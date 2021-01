Nordmann pågrepet på Kreta - mistenkt for drap

Mandag ble det kjent at en nordmann var etterlyst for drap i Hellas.

Utenriksdepartementet bekreftet overfor NRK at en norsk borger var mistenkt for drap, og greske medier meldte at mannen var etterlyst for drap på samboeren.

Tirsdag skriver greske medier ifølge Dagbladet at mannen er pågrepet på Kreta. Pågripelsen skal ha foregått uten dramatikk.