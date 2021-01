Gjorde drastiske forberedelser før Farmen kjendis – så måtte hun trekke seg etter ett døgn

Til tross for store forberedelser, ble det et kort Farmen kjendis-opphold for utfordrer «Charter»-Hilde Skovdahl (51).

Etter to uker på Lundereid gård ble deltakerne i Farmen kjendis overrasket av at to nye fjes hadde inntatt gården.

Årets utfordrere, programleder Markus Bailey (28) og realitydeltaker Hilde Skovdahl (51), bedre kjent som «Charter-Hilde», var klare for å gi alt og kjempe om å få bli en fullverdig forpakter av gården.

Oppholdet ble derimot alt annet enn langvarig for Skovdahl, og i tirsdagens episode må hun forlate gården etter kun ett døgn der inne. Årsaken var sterke smerter i høyre bein, som til slutt ble uutholdelige for 51-åringen.

MÅTTE REISE HJEM: «Charter»-Hilde Skovdahl var energisk før hun kom inn på gården. Oppholdet skulle dessverre bli kortvarig. Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Fy søren, det var innmari kjipt, jeg kan ikke beskrive det altså. Skikkelig nederlag. Hadde jeg blitt sparket av en hest, eller bitt av en gris eller noe, så hadde det vært så mye kulere. Men at beinet streiker, sier Skovdahl oppgitt til TV 2.

Se video av at Skovdahl trekker seg øverst i saken.

51-åringen blir dermed den andre kjendisen som har måttet trekke seg fra årets sesong, etter at Ida Fladen valgte å reise hjem første uke.

Nær amputasjon

Skovdahl ble landskjent etter sin deltakelse i programmet «Charterfeber» i 2006, og hun har mange ganger vært åpen om det som skjedde to år tidligere, da hun og sønnen Oscar (27) havnet i en bilulykke i Sverige.

Sønnen slapp unna med lettere skader, mens 51-åringen knuste ankelen. I ettertid har Skovdahl klart å trene opp foten, og hun hadde hatt lite problemer med den i forkant av Farmen kjendis-entréen. At det var nettopp foten som skulle sette en stopper for deltakelsen hennes, hadde hun derfor ikke sett for seg.

– Siden bilulykken i 2004 har jeg gått gjennom åtte operasjoner, sittet et halvt år i rullestol og gått fire år med krykker. Legene snakket den gang om amputasjon av foten, men det har gått veldig bra, fordi jeg har vært sta og trent den opp, sier Skovdahl.

– I dag kan jeg gå, jeg kan danse, jeg kan svømme. Okei, jeg kan ikke løpe, men den biten savner jeg ikke heller, ler hun.

Måtte kaste inn håndkleet

51-åringen hadde ikke hatt store smerter i foten på lenge, og hun hadde derfor ikke sett for seg at det skulle bli et problem inne på Farmen kjendis. Etter litt over ett døgn sa det likevel stopp, og Skovdahl har en anelse om hvorfor.

– Jeg følte meg både godt forberedt og sterk nok til å være med på Farmen kjendis. Det var imidlertid veldig mye gåing med opptak i ujevnt terreng før vi skulle inn på gården, forteller Skovdahl.

ÅRETS UTFORDRERE: Hilde Skovdahl (51) kom inn på gården som en av årets to utfordrere, sammen med Markus Bailey (28). Foto: Alex Iversen/TV 2.

– Det som er litt dumt, og som har slått meg ut flere ganger, er at jeg har en veldig høy smerteterskel. Dette fører ofte til at jeg overanstrenger foten, og dermed kan jeg i verste fall få beinhinnebetennelse. Jeg er så sta, og det er ekkelt når alt fra leggen og opp vil, men foten ødelegger.

Det ble derimot ikke mer tid til hvile da de endelig kom inn på gården.

– Da vi kom inn der, hadde alle andre funnet sin rolle, så vi ble veldig opptatt av å være så innmari flink og gjøre «alt» mulig før du blir bedt om å gjøre noe. Så allerede da kvelden kom, samme dag som Markus og jeg ankom gården, kjente jeg det og tenkte «Å nei, vær så snill», sier hun og legger til:

– Dagen etter badet jeg i kaldt vann på morgenen, og da kjentes det litt bedre ut. Men så ble det så vondt at jeg ikke lenger kunne være flink.

