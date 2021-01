Fotballryktene: – Uttalelsene som setter fyr på Mbappé-ryktene

Kylian Mbappé, har i likhet med Neymar, bare 18 måneder igjen av kontrakten sin på Parc des Princes. Den franske verdensmesteren har vært koblet til en rekke storklubber, der Liverpool og Real Madrid har blitt hyppigest nevnt.

PSGs sportsdirektør nylige uttalelser om Mbappés kontraktssituasjon har skapt grunn til optimisme på Merseyside og i Madrid.

– Jeg håper de (Mbappé og Neymar, jou.anm) er overbevist om at PSG er en god plass for en spiller med stort talent og høye ambisjoner, men vi kommer ikke til å trygle dem å bli, sier Leonardo til France Football.

Flere Liverpool-baserte aviser skriver at dette har gitt Jürgen Klopp og Co håp, men det kommer ikke til å bli billig. Ifølge Transfermarkt er franskmannen verdsatt til over 1,8 milliarder kroner.

Don Balon skriver at Liverpool kan bruke Sadio Mané som en del av en byttehandel for å sikre seg 22-åringens signatur.

Det er andre Premier League-klubber som har planer om ruste opp angrepet sitt. Tottenham forbereder å by på Southamptons Danny Ings i sommer, ifølge Eurosport.

Southampton-manager Ralph Hasenhuttl sier at klubbens finansielle situasjon kan tvinge dem til å selge spillere med for høye lønnskrav, skriver Mirror.

Tottenham ser også ute etter å styrke midtbanen. Inters Nicolò Barella skal være ett av alternativene José Mourinho ser på. Liverpool skal også være ute etter den 23 år gamle italieneren, ifølge Caciomercato.

Manchester United skal forberede et bud på 120 millioner kroner på Lens-forsvarer Facundo Medina (21), skriver La Voix du Nord.

Arsenal er ute etter Norwich-spiller Emi Buendia, men Daniel Farke sier det er 99 prosent sikkert at argentineren blir i Championship-klubben, ifølge Sky Sports.