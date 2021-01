Da høyesterettsdommeren tabbet seg ut, måtte Obama bli tatt i ed på nytt

WASHINGTON, D.C. (TV 2): Barack Obamas innsettelse var et historisk øyeblikk. Men da han skulle avgi presidenteden førte en tabbe fra høyesterettsjustitiarius John Roberts til at Obama følte seg nødt til å gjøre hele opptrinnet på nytt dagen etter.

20. januar 2009 var nesten to millioner samlet i Washington, D.C. for å se innsettelsen av Barack Obama som USAs første afro-amerikanske president. Det viktigste øyeblikket under enhver innsettelse skjer klokken 12 lokal tid når den nye presidenten løfter sin høyre hånd, og gjentar etter høyesterettsjustitiarius som ramser opp presidenteden.

I 2009 var det John Roberts som hadde denne oppgaven. Han hadde blitt utnevnt til Høyesterett i 2005, ett år inn i George W. Bush sin andre presidentperiode, så dette var hans første innsettelse.

Presidenteden er meget kort. Det eneste presidenten trenger å love er at de skal utføre presidentembetet, og etter beste evne beskytte og bevare grunnloven. Problemet oppstod da Roberts, som ikke leste fra notater, stokket om på ordene i den første setningen. Ordet «faithfully» endte opp etter ordene «office of the president», som ikke er den riktige rekkefølgen.

Obama stoppet opp for å gi Roberts muligheten til å hente seg inn, men høyesterettsdommeren nølte, og dermed gjentok USAs nye president det Roberts hadde sagt.

Nytt forsøk

Programlederen for Fox News sin direktesending Chris Wallace var blant de første som påpekte tabben.

– Jeg vet ikke om Obama faktisk er president. Presidenteden er nedfestet i grunnloven, og jeg er ikke sikker på at Roberts fikk ordene ut riktig selv da han prøvde å rette det, sa Wallace.

TV-kameraene fanget senere opp bilder av Roberts og Obama under en lunsj der Roberts beklaget at han hadde rotet det til.

Andre presidenter har tidligere bommet på noen ord under innsettelsseremonien uten at det fikk noen konsekvenser. Men medlemmer av Obamas stab var nervøse nok til at de bestemte seg for å be Roberts om å komme til Det hvite hus neste dag for at Obama kunne bli tatt i ed på nytt.

– Presidenteden er skrevet ned i grunnloven. For å være på den sikre siden, ettersom et ord var i feil rekkefølge, så leste høyesterettsjustitiarius John Roberts opp eden en gang til, sa Gregory Craig fra sakførerens kontor i Det hvite hus i en uttalelse den gang.

Slik endte Obama opp med å bli tatt i ed to ganger på sine to første dager som president.

– Denne gangen skal vi gjøre det sakte, sa Obama før det andre forsøket.

Biden-spøk

John Roberts måtte tåle mange vitser på hans bekostning i etterkant, også fra mannen som nå skal bli USAs neste president. Noen dager etter innsettelsen spøkte Joe Biden med Roberts sin tabbe da han ledet en seremoni i Det hvite hus hvor det var medlemmer av administrasjonen som skulle bli tatt i ed.

– Hukommelsen min er ikke like god som høyesterettsdommer Roberts sin, sa Biden sarkastisk.

Siden Det hvite hus hadde invitert pressen inn for å overvære seremonien, ble Bidens kommentarer vist over hele landet.

Onsdag må Biden håpe at Roberts klarer å si ordene i riktig rekkefølge. Den 63-år gamle Roberts er fortsatt høyesterettsdommer, og det er han som skal lese opp presidenteden for Biden.