Nå skal Foodora-budet debutere i verdens tøffeste utforløype

Henrik Røa må jobbe som Foodora-bud for å finansiere alpintsatsingen. Nå skal han debutere i «Die streif» i Kitzbühel.

Selv om Alexander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted er ute med skader, så blir ikke Kjetil Jansrud eneste nordmann ned den beryktede utforløypa i Kitzbühel denne uken.

25 år gamle Henrik Røa, som står utenfor landslaget, skal debutere i verdens tøffeste utforløype.

– Det er jo enorm opplevelse som jeg skal gjennom nå, så jeg er veldig, veldig spent, sier Henrik Røa til TV 2 med et stort smil.

– Det er jo en voldsom løype så man må ha respekt for det, fortsetter Heming-gutten med en litt mer alvorlig tone.

Foodora-bud på motorsykkel

Etter at Norges skiforbund på grunn av stram økonomi måtte legge ned europacuplagene for noen år siden, samt ha færre løpere på landslag, så har ikke Henrik Røa hatt noe lagtilbud.

Han har satset i stor grad på egenhånd. Med egne midler og en snill samboer som lar ham bo gratis i hennes leilighet.

– Og så må jeg jobbe ved siden av toppidrettssatsingen når jeg er hjemme i Oslo. Jeg har en motorsykkel og et enkeltmannsforetak, og kjører Foodora-bud, forteller Henrik Røa.

Skadeplaget

Gjennom seier i europacup-utforen i Saalbach i januar 2018 var han kvalifisert for verdenscuputfor i Kitzbühel uken etter. Da takket han nei.

– Jeg var sliten etter et tett rennprogram i europacupen og var ikke fysisk klar, forklarer Røa.

I november samme år falt han stygt i Funäsdalen i Sverige. Meniskskade og et forstrukket, men ikke avrevet korsbånd ødela resten av sesongen.

Og i januar i fjor endte det med brist i to rygghvirvler etter at det gikk galt under europacuprenn i utfor i Wengen.

– Jeg har vært uheldig med skader, sier Kitzbühel-debutanten og fortsetter:

– Det er en veldig marginal idrett. Bare se på Alexander Aamodt Kilde hvor uheldig han var på lørdag.

Samtidig innrømmer Oslo-gutten at han til tider har hatt en kjørestil hvor grensene til tider har blitt pushet for langt.

– Men forhåpentligvis så har jeg knekt koden nå, smiler han lurt.

Verdenscup-debut i Val Gardena

Henrik Røa debuterte i verdenscupen i Val Gardena før jul. Med 49. plass i super-G og 46. plass i utfor.

– Det har alltid vært et mål for meg å kjøre og konkurrere på det høyeste nivået. Altså i verdenscupen, men jeg har slitt en del med renn opp gjennom årene. Så hadde jeg en ganske interessant opplevelse i Val Gardena, hvor jeg bare klarte å finne helt roen før start. Nå har jeg gjort det jeg kan gjøre, og nå er det bare å vise hva jeg er god for, forklarer Røa med innlevelse.

– Var livredd

Henrik Røa virker oppriktig når han sier at han gleder seg til å debutere i Hahnennkam-løypa, og å konkurrere med de store gutta i Kitzbühel. Han er også glad han nå er inne på lag med Kjetil Jansrud, som er en av tre nordmenn som har vunnet utforrenn i Kitzbühel, og kjørt "die streif" 29 ganger, inklusive treningsomganger.

Når TV 2 treffer Kjetil Jansrud og spør hvilke råd han vil gi debutant Røa, kommer det først et stort smil fra veteranen.

– He he, jeg har ikke tenkt å si så veldig mye, men jeg kan jo fortelle om min egen erfaring. Den første erfaringen min da jeg kjørte min første treningsomgang i Kitzbühel, den glemmer man jo aldri som alpinist. Da husker jeg at jeg syns det var den letteste utforen jeg noensinne hadde kjørt.

Så kommer det en liten tenkepause, før Kjetil Jansrud forteller videre:

– Så kom jeg opp på dag nummer to. Og var livredd. For da visste jeg hva jeg skulle gjennom.

Onsdag kjøres den første av to treningsomganger i Kitzbühel. Fredag er det første av to TV 2-sendte utforrenn, før de 81. Hahnenkammrennene avsluttes med super-G på søndag.