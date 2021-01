Toyota har ventet lenge med å komme med elbil. Men nå har de gjort det. Attpåtil en elektrisk varebil.

Varebilene står i dag for rundt syv prosent av trafikken i byene våre, men de står for 17 prosent av forurensingen fra biler.

Måten vi handler på har endret seg de siste årene. Netthandel har gjort at butikken nå ofte kommer hjem til oss med varene. I motsetning til tidligere, da du og jeg kom til butikken og kjøpte/hentet varene. Det er ingen tegn på at denne trenden vi snu. Dermed vil behovet for varedistribusjon framover øke.

Samtidig vet vi at dette med nullutslipps-soner i byene er noe som stadig rykker nærmere og nærmere.

Med dette som bakteppe er de elektriske varebilene på full fart inn i markedet. Det er stadig flere selskaper og aktører innen varedistribusjon som ønsker seg slike biler.

Da ville det jo være dumt av bilprodusentene å ikke imøtekomme det ønsket.

Toyotas første elektriske bil er en varebil, men den kan også leveres som personbil.

Toyotas første elbil

Noen av de som har gjort det er firkløveret Toyota, Peugeot og Citroën og Opel.

For å finne ut hvordan disse bilene fungerer i praksis, kjører vi nå Toyotas variant og første elbil, nemlig varebilen Proace Electric – som for øvrig også finnes som personbil om du har bruk for flere sitteplasser enn tre. Da heter den Verso.

Toyota Proace Electric kommer i tre karosserilengder og med to ulike batteristørrelser.

Batteriet er på enten 50- eller 75 kWt, og gir en rekkevidde på henholdsvis 230 og 330 kilometer.

I tillegg får du den i to utstyrsnivåer, Basic er den enkleste. Den bedre utstyrte Comfort vil trolig stå for rundt 90 prosent av salget i Norge.

Toyota Proace Electric er altså ikke bare ´€n bil, men en hel rekke ulike varianter for forskjellige behov.

Var testbil kommer fra Belgia. De norsk-solgte bilene vi ha skyvedør med vinduer på begge sider.

Dette koster den

Prisene starter på 354.300 kroner for den minste bilen med den minste batteripakken. For 10.000 kroner mer, altså 364.300 får du lengre bil, men samme batteripakke. Vil du ha største batteripakke øker prisen til 409.900. Mens den lengste varianten i topputgaven, Comfort med stort batteri koster 449.900 kroner.

Varerommet på den lange utgaven rommer 6,1 m3. De norske bilene vi få en skillevegg som gir bedre plass i førersetet.

Skillevegg og skyvedør

Bilen vi kjører en en lang Comfort-utgave. Den leveres bare med største batteripakke. Den er hentet inn fra Belgia og er ikke helt lik den norske utgaven.

Den største forskjellen er skilleveggen. Alle norske Proace vil ha det som kalles Komfort skillevegg. Den sørger for god plass, selv for langbeinte med tilbakelent sittestilling, uten at seteryggen går i skilleveggen. Den har også ekstra polstring og gir en lunere førerplass. Vi har prøvesittet en bil med en slik vegg og går god for dette.

En annen viktig forskjell i forhold til testbilen på disse bildene, er at norske biler vil ha skyvedør, med vindu, på begge sider. De fleste norske kundene fortrekker topphengslet bakluke, men Proace kan leveres med sidehengslet også. Innvendig i varerommet velger Toyota å tilby 12 millimeter finerplate på gulvet, samt polstret innvendig tak på topputgaven.

Electric-utgaven har fått nye instrumenter med forbruksmåler og batteri-indikator.

På veien

Det første man legger merke til bak rattet er fraværet av girspak. Denne er erstattet med en liten bryter. Ellers er instrumenthuset annerledes med forbruksmåler og batteriindikator. De er lettleste og funksjonelle.

