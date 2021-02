Markus Bailey røk ut av Farmen kjendis etter ei uke: – Uheldig

Tre uker har gått på Farmen kjendis og deltakerne er halvveis i sitt opphold på Lundereid gård, utenfor Kragerø.

I tirsdagens episode fikk forpakterne besøk av årets utfordrere, realityprofil «Charter»-Hilde Skovdahl (51) og TV-profil Markus Bailey (28), og i utgangspunktet skulle deltakerne stemt over hvem av de to som fikk bli igjen som fullverdig forpakter på gården.

I stedet måtte Skovdahl kaste inn håndkleet på grunn av en skade i foten, og Bailey fikk dermed en fribillett videre i programmet.

Lykken ble derimot kortvarig, før Bailey måtte ut i tvekamp mot kunster Öde Spildo Nerdrum. Der tapte han på hengende håret, i tvekamp-grenen «slegge».

– Det var veldig kjipt å ryke ut i dag. Jeg hadde jo sett for meg at jeg skulle få være her litt lenger. Det må jeg innrømme, så det var tungt, men sånn er livet, forteller Bailey på telefon til TV 2 like etter tapet.

– Det er klart at det er kjipt at det bare var en uke. Men det er jo slik det er når man er utfordrer. Da kommer man senere og er litt ekstra utsatt, sier han.

VANT PÅ MILLIMETEREN: Kunstner Öde Spildo Nerdrum får godkjent på millimeteren av programleder Tiril Sjåstad Kristiansen. Markus Bailey lå like bak. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Hadde en liten følelse på det

Etter å ha blitt pekt ut som førstekjempe til ukens tvekamp, av storbonde Eli Kari Gjengedal, valgte Bailey å møte kunstner Öde Spildo Nerdrum som motstander. Selv om utfallet ikke gikk hans vei, ville han ikke valgt annerledes.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg hadde nok gått for det samme en gang til. Jeg var bare litt uheldig, og slik er livet. Det er ikke rettferdig, sier TV-profilen.

De to motstanderne rakk å bli godt kjent etter å ha jobbet sammen med å snekre en av oppgavene til et av ukesoppdragene. Bailey tror det var nettopp av den grunn at kunstneren valgte å møte ham i «slegge».

SAMARBEIDET: Öde Spildo Nerdrum og Markus Bailey samarbeidet på en av snekkeroppgavene i ukesoppdraget. Thomas Feldberg følger med. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Jeg hadde en liten følelse på at han kom til å velge slegge, i og med at vi jobbet så mye sammen og han så hva jeg var god og dårlig på. Også prøvde jeg å dumme meg litt ned på kunnskapen der inne, og jeg latet som jeg ikke skjønte noe, for at han skulle velge kunnskap. Men jeg greide tydeligvis ikke det. Han er lur, smiler 28-åringen.

– Jeg visste jo at han var bedre enn meg. Jeg bare satset litt på at jeg skulle greie å slå de ned fortere, med all kraft. Men det hjelper ikke å slå hardt, når du ikke treffer, forteller Bailey.

Kraftige reaksjoner

Da Bailey valgte Nerdrum som andrekjempe før tvekampen, var det ikke helt uten reaksjoner fra de andre deltakerne på gården. Influenser Anniken Jørgensen (25) mente blant annet at flere av de andre deltakerne hadde prøvd å påvirke Baileys valg.

I programmet kan man se at Jørgensen og tidligere cheerleader Kine Olsen overhører at redaktør Signy Fardal og skuespiller Sølje Bergman snakker med Bailey om hvem de tror han har størst sjanse til å slå i en tvekamp.

– Jeg er så skuffet over at folk påvirker Markus sånn, det bryter litt av idyllen for meg. Jeg føler at folk prøver å påvirke Markus til å velge Øde, og det er jævlig kjipt, sier Jørgensen i programmet.

Bailey innrømmer at han snakket med flere før valget, men mener at prating i kulissene er naturlig når man er på gården.

– Jeg la jo merke til at Anniken reagerte ganske kraftig på at mange hadde snakket med meg før jeg skulle velge andrekjempe, sier 28-åringen og legger til:

– Men altså, det er klart at når man spiller et spill på Farmen, så er det jo slikt som skjer. Så jeg tror egentlig også at hun bare var lei seg for at det var Øde som var sårbar.

Til tross for Jørgensens teori om at han ble påvirket, mener Bailey at han tok valget helt på egen hånd.

– Jeg står for at jeg tok det valget helt selv, men det er klart at jeg måtte jo høre med de andre hvem som var gode i hva. Og jeg fikk høre at det kanskje var Øde som hadde dårligst kunnskap om gårdsdriften, og da tenkte jeg at det mest sannsynlig kom til å bli valgt kunnskap. Derfor gikk jeg for han, men så viste det seg at han var jo en heidundrandes sleggemann. Så det var kjipt for meg, ler TV-profilen.

ÅRETS UTFORDRERE: Markus Bailey kom inn på Farmen kjendis som en av årets to utfordrere, sammen med «Charter»-Hilde Skovdahl (51). Foto: Alex Iversen/TV 2.

Mistenker taktikere

Selv om Bailey ikke fikk mange dager inne på gården, rakk han å danne seg et bilde av de andre deltakerne. Han tror at han vet hvem som tenker mer eller mindre taktisk på gården.

– Et sted der man skal være «gæren»

Selv om Bailey er ute av Farmen kjendis, får han en ny mulighet til å komme seg tilbake på Lundereid, dersom han vinner Torpet kjendis. 28-åringen innrømmer at han har få forventninger før han skal sendes inn på husmannsplassen.

– Skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva som venter meg der i det hele tatt. Jeg tenker egentlig at det er et bedre sted for meg å lære masse, slik at jeg kan smekke inn igjen til finalen også tar jeg bare hele sulamitten. Da hadde de andre blitt skikkelig bitre, og det hadde vært veldig gøy, smiler han lurt.

Samtidig har han en liten mistanke om hva som foregår inne på Torpet, men om det stemmer, gjenstår å se.

– Jeg har alltid tenkt at Torpet er et sted der man bare skal være «gæren» og gjøre slike syke ting, knuse glass og gå inn i min indre Alex Rosen-rolle. Så får jeg bare gjøre det, da. Det blir spennende å se, jeg lurer på hvem som er der, sier han og legger til:

– Jeg krysser fingrene så sinnsykt for at jeg nå møter John Arne Riise, og at vi kan spille fotball sammen, fordi det hadde vært en drøm.

