Sesongen over for McGrath – må opereres

Sesongen er over for Atle Lie McGrath etter å ha røket det indre leddbåndet.

– Sesongen er dessverre over for meg. Etter nøyere undersøkelser så kunne man se at det var leddbåndet som var røket, på innsiden av venstre kne. Derfor må det til en operasjon førstkommende lørdag, sier Atle Lie McGrath til TV 2.

Dermed ryker resten av sesongen og VM for alpinkometen – som fikk sitt store gjennombrudd etter å ha blitt nummer to i Alta Badia før jul.

– Jeg hadde en litt vond magefølelse på dette her. Jeg kjente at jeg hadde en følelse i kneet som jeg aldri har hatt før. Jeg har vært optimistisk, men visste innerst inne at dette ikke kunne gå, påpeker McGrath.

20-åringen satser på å ikke være ute i alt for lang tid.

– Hvis alt går ett etter planen kan jeg være tilbake i trening i mai, sier han.

Han sier selv at han er ved godt mot, og ser tilbake på en strålende sesong.

– Jeg er utrolig stolt over sesongen og sitter igjen med en god følelse. Fordelen nå er at jeg får et forsprang inn til neste sesong, fordi jeg får mer tid til oppladning, sier McGrath.

Dermed har det norske alpinlandslaget i løpet av kort tid mistet tre utøvere til langtidsskader.

McGrath og Lucas Braathen pådro seg alvorlige skader under storslalåmrennet i Adelboden 8. januar, mens Aleksander Aamodt Kilde gjorde det samme i Hinterreit lørdag.

For Braathen og Kilde kom diagnosen raskt. Først så det ut som McGrath slapp lettere unna, men 20-åringen har etter undersøkelser i Norge fått beskjeden om at han må opereres. Det skjer til helgen.