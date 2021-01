En folketom markering av samhold

Blant soldatene og piggtrådgjerdene som vil være til stede på Joe Bidens innsettelse blir det ikke lett å skimte håp for USA. Men med dagens maktskifte kan det bare gå oppover for amerikanerne.

Nøyaktig for fire år siden sto jeg på The Mall i Washington D.C. blant feirende Trump-tilhengere. Det var en bitende kald januardag, men helt fra morgengry strømmet hundretusenvis av glade republikanere til innsettelseseremonien.

Det ble imidlertid ikke bare en dag fylt med glede. Heiaropene mot den nyvalgte presidenten ble tidvis avbrutt av rop om «lock her up» hver gang Hillary Clinton ble observert på storskjermene.

Kaos fra ende til annen

Donald Trumps innsettelsestale var en leksjon i frykt og fordervelse, og seremonien ble etterfulgt av gateslagsmål mellom ekstremister fra begge sider av det politiske spekteret.

Dagen ga en forsmak på et USA som nå er blitt splittet til det ugjenkjennelige – en todeling som president Trump har brukt hele sin presidentperiode på å nøre oppunder, og dermed må ta mye av skylden for.

Ettermælet til USAs 45. president vil bli at han ignorerte hele landets utfordringer, forsøkte å appellere til halvparten av landets velgere, og regjerte først og fremst på vegne av én av landets borgere: Seg selv.

400.000 koronadødsfall på Trumps vakt

Dessverre for amerikanerne sammenfalt denne ensidige strategien med en global pandemi og en økonomisk krise uten sidestykke. Over 12 millioner amerikanere er fortsatt arbeidsledige. 400.000 amerikanere har dødd av korona under Trumps ledelse; et skammens tall for verdens stormakt.

Titusenvis av folk kunne blitt reddet hvis det ikke hadde vært for den totale ansvarsfraskrivelsen i Det hvite hus rundt håndteringen av pandemien.

I de voldsomme konsekvensene av en pandemi er det fort gjort å glemme de andre områdene hvor USA har vært fraværende de siste årene. Verdens klimasamarbeid er trolig satt tilbake flere år på grunn av Trump, og det har vært guffent å se et økende skille mellom USA og dets tradisjonelle allierte. De langsiktige konsekvensene av dette vet vi fortsatt lite om.

I tillegg kommer de mer diffuse endringene som har skjedd. Trumps voldsomme kutt i reguleringer, spesielt innen olje og gass. Et kontinuerlig angrep på fakta og ekspertise, fulgt av kompetanseflukt fra det amerikanske byråkratiet. En brutalisering av ordskiftet, og ikke minst spredningen av konspirasjonsteorier.

For under Donald Trump har helt ville fantasier som Obamagate, QAnon og Pizzagate blitt så fremtredende at de er husholdningsnavn selv i mange norske hjem.

Tøff oppgave for Biden

For Joe Biden er Trumps svake ettermæle en velsignelse – for det kan vel ikke bli stort verre enn dette? Ingen amerikansk president i moderne tid har inntatt Det hvite hus i en så kaotisk situasjon, og Biden er ivrig etter å innføre endringer.

Viktigst av alt blir jobben med å få noenlunde kontroll på koronasmitten, samtidig som vaksineringen intensiveres etter en humpete start. Det blir en tøff oppgave, men det vil hjelpe USA bare ved å ha en leder som ønsker å forsøke.

I mai skrev jeg en kommentar om Joe Biden der jeg kritiserte han for å bare være «Hvem som helst, bare ikke Donald»-kandidaten. Biden, presidenten som vant flest stemmer i historien, fikk rett i at det var nok å gå til valg på å bli kvitt Trump.

Og kanskje vil det hjelpe mye bare at Trump flytter til Florida. Et eksempel på effekten av det fikk vi etter at en rekke sosiale medie-tjenester nylig suspenderte presidenten. Dette ene grepet førte til at feilinformasjon om USAs valgsystem falt med 70 prosent nærmest over natten. Et USA uten Donald Trump ved roret vil automatisk få det noe bedre med seg selv.

Håp om at Biden kan få USA på rett spor

Er det én ting vi vet sikkert om president Joe Biden, så er det nemlig at han vil forsøke å være samlende. Hans budskap om verdighet for embetet, konstruktivitet overfor sine politiske motstandere og lojalitet overfor allierte vil gjøre USA til et bedre sted.

Det er trist å se et militarisert og nedstengt Washington på en dag som skal markere et fredelig maktskifte. Det er også trist å vite at USA og Joe Biden har store utfordringer i tiden som kommer – problemer som ikke lett vil la seg løse.

Men tross folketomme gater under innsettelsen, vil den folketomme markeringen lede vei for en mer samlende tone i Det hvite hus. I det enkle grepet ligger håpet om at Joe Biden kan snu landet på rett spor igjen.