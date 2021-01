Uten denne mannen ville Biden neppe blitt president

Onsdag blir Joe Biden innsatt som USAs nye president. For et år siden, kunne det derimot se ut til at hans politiske karriere var over.

Joe Biden lå dårlig an i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat for ett år siden.

Han hadde kommet på femteplass i New Hampshire, og stemningen i gjengen som drev kampanjen hans skal ha vært «rimelig dyster».

Penger manglet han også.

Blant annet Business Insider oppfordret Biden til å trekke seg.

– Dropp ut Biden. New Hampshire beviser at du er ferdig, skrev avisen.

Mediene beskrev Biden som en gammel, glemsom mann, som de ikke hadde tro på at kunne bli en reell presidentkandidat.

– På dette tidspunktet var vi utrolig skuffet. Det var hardt. Flere kandidater stormet frem, men vår var ikke en av dem, sier Rufus Gifford, tidligere ambassadør i Danmark og nestsjef for Biden-kampanjen, til TV 2 Danmark.

Avgjørende møte

Det var åpenbart for kampanjemedarbeiderne at Biden trengte en gnist.

Dette skulle vise seg å bli Jim Clayburn.

Han deltok i en begravelse i februar 2020, der en kvinne spurte ham om hvem som burde bli presidentkandidat.

Da svarte han Joe Biden, og kvinnen oppfordret ham til å si det offentlig.

Selv om Clayburn, som er den tredje høyest rankede demoktaten i Representantenes hus, ikke tidligere hadde gått ut for å støtte presidentkandidater, så bestemte han seg for å gjøre det denne gangen.

Offentlig støtte

Da det var Nevadas tur til å ta stilling til demokratenes presidentkandidat, kom Joe Biden på en andreplass.

Resultatet viste at Biden kanskje fremdeles hadde noe å gjøre i et valg, men det gjorde også at valget i Sør-Carolina noe senere ville være ekstra viktig.

Noen dager etter valget i Nevada, møtte Clayburn Biden for å fortelle om en plan han hadde lagt.

Planen var som følger: Etter en TV-sendt debatt mellom demokratenes kandidater, skulle Clayburn komme med en offentlig støtte til Biden som presidentkandidat.

Da Clayburn sto på talerstolen for å støtte Biden, trakk han blant annet fram hvor viktig Biden hadde vært for ham da han mistet sin kone noen måneder tidligere.

– Jeg kjenner Joe. Vi kjenner Joe. Men viktigst av alt, Joe kjenner oss, sa han.

At Clayburn er svart, var trolig også avgjørende for at hans støtte etterhvert ga Biden større oppslutning blant fargede velgere.

Clyburn fulgte også opp med video-reklamer, automatiske telefonoppringninger til velgere og budskapet hans ble sendt ut til radiostasjonene.

I dagene etter støtteerklæringen, stormet Biden frem på meningsmålingene.

– Hans støtteerklæring var ufattelig viktig, for han er en meget respektert stemme i lokalsamfunn og i partiet, sier Gifford.

Stormet fram

Etter å ha tapt i New Hampshire og Nevada, vant Biden i Sør-Carolina.

Denne seieren ble det store vendepunktet. I løpet av få dager valgte Pete Buttigieg og Amy Klobuchar å trekke sine kandidatur.

Tre dager etter seieren i Sør-Carolina vant Biden primærvalget i 10 av 14 delstater.

Mediene var alle enige om at det var Clayburns støtte som hadde snudd det for Biden.

– Når demokratene ser tilbake på deres primærvalg i 2020, vil Clayburns støtte til Biden bli sett på som et viktig vendepunkt, kanskje det øyeblikket, der alt forandret seg, skrev The Washington Post.