Skovdahl bestemte seg derfor til slutt for å trekke seg og overlate plassen til Bailey.

– En av oss måtte jo dra etter tre dager uansett, og jeg følte jeg burde annonsere det før vi kom dit hen at de andre skulle velge en av oss. Da slapp Markus i alle fall å bli demotivert dersom gruppa hadde bestemt seg for at jeg skulle bli. Det hadde vært kjipt, siden jeg måtte dra hjem likevel. Jeg ville at Markus skulle komme videre og at han skulle ha mest mulig motivasjon til å fortsette, sier hun

GENERØS: Hilde Skovdahl valgte å trekke seg slik at Markus Bailey skulle få fortsette oppholdet på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Gikk ned 15 kg før Farmen kjendis

Skovdahl hadde gledet seg lenge til deltakelsen, og hun hadde derfor gjort store forberedelser før hun skulle inn på Farmen-gården.

– Jeg gikk så inn for oppgaven min, så jeg har lest meg opp på urter og grønnsaker, dyrearter og jordbruk. Jeg var veldig forberedt på alle disse tingene om hvordan man skulle være mot dyrene, og jeg studerte veldig hva som skjedde for hundre år siden og hva som var bøndenes utfordring på den tiden. Jeg følte meg så sterk på forhånd. Jeg tenkte «hva er det jeg ikke har lest på nå». Jeg leste til og med om hvordan man kan holde grisene glade, ler realityprofilen.

Skovdahl gjennomførte også en stor vektnedgang i forkant av programmet, og hun gikk ned hele 15 kilo.

– Jeg hadde aldri veid så mye som jeg gjorde før det siste året der. Jeg lå på grensen til å få diabetes, så det var den første grunnen til at jeg hadde lyst til å gå ned i vekt. Men da jeg fikk vite at jeg skulle være med på Farmen kjendis, så det ga det meg enda mer «piff». Jeg ville gå ned litt for å kunne være med på ting og gjøre ting. Jeg var redd for at jeg skulle bli fortere sliten, eller være et hinder for noen, så det ga meg enorm kraft, forteller den energiske 51-åringen.

Vanskelig halvår

At smertene i foten skulle ødelegge oppholdet var derfor en stor nedtur for Skovdahl. Da hun måtte returnere hjem igjen, mistet hun motivasjonen helt.

– Da jeg måtte forlate Farmen kjendis med dunder og brak og kom hjem igjen, så ble jeg så deppa at jeg gikk opp igjen. All kunnskapen, treningen, ikke sjokolade og hele den greia der, det var akkurat som en drøm som bare sa «poff», sier hun og legger til:

– Jeg har ikke gått opp alle de kiloene igjen, men jeg har gått opp, og det er det som er så irriterende. Dette halvåret har ikke vært kult, for jeg gikk så hardt inn for det.

Fikk støtte

Skovdahl roser samtidig de andre deltakerne og produksjonen for måten de håndterte situasjonen, da det ble tydelig at hun hadde vondt i foten.

– Det var ingen av deltakerne som ga meg dårlig samvittighet for at jeg hadde vondt eller at jeg måtte dra. Alle de andre var så forståelsesfulle, de sa bare: «Men du kan jo bare sitte, og gjøre det du får til». Men man kan jo ikke sitte på Farmen kjendis, jeg ville jo være like aktiv som alle andre, sier realityprofilen og legger til:

– Jeg er også mektig imponert over Strix. Produsenten stilte meg så mange spørsmål, og gjorde meg til slutt helt sikker på at jeg tok riktig valg.

Dior og Chanel

På tross av at gårdsdrømmen brast og oppholdet ble mye kortere enn planlagt, er Skovdahl takknemlig for den korte perioden hun fikk.

– Det jeg fikk ut av det lille oppholdet, er at jeg er stolt av meg selv. Jeg vet at jeg hadde klart å være der dersom jeg ikke hadde slitt med foten, så jeg er veldig glad for at jeg ble spurt.

– Det var en fantastisk opplevelse, og jeg fikk jo to dager. Det var ikke verst bare det, sier hun

