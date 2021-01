Billig barbermaskin knuser den dyreste

TV 2 HJELPER DEG: Barberer Yassir Maroof ble sjokkert over resultatet da han testet seks forskjellige barbermaskiner.

I denne testen prøver vi tre billige mot tre dyre maskiner.

– Den ser dyr ut, sier barberer Yassir fra Jack`s Barber & Klipp, og holder opp Philips S9000 Prestige til 4 395 kr.

Det er en lekker maskin i metallfinish med et display som viser batterikapasistet. Dessuten har den trådløs lader og et lekkert reiseetui. Med NanoTech-blader skal barberingen bli ultratett.

Selvfølgelig må jo denne maskinen være bedre enn Philips Aqua Touch S5400 til 799 kr. En maskin i blå plastikk som ikke akkurat skriker moteriktig.

Etter at testen ble utført har S5400 gått ut av salg og er derfor tilgjengelig i bare en nettbutikk. Noen selger en svart versjon av samme maskin som har modellbetegnelsen S5110 og Philips har tilgjengelig 6000-serien med sammme barberhode til under 1000 kr.

I videoen over kan du selv vurdere forskjellen mellom dyr og billig maskin.

Ser du forskjellen?

Yassir barberer først den ene siden av ansiktet til vår testperson Kristoffer Holland med den billige.

– Det lugger ikke. Det er behagelig, sier Kristoffer om barberingen.

Så barberer Yassir med den dyre maskinen på andre siden av ansiktet. Det er fortsatt en behagelig og tett barbering.

– Det er ikke stor forskjell, sier Yassir.

Han kjenner med hendene på begge sider av ansiktet for å være sikker:

– Det er ingen forskjell, sier den erfarne barbereren.

SER DU FORSKJELL: Philips til 4395 kr har barbert den ene siden og Philips til 799 kr har barbert den andre siden. Foto: TV 2 hjelper deg

– Jeg er imponert over den billige maskinen. Det tar faktisk kortere tid å barbere med den. For meg er den vinneren i testen, sier Yassir.

Maskinen får utmerkelsen «Godt kjøp» fra TV 2 hjelper deg og terningkast fem.

Testet i en måned

Vi har tre testpersoner, Jacob Lynghjem, Kristoffer Holland og Tobias Schrøder som har prøvd de seks maskinene i testen. I tillegg til Philips, har det vært en dyr og billig Panasonic, samt en superbillig Remington mot en moderat priset Braun. De tre kompisene har fått maskinene på hjemlån, og har teste dem i nesten en måned.

De tester både tre-dager-barbering, daglig barbering og våt barbering med en dyr maskin på den ene siden og billig maskin på den andre siden. Alle tester alle maskinene for at ikke forskjellig typer hud og skjeggvekst skal gjøre forskjell.

De skal også vurdere ekstrafunksjoner som måler for batterikapasitet, forskjellige barberingshastigheter, batteri og rense- og ladestasjoner.

KLAR FOR TEST: Tobias, Jacob og Kristoffer har brukt disse maskinene i en måned. Foto: TV 2 hjelper deg

Sjokkerende prisforskjell

Selv etter en måned klarer ikke våre tre testpersoner å finne noe som kan forsvare prisen til S9000 Prestige. Det er lekkert med trådløs lader, men de føler at det ikke er særlig nødvendig. Alle maskinene klarte seg fint en måned uten å lade i det hele tatt.

Verken barberer Yassir eller gutta forstår at det kan være 3600 kroner i prisforskjell på den billige og dyre Philips`en.

– Den prisforskjellen er helt syk, sier Yassir.

– Den er sjokkerende, sier gutta, som også savner en rensestasjon på denne maskinen.

Enkel å bruke

Panasonic ES-LV9Q til 3495 kr er en toppmodell med fem blader, mulighet for et flytende barberhode og egen lade- og rensestasjon.

Mens Panasonic ES-RT37 må klare seg med tre blader, men så er også prisen bare 799 kr.

I barbersalongen hos Yassir er forskjellen klar:

– Den dyre er enkel å bruke. Du trenger ikke å ta i. Den barberer godt i kantene, sier Yassir om ES-LV9Q.

Den billige gir også godt resultat.

– Men jeg må gå over flere ganger for å få tett barbering, sier Yassir.

Den er ingen tvil om at den dyre modellen fra Panasonic har skarpe blader. Kanskje for skarpe for enkelte.

– Den dyre har vært litt ufin mot huden min, sier Kristoffer, som har begynt å blø ett par ganger.

– Den billige har vært bedre for meg fordi den ikke har kuttet meg.

Panasonic ES-LV9Q har en rengjørings- og ladestasjon som heller ikke imponerte gutta.

– Den lagde en irriterende bakgrunnsstøy. Jeg ble så lei til slutt at jeg trakk stikkontakten ut av veggen, sier Tobias.

Kutter opp huden

Hittil har de billige klart seg godt i testen. Men Remington MyGroom R0050 til 329 kr imponerer verken barbereren eller testpanelet. Remington må brukes med strømledning, er den eneste maskinen som ikke kan våtbarbere og kutter opp huden.

– Jeg tror det er jeg som har blødd mest, sier Jacob om maskinen som får terningkast to.

– Jeg er sunnmøring. Så jeg liker alt som er billig. Men jeg tror jeg hadde spandert på noen hundrelapper til her, sier Tobias.

Verdig vinner

Braun Series 3 barbermaskin 3050CC koster bare en hundrelapp mer enn de billige til Panasonic og Philips, men for 897 kr får du med en stillegående rensestasjon som gutta liker godt. Den har også lysdioder som viser hvor mye batteri som er igjen.

Barbereren synes ikke den ga det beste resultatet når det gjelder barbering, men testpanelet synes den var behagelig og var en fryd å barbere seg med. Siden testpanelet har brukt maskinen lengst, lar vi deres vurdering telle tyngst: Braun får terningkast fem og best i test.

Braun Series 3 3050 CC Pris: 897 kr Terningkast: 5 Best-i-test Pluss: Barberer behagelig og jevnt Integrert trimmer gir fleksibel barbering Stillegående rense- og ladestasjon Lysdioder som viser hvor mye strøm som er igjen Prisen Minus: Barbereren synes den billige Philips-maskinen gir tettere barbering. Philips AquaTouch S5900 Pris: ca. 900 kr Terningkast: 5 Kåres til «Godt kjøp» Etter testen var utført er det bare en nettside som selger produktet, men en svart versjon er tilgjengelig i flere nettbutikker med modellbetegnelsen S5110 og Philips har tilgjengelig 6000-serien med sammme barberhode til under 1000 kr. Pluss: Barbererens favoritt. Like bra kvalitet på barbering som den dyre Philips-maskinen. Den tar godt og den gir rask barbering Lett å tømme maskinen for hår. Pris Minus: Ingen rense- og ladestasjon. Må skifte hode for å få trimmer på maskinen.