Vinteren har for alvor kommet til Norge. Januar har så langt gitt oss minusgrader over store deler av landet, dessuten har det kommet til dels mye snø flere steder.

Dette gir igjen vanskelige kjøreforhold. Denne uken blir det blant annet krevende nullføre for mange av oss.

Meteorologisk Institutt gikk tirsdag ut med gult varevarsel for store deler av Østlandet.

Nå blir det ekstra viktig å kjøre etter forholdene, for å unngå skader og ulykker. Har du mulighet, bør du la bilen stå.

På Østlandet ventes det å falle 10-25 cm snø på tirsdag og onsdag, noe som kan skape vanskelige kjøreforhold.

Sjekke vei- og værmeldinger

– Avpass farten, hold god avstand til bilen foran, la mobilen ligge og sørg for å ha gode dekk, anbefaler skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Skal du kjøre over Hardangervidda, bør du være ekstra oppmerksom. Fra onsdag kan snø og vind gi snøfokk på fjellovergangene mot vest, og dermed gi redusert sikt. Noen veier kan også bli stengt. Her er det viktig å sjekke både vei- og værmeldinger før du legger avgårde.

Fem gode råd

Husk også at dersom du kjører uten tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, risikerer du en reaksjon fra politiet, i form av anmeldelse.

– Kolliderer eller kjører du av veien uten tilstrekkelig veigrep kan du risikere å få redusert erstatning på opp mot 30 prosent av skadekostnaden, sier Nielsen, i en pressemelding.

Her er fem råd fra Brooms egen bilekspert, Benny Christensen, som kan bidra til at sjansene for å bli satt ut av spill på holkeføret blir sterkt redusert:

Meteorologisk Institutt varsler om krevende kjøreforhold på Østlandet de neste dagene. Foto: Fremtind.

1. Sørg for godt grep

Den viktigste delen på bilen din nå er dekkene. Det er de som sørger for kontakten med underlaget. Og det kan fort bety forskjellen på en hyggelig tur til butikken, og en mindre hyggelig tur ut i grøfta.

På holkeføre er det kun piggdekk som virkelig biter. Eller kjetting.

Men husk at selv pigger sliter når tyngdekraften tar ordentlig tak i svinger, oppover- og nedoverbakker.

– Jeg har nok sagt dette ca tusen ganger, men sier det igjen: Det er ikke på vinterdekkene du skal spare penger. Kjøp noe som duger!

2. Sjekk føret underveis

Når forholdene er krevende, gjelder det å være på vakt. Sjekk ofte hvor glatt det er. Det kan du gjøre på flere måter:

– Kjenn på motstand i rattet. Ta en liten og brå rattbevegelse i svingen. Slipper hjulene eller følger bilen kommandoen fra rattet?

– Kjenn på veigrep ved gasspådrag. Hvor lett slipper hjulene?

– Korte prøvebremsinger. Hvor mye reduseres farten?

Bare pass på at ingen kjører rett bak deg, og at du ikke svinger så hardt at du risikerer å havne utenfor veibanen.

3. La ESP-systemet gjøre jobben

Moderne biler har ofte et svært velutviklet system som hindrer sladding og spinning. La det gjøre jobben sin!

Noen velger å slå det av, og det kan fort bli skjebnesvangert.

Dessuten skal alle med firehjulstrekk være ekstra obs. For disse bilene kommer seg fort framover, men bremsekraften er jo ikke noe bedre enn biler uten 4x4. Snarere motsatt. Store og tunge SUV-er har gjerne lengre bremsestrekning enn vanlige familiebiler.

4. Bli kjent med bilen din

Avhengig av merke, modell og hvor nye de er, har bilene forskjellige grad av sikkerhetsutstyr.

Hvis du for eksempel kjører en eldre bil, som IKKE har ABS-bremser, er det pumpebremsing gjelder. Uten ABS-bremser låser nemlig forhjulene seg når du bremser hardt. Da går bilen bare rett fram, uansett hvor mye du måtte forsøke å styre i en eller annen retning.

ABS-bremser derimot er blokkeringsfrie, og sørger for at du kan styre mens du bremser.

5. Reduser farten

Enkelt og greit. Du må tilpasse farten etter forholdene. Og når det er glatt, betyr det gjerne å kjøre en del saktere enn fartsgrensen. Husk at sidekreftene øker enormt bare når du øker farten 10 km/t, og det samme gjør bremselengden.

– Bare husk å eventuelt slippe forbi andre, slik at du ikke bidrar til å skape utrygge forbikjøringer eller unødvendig irritasjon, påpeker Broom-Benny.

