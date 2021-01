Medier: Trump har benådet Steve Bannon

Både Reuters og The New York Times melder onsdag morgen norsk tid at president Donald Trump har benådet sin tidligere sjefsstrateg, Steve Bannon.

67-åringen er president Donald Trumps tidligere rådgiver, og sees på som arkitekten bak hans valgkamp i 2016.

Det var CNN som først meldte at president Donald Trump hadde bestemt seg for å benåde Bannon.

Både Reuters og The New York Times melder at benådningen er gjennomført.

The New York Times skriver onsdag at Steve Bannon og Doanld Trump snakket sammen over telefon tirsdag om temaet, og at det var etter samtalen Trump bestemte seg.

Avisen skriver at benådningene skal virke forebyggende, slik at anklagene mot Bannon frafaller.

Skal ha lurt pengedonorer

Den profilerte politiske strategen er tiltalt for å ha svindlet givere til prosjektet «We Build the Wall». Dette ved å utnytte interessen deres i grensemuren og feilaktig ha sagt at alle pengene som blir samlet inn skal bli brukt på bygging.

Rettsaken mot Bannon startet i New York i august 2020. Ifølge påtalemyndighetene har det Bannon har omtalt som en ideell organisasjon vært noe helt annet.

Organisasjonen samlet inn over 150 millioner den første uken de var åpne for giverbidrag. Bannon har ifølge påtalemyndighetene tatt ut utbytte på mer enn ni millioner kroner fra organisasjonen.

Sammen med Bannon ble tre andre menn pågrepet og siktet for svindel i saken. De skal også ha tatt ut utbytte fra den ideelle organisasjonen.

De skal ha skjult de ulovlige pengeuttakene ved å overføre pengene til et veldedig selskap Bannon jobbet for, samt et skallselskap.

Benådningsrush siste dagen

Før Trump pakker sammen sakene sine og flytter ut av presidentboligen, har presidenten planer om å benåde et hundretalls personer.

Søndag møtte Trump sin svigersønn Jared Kushner og sin datter Ivanka Trump for å diskutere hvem som burde stå på listen over personer som skal benådes.

Listen som ble klargjort søndag skal inneholde en blanding av ordinære straffedømte, så vel som enkelte nære politiske støttespillere. Trump har også tidligere valgt å benåde nære allierte, noe som ble sterkt kritisert av både demokrater og juridiske eksperter.

Flere medier skriver at Trump bestemte seg for å benåde Steve Bannon i siste liten.

The New York Times meldte tidligere at blant annet rapperen Lil Wayne, som ble dømt for ulovlig våpenbesittelse, står på listen til Trump.