordi det er nettopp det. Takk Gud for at vi bare har tolv timer igjen av dette, sier han.

Stjal bilhemmeligheter

En annen som har mottatt en benådning er tidligere Google-ingeniør Anthony Levandowski (40), som på sensommeren i fjor ble dømt til 18 måneder i fengsel for å ha stjålet bedriftshemmeligheter om selvkjørende biler da han tok med seg over 14.000 filer, blant annet utviklingsplaner og produktdesign, da han byttet jobb til Uber.

Tidligere Detroit-ordfører Kwame Kilpatrick, som soner en dom på 28 år for korrupsjon, blir også benådet.

Den som trolig får redusert straffen sin i størst omfang, talt i dager og år, er Sholam Weiss, som soner en dom på over 800 år for hvitvasking og svindel. Dette er ifølge New York Times trolig den lengste straffen gitt for hvitsnippskriminalitet i USA.

– Han har allerede sonet 18 år, og betalt omfattende summer i oppreisninger. Han er 66 år gammel og lider av kroniske helselidelser, skriver Det hvite hus om Weiss.

Ifølge New York Times slipper han nå å sone resten av straffen sin.

Lang færre enn mange andre

En president trenger ikke å begrunne benådningene sine, men har én begrensning: Den gjelder kun for dommer på føderalt nivå, skriver Reuters. Ifølge en oversikt fra AFP er Jimmy Carter (1977-81) den presidenten i nyere tid som har gitt flest slike, med 534 stykker, mens George H. W. Bush (1989-93) har færrest med 74. Trump har 2. færrest, med 143.