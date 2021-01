Væpnede patruljer rykket ut etter trusler mot Trondheim fengsel

Klokken 19.20 tirsdag kveld fikk politiet melding om at Trondheim fengsel hadde mottatt trusler.

– Fengselet hadde fått trusler per telefon. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva truslene gikk ut på, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til TV 2.

Politiet rykket ut med flere bevæpnede patruljer.

– Vi iverksatte sikkerhetstiltak overfor de ulike avdelingene i fengselet, sier Johnsen.

Ved 21.30-tiden ble en mann i 30-årene pågrepet i nærheten av politistasjonen i Trondheim sentrum.

– Mannen er mistenkt for truslene. Vi mener nå at faren er over, sier Johnsen.

Den pågrepne er godt kjent for politiet fra tidligere, og pågripelsen gikk rolig for seg. Operasjonslederen opplyser at mannen tidligere er dømt for trusler.