Dette er viktig for amerikanerne nå

På starten av 1960-tallet møtte indiske Shymala Gopolan jamaicanske Donald J. Harris på universitetet Berkeley. Hun studerte biologi. Han økonomi.

Begge var engasjerte borgerrettighetskampen. Side om side marsjerte de til støtte for Martin Luther King, og snart begynte også kjærligheten å blomstre.

Sammen fikk de to døtre, Kamala og Maya.

– Ønsker reformer

Nesten 60 år senere, er eldstedatteren innsatt som visepresident i USA. På universitetscampuset i Berkeley lever studentaktivismen videre og mange av studentene TV 2 møter, sier at de håper at den nye presidentadministasjonen tar et oppgjør med det de omtaler som «systematisk rasisme» i det amerikanske samfunnet.

– Jeg ønsker omfattende reformer, som både bekjemper inntektsulikhet og systematisk rasisme, sier biologistudenten Alexia Nous (19).

Hun mener USA også må utdanne politifolk på en annen måte enn det gjøres på i dag.

– Det er viktig at politifolk og andre yrkestakere gjøres oppmerksomme på hvordan de bevisst og ubevisst forskjellsbehandler folk, sier Nous.

«Top cop»

Den ferske visepresidenten har fire år bak seg som California-senator i Washington D.C.

I løpet av denne fireårsperioden har hun grillet høyesterettsdommer-kandidater og markert seg som en tydelig progressiv røst.

I 2019 hadde hun også den mest venstreorienterte stemmegivningen av samtlige 100 senatorer, ifølge nettstedet Gov Track.

HAR FÅTT KRITIKK: Kamala Harris har tidligere fått kritikk for å ikke være progressiv nok. Foto: Michael M. Santiago

I California, der 63,5 prosent stemte demokratisk under presidentvalget i 2016, er det likevel mange som mener at Harris ikke er progressiv nok. Enkelte kaller henne også «Top Cop» .

Kallenavnet, som i dette tilfellet ikke er positivt ment, skriver seg fra den tiden hun jobbet som aktor i Alameda County og senere som statsadvokat i California. Den gang var hun ifølge flere kritikere en bidragsyter til at mange afroamerikanere endte bak lås og slå for mindre lovovertredelser.

Harris får også kritikk fordi hun i mange år var imot legalisering av marijuana, og angivelig var for vennlig innstilt til politiets fagforening. Dette klinger ikke godt i den rusliberale delstaten California, der Black Lives Matter-parolen «Defund the Police» har fått mye gehør de siste årene.

– Jeg synes det er fantastisk at vi får en kvinnelig visepresident som er mørkhudet, men historien hennes som aktor uroer meg litt, sier førsteårstuenten Elizabeth Byngton (20).

Byngton legger samtidig vekt på at mye har endret seg siden Harris var «tough on crime» i hjemstaten.

– Det demokratiske partiet har den siste tiden tatt et tydelig standpunkt vedrørende politibrutalitet. Jeg både håper og tror at hun vil følge partilinjen. Hvis hun ikke gjør det, vil det sverte imaget hennes, sier Byngton.

Fra tiendeplass til førsteplass

På en benk, i skyggen av de ruvende eukalyptustrærne på universitetscampuset, sitter dataingeniøren og den tidligere Berkeley-studenten Mario Sepulveda (57). Sepulveda er ett år eldre enn Harris og vokste opp bare noen steinkast unna henne i Oakland.

FAVORITT: Dataingeniøren Mario Sepulveda hadde Kamala Harris som favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat. De neste fire årene er hun Joe Bidens visepresident. Foto: Fredrik Kalstveit

– Kamala Harris var favorittkandidaten min under primærvalgene. Jeg synes hun er en usedvanlig skarp og jeg er glad for at hun til sist fikk visepresidentposten, sier han.

20 demokratiske kandidater sto på scenen under de to første fjernsynsoverførte debattene i 2019. Biden var ikke Sepulvedas nummer 2. Heller ikke nummer 3 eller 4.

– Biden var absolutt ikke kandidaten jeg ønsket meg den gangen. Jeg hadde han kanskje på 10. plass eller noe. Men etter at pandemien brøt ut og etter alle Black Lives Matter-demonstrasjonene vi har hatt i sommer, så har han vokst på meg. Jeg tenker nå at han kanskje er den beste presidenten vi kunne fått.

– Tror du Biden kan bygge bro over den splittelsen som er i USA nå?

– I den grad noen kan gjøre det, så tror jeg det er han, sier Sepulveda.

– Jeg tror han bringer stabilitet til mange forskjellige folk, også folk som ikke er demokrater eller hører hjemme på venstresiden, fortsetter han.