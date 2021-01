Etterforsker drap på influencer: – Som rett fra en skrekkfilm

Alexis Sharkey (26) ble funnet naken og død i en busk. Først to måneder senere starter politiet drapsetterforskning.

Sharkey ble i slutten av november funnet naken og død i veikanten i Houston i Texas.

Nå melder Houston-politiet at de etterforsker saken som et drap.

Rettsmedisinerne i Harris County mener at den gifte 26-åringen, som hadde over 70.000 følgere på Instagram, ble kvalt før hun ble dumpet i en busk langs veien.

Alexis Sharkey ble funnet av en renovasjonsarbeider 28. november, to dager etter at hun var blitt meldt savnet.

– Ingen er arrestert eller siktet, sier Houston-politiets talsmann John Cannon til People.

Stoler på morsinstinktet

Sharkeys nærmeste har hele tiden vært overbevist om at hun ble drept.

– Jeg tror hun ble drept, ja, fra det jeg har forstått, samt morsinstinktet. Jeg lærte meg tidlig som mor at jeg måtte stole på morsinstinktet. Det har aldri sviktet meg, sa hennes mor Stacey Robinault til ABC.

Skrekkfilm

Kort tid etter at Sharkey, som flyttet til Houston sammen med ektemannen Tom i januar i fjor, ble funnet, sa politiet at de ikke hadde funnet noe tegn på at hun var blitt drept.

Det fikk hennes nærmeste til å reagere.

– En naken kvinne i 20-årene, funnet i buskene. Det er garantert en kriminell handling. Dette er tatt rett ut ifra en skrekkfilm, sa hennes venninne Chealsea Turnbow til People.

En venninne av avdøde har tidligere fortalt lokale medier at Sharkey og ektemannen hadde gått gjennom en vanskelig periode i ekteskapet kort tid før hun ble funnet død.