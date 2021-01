Alibaba-gründer Jack Ma har vist seg for første gang på to måneder på statlig TV

Den styrtrike kinesiske Alibaba-gründeren Jack Ma har vist seg offentlig for første gang på to måneder. Han deltok på statlig TV i et digitalt møte med lærere.

Ma har ikke vært sett offentlig siden han holdt en tale i Shanghai i slutten av oktober, der han anklaget kinesiske myndigheter for å hindre den teknologiske utviklingen.

Forsvinningen hans har fått stor oppmerksomhet, og det er blitt spekulert om hvorvidt han straffes av kinesiske myndigheter.

Onsdag viste han seg igjen på statlig TV i et digitalt møte med 100 lærere fra rundt om i landet.

– Vi møtes igjen etter at pandemien er over, sa han ifølge Global Times.

Uteble fra TV-show

I slutten av november skulle han ha deltatt som jurymedlem i TV-showet «Africa's Business Heroes», men han uteble.

Bilder av ham ble fjernet på programmets hjemmeside, og han var heller ikke med på programmets trailere. Under finalen var Jack Ma byttet ut med en annen medarbeider fra hans netthandelselskap Alibaba.

At han tilsynelatende har forsvunnet fra offentligheten, har ført til spekulasjoner om hvorvidt han blir straffet av Kinas regjering for sine kritiske uttalelser i talen i Shanghai, der han også stemplet Kinas banker for å være gammeldagse pantelånere.

Børsnotering stanset

Talen ble lagt ut på sosiale medier, og ifølge Wall Street Journal skal president Xi Jinping har reagert med raseri.

Like etter ble den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester, Ant Group, stanset.

Noteringen lå an til å bli verdens største gjennom tidene med en verdi på over 300 milliarder kroner. Børsnoteringen ligger fortsatt på is, samtidig som kinesiske myndigheter nå gransker Alibaba for det som mistenkes å være en ulovlig monopolstilling.

Dette har ført til at Jack Mas formue har rast i takt med at Alibabas børsverdi har falt med 12 prosent den siste måneden.