«Nå er det alvor for håndballherrene»

Nå er det alvor. Nå er det vinn eller forsvinn for håndballherrene.

Tap for Portugal betyr så godt som takk og farvel til medaljehåpet for Christian Berges karer.

Da er det bare utenkelig teori som kan redde gulldrømmen deres.

Tapet for Frankrike i åpningskampen gjør at Norge kommer inn i hovedrunden med to poeng (seieren over Sveits), mens Frankrike og Portugal har med seg fire poeng hver. Skulle Norge tape for Portugal, så er eneste håp at Frankrike taper sine tre kamper mot Algerie, Island og Portugal. Ettersom franskmennene spiller mot Algerie før Norges kamp, så er forutsetningene klare når lagene går på banen. Tap kan da bety at Norge ikke vil kunne gå til kvartfinale i VM.

Så nå får vi se de norske håndballherrene i en helt ny situasjon. For nå skal de gå på banen som favoritter i en kamp de må vinne.

Men Sander Sagosen & co elsker det presset de nå har på seg.

Spesielt THW Kiel-stjernen elsker å være i sentrum av begivenhetene, og kommer til å være kjempetent foran møtet med et av verdens mest spennende landslag.

For Portugal er «den nye vinen» i håndballverden. Både landslag og klubblag har tatt formidable steg de siste årene. Velklingende klubbnavn som Porto, Benfica og Sporting er begynt å gjøre seg bemerket i europacupene på 40 x 20 meter, ikke bare på fotballbanen.

André Gomes, Rui Silva og Luis Frade er navn vi kommer til å høre mye til de neste årene.

I tillegg til å ha et ungt og fremadstormende mannskap, så har trener Paulo Pereira flørtet åpent med den utskjelte 7 mot 6-regelen – der man tar ut målvakt og spiller med en ekstra utespiller i angrep. Portugal brukte dette spillet veldig bevisst under EM i fjor, men har ikke hatt like mye hell med det så langt i VM.

Kombinert med at de gjerne spiller offensivt i forsvar, så er de et lag det kan være veldig frustrerende å spille mot.

Det er fascinerende at det er så vanskelig å møte de lagene som spiller litt annerledes, og det er i så måte ganske overraskende at ikke flere lag tør utfordre de tradisjonelle spillemønstrene i internasjonal håndball.

Men Norge har gjort hjemmeleksen sin. Det skal godt gjøres at Portugal kommer med noen overraskelser for dem. Under EM i fjor løp Norge portugiserne i senk og vant 34-28 etter å ha plukket overtallsspillet i stykker i andre omgang.

Christian Berge kommer nok til å bruke samme oppskrift som i den kampen, og er det et lag som er gode til å spille mot et lag som kommer i 7 mot 6, så er det Norge.

Mange har hatt sine meninger om Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen de siste årene. De er ikke de mest spektakulære kantspillerne i angrep, og spesielt Bjørnsen har til tider slitt med skudduttellingen. Men de har likevel tilsynelatende hatt klippekort i startoppstillingen.

Årsaken er enkel. De er to av verdens beste kantspillere i forsvar. De er kantspillere med stor spilleforståelse, som er i stand til å ta dueller med storvokste bakspillere om nødvendig. Det er egenskaper Berge prioriterer over fire ekstra skuddvarianter på repertoaret.

Og møter du et lag som spiller med en ekstra angrepsspiller, så blir plutselig den ytterste forsvarsspilleren veldig mye viktigere enn når en spiller seks mot seks. De må ta valg om de skal opp og stoppe sidebacken eller om de skal holde bredde og hindre kantspilleren hvis den får ballen.

Derfor kan Jøndal og Bjørnsen bli to av Norges nøkkelspillere mot Portugal. De var begge veldig gode i EM-kampen i fjor. Og stopper Norge overtallsspillet til Portugal, så skal man være et bedre lag.

Og da kan fort portugiserne bli våre beste venner. For Portugal slo Frankrike under EM, og kan gjøre det igjen. Med portugisisk seier over Frankrike, og Norge vinner sine kamper mot Algerie og Island, så kan plutselig Norge gå til kvartfinale som gruppevinner. Det kan gjøre veien til en finale enklere.

Men første skritt på veien er å slå Portugal. Og aller helst med mer enn de fire målene man tapte med for Frankrike. Da står man på tryggere grunn dersom det skulle bli innbyrdes målforskjell mellom de tre lagene.