Solskjær snakker om titteldrømmen: – Håper vi kan løfte trofeet

En fantastisk periode fra november i fjor og til dags dato har ført Manchester United høyt opp på Premier League-tabellen. Unngår de røde djevlene tap mot Fulham onsdag tangerer de samtidig sin egen klubbrekord på 17 strake bortekamper i ligaen uten tap.

– Posisjonen vi er i nå er resultatet av hardt arbeid fra alle. Vi er halvveis og vi er helt der oppe, men vi vet at en periode med dårlig form kan endre det. Vi må bevare kontinuiteten, sier Ole Gunnar Solskjær.

Etter 18 serierunder ligger Manchester United på 2.-plass med én kamp mindre spilt enn Leicester, og selv om byrival Manchester City kan snike seg foran Solskjærs mannskap om de vinner sin hengekamp, legger ikke nordmannen skjul på hva som er håpet for sesongen.

– Å klatre på tabellen er enkelt, utfordringen er å bli værende der. Det er utfordring vi gleder oss til. Vi fokuserer på hver kamp, vi bygger tropp og til slutt håper vi at vi kan løfte trofeet. Det er først da man kan snakke om å ta laget tilbake der det hører hjemme, sier en offensiv 47-åring.

Vinn eller forsvinn

Men man skal ikke skru klokka så altfor langt tilbake før situasjonen var en helt annen. I november mente flere eksperter og journalister at Solskjær balanserte på en knivsegg, og etter tapet hjemme mot Arsenal 1. november ble den påfølgende kampen borte mot Everton sett på som en vinn-eller-forsvinn-kamp for kristiansunderen. Manchester United vant 3-1 og siden har de ikke sett seg tilbake.

– Jeg tror alle i fotball, og livet ellers, som ønsker å bli suksessfull, vet at det trengs kontinuitet. Forhåpentligvis har jeg bevist at jeg kan hjelpe klubben framover. Personlig har jeg følt en veldig sterk støtte og godt lederskap fra klubben. Det har gjort reisen vi har vært på, med opp og nedturer, tydelig, sier Solskjær, og fortsetter:

– Vi har alltid hatt et langtidsperspektiv på det. Det er opp til hver enkelt klubb hvordan de vil gjøre det, men av og til vil tålmodighet og kontinuitet bli belønnet. Om man fortjener det får være opp til andre å vurdere.

Skryter av spillerne

Ydmyk som han er vil derimot ikke Solskjær alene ta æren for Manchester Uniteds gode form. Den norske manageren velger heller å fokusere på spillerne.

– Marcus og Bruno har vel 30 scoringer mellom seg nå, og det er ikke et dårlig partnerskap. Jeg stoler på spillerne, sier han, før han retter fokus mot en venstreback som har imponert.

– Luke Shaw har enorme kvaliteter og en god teknikk. Man så det mot Liverpool da han tok med seg ballen framover, det er noe jeg vet han kan og noe vi prøver å få han til å gjøre mer av. Fysikken hans er så god og han forbedrer sine egne statistikker hele tiden. Når man har det talentet han har, og samtidig får på plass fysikken og mentaliteten, så kommer de gode prestasjonene, forklarer Solskjær.

– Hvordan jobber du med hver enkelt spiller for å få det beste ut av dem?

– For det første har jeg et veldig godt støtteapparat rundt meg, så det er ikke bare meg. Vi har bestemt oss for en kultur og hvordan vi skal oppføre oss. Personlig liker jeg å ha individuelle samtaler. Der er jeg nok mer ærlig med dem enn hva jeg er med dere, og vi prøver alltid å få noe ut av samtalen før vi forlater rommet, forklarer Solskjær, før han legger til:

– Jeg liker virkelig å ha individuelle samtaler og jeg tror det er viktig. Jeg husker selv når mine trenere så meg som person, min situasjon og min familie, det er en stor del av min stil.

– Et voldsomt fokus

Solskjær kan glede seg over en så godt som skadefri tropp når hans mannskap reiser til Craven Cottage onsdag. På tirsdagens trening var alle førstelagsspillerne på plass, men unntak av Brandon Williams og Phil Jones. 47-åringen virker å være svært fornøyd med det hans gutter leverer på treningsfeltet om dagen, og han føler seg trygg på at serieledelsen ikke blir en hvilepute for spillerne.

– Jeg tror ikke tankegangen er annerledes for mine spillere for øyeblikket selv om vi er på topp. Vi har et voldsomt