Trump i avskjedstale: – Stolt av hva jeg har oppnådd

Donald Trump ba i sin avskjedstale amerikanerne om å ikke miste troen på landet sitt, og han uttrykte stolthet over at han ikke startet noen nye kriger.

– Mine landsmenn, for fire år siden satte vi i gang et stort, nasjonalt prosjekt for å gjenoppbygge landet og fornye ånden, og gjenopprette forbindelsen mellom myndighetene og innbyggerne. Vi gikk i gang med et prosjekt for å gjøre Amerika stort igjen, for alle amerikanere, sa Trump innledningsvis i avskjedstalen.

Han sa han er stolt over det han har oppnådd, og at han gjorde mye mer enn det han egentlig skulle.

– Denne uken skal vi innsette en ny administrasjon, og vi ber for at den lykkes med å holde landet trygt og velstående, sa Trump.

Han skal ikke delta på seremonien når Joe Biden onsdag formiddag blir innsatt som president. Nyhetsbyrået DPA gjør et poeng ut av at Trump ikke nevnte Biden med navn i talen.

Fordømmer opprøret

Den avtroppende presidenten benyttet anledningen til å ta opp stormingen av kongressbygningen tidligere i januar. Han har fra mange hold blitt anklaget for å ha oppmuntret til opptøyene.

– Alle amerikanere var forferdet over angrepet på vår kongressbygning. Politisk vold er et angrep på alt som vi setter høyt som amerikanere, sa han.

Trump sa tydelig at politisk vold aldri kan bli tolerert. Det er andre toner enn hans første reaksjon på angrepet, da han ga uttrykk for at han «forstår» og «elsker» opprørerne.

Advarer mot å miste troen

Trumps siste tid som president har vært preget av kaos og uro. Presidenten har nektet å godta valgresultatet i november og gjentatte ganger sagt at det var preget av valgfusk.

– Den største faren vi står overfor, er tapet av troen på oss selv – et tap av selvtillit når det kommer til vår nasjonale storhet, sa Trump.

Den avtroppende presidenten uttrykte stolthet over at han ikke startet noen nye kriger som president.

– Jeg er særlig stolt over å være den første presidenten på flere tiår som ikke startet noen nye kriger, sa Trump i talen.

Trump trakk også fram skattekutt, sikkerhetstiltak på grensen til Mexico og utenrikspolitikk. (©NTB)