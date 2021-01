Chelsea utspilt da Leicester inntok tabelltoppen

Leicester - Chelsea (2-0) 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst.

Etter en opptur mot Fulham forrige runde ble Chelsea sendt raskt ned på jorda igjen, etter å ha fått seg en fotballeksjon av Leicester.

Wilfred Ndidi og James Maddison scoret en gang hver da Leicester inntok tabelltoppen. Nå skiller det ni poeng mellom Chelsea på 8.-plass og serielederen.

Mens Leicester flyr himmelhøyt, står Chelsea med bare to seire på sine åtte siste ligakamper. TV 2s fotballekspert sår tvil om Lampards fremtid.

– Lagene de kjemper mot er så gode og så trygge. Det må snu fort for at han ikke er ferdig. Men han er Lampard og det gjør det vanskeligere å sparke ham. Det er veldig vanskelig å vite hvor utrygt han sitter, men all logikk sier at han sitter utrygt nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Chelsea-manageren er fullt klar over hva som forventes av ham.

– Forventningene er alltid høye her. Jeg vet vi er i en vanskelig posisjon nå. Grunnen er nok at laget er en miks med mange nye og unge spillere. Men når vi opptrer sånn blir det stilt spørsmål, sier Lampard til Sky Sports.

– Presset om å prestere har alltid vært der, og det visste jeg fra dagen jeg begynte som manager i denne klubben, avslutter han.

Leicester-dominans

Wilfred Ndidi dunket vertene i ledelsen med en skikkelig suser etter bare fem minutter.

James Maddison doblet få minutter før pause. 24-årigen var iskald da han alene med Chelseas sisteskanse Edouard Mendy satte inn 2-0.

I forkant slo gjestenes forsvarsspill fullstendig sprekker.

– Det er veldig dårlig forsvarsspill av Chelsea, og spesielt Reece James, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

«The Foxes» var det desidert beste laget de første 45 minuttene, og kunne gått til pause med enda større ledelse enn 2-0.

På tampen av kampen satte innbytter Timo Werner ballen i nettet, men målet ble i ettertid annullert av VAR. Bildene viste at tyskeren var i offisde.

Ny Havertz-skuffelse

Chelseas rekordkjøp Kai Havertz startet kampen, men tyskeren var alt annet enn imponerende.

Han gjorde flere balltap og rotet bort flere pasninger. TV 2s ekspert mener han så en spiller blottet for selvtillit.

– Det er skremmende å se Havertz spille fotball, man synes synd på ham, sier Huseklepp.

Ifølge nettstedet WhoScored var 21-åringen banens dårligste i første omgang.