Comfort levers med navigasjon som standard. Skjermen er ikke av de største, men funksjonene er intuitive og mange. Blant annet med oversikt over mulige ladesteder. En app vil bli tilgjengelig mot slutten av året.

Den rimeligere Basic-utgaven har Apple Carplay-mulighet, slik at mobilens funksjoner og apper kan brukes i skjermen.

Håndbrekket har også blitt elektrisk. Ellers er det meste likt fossil-varianten med tre sitteplasser. Det samme er plassen, både foran og bak. Ladekabler kan enkelt lagres under passasjersetet.

Bilen oppleves som både stillegående og komfortabel. Den ekstra batterityngden gir bilen gunstig tyngdepunkt og økt stabilitet. Styringen er passe lett og oppleves som relativt presis.

Det er godt med dørlommer og andre steder å legge fra seg telefoner, papirer og slike småting man gjerne har med seg. Men vi savner fortsatt skikkelige koppholdere. Noen som er lettere tilgjengelige enn dagens på toppen av dashbordet, som for føreren er klønete å nå, med mindre man er venstrehendt.

Vi opplever bilen som relativt kvikk, med 136 hestekrefter (100 kW) / 260 Nm. 0-100 km/t skal gjøres unna på helt greie 13 sekunder. Toppfarten er elektronisk begrenset til 130 km/t. Man kan velge mellom tre ulike kjøremodus, med en bryter ved siden av girvelgeren. Bilen har forhjulsdrift, men tar seg godt fram på rufsete føre.

Proace Electric har en nyttelast på 925 kilo og kan trekke tilhenger på inntil ett tonn.

Utvendig ser den lik ut som den fossiler varianten av Proace. Den innvendige plassen er også den samme.

Forbruk og lading

Vår testtur ble kjørt primært på landevei og med tom bil. Temperaturen var rundt 0 grader og det var snø og sludd i luften og tidvis godt, gammeldags slapseføre på veien. Med andre ord ikke optimale elbil-forhold.

Vi endte med et forbruk på 31,6 kWt / 100 km. På grunn av vær og føre er dette noe over de 27,0 kWt (WLTP) som fabrikken oppgir. Men likevel helt greit med tanke på forholdene.

Proace har CCS2-ladeport på venstre forskjerm og kan hurtiglades på inntil 100 kW. 50 kWt batteriet kan da lades til 80% på ca. 30 minutter, og 75 kWt batteriet på 45 minutter.

Toyota tilbyr også ladeboks, ferdig montert for 19.900 kroner. Denne kan finansieres sammen med bilen.

Konklusjon:

Vi mener Toyota tilbyr en god pakke med Proace Electric. Bilen oppleves som moderne og anvendelig. Særlig med Comfort-utgaven får man en velutstyrt og fin varebil. Også med tanke på varerommet som er bedre beskyttet i gulvet / lettere å montere innredning på. Dessuten ser bilen bedre ut visuelt. Vi mener den er vel verdt de 30.000 kronene som skiller denne fra Basic.

Vi tror også at det er smart å velge største batteripakke. Én ting ar at det gir en ekstra trygghet i forhold til rekkevidden. En annen sak er at den trolig vil gi en bedre restverdi/annenhåndsverdi.

Bilen kvalifiserer også for høyeste støttebeløp, 50.000 kroner, fra Enova som er ment for å fremme salget av elektriske varebiler.

De første bilene vil leveres kunder våren 2021. Interessen har vært stor og bestiller man nå, dukker bilen opp sent i 2021.

Toyota Proace Electric Motor: Elektrisk. Batteristørrelse: 50 og 75 kWt. Effekt: 136 hk / 260 Nm. 0-100 km/t: 13,1 sekunder. Toppfart: 130 km/t. Offisiell rekkevidde: 230 og 330 km, WLTP. Hurtiglading: CCS2, 100 kW. Størrelse: Tre ulike lengder. Varerom: 4,6, 5,3 og 6,1 m3. Pris fra: 354.300 kr. Pris testbil: Ca. 430.000 kr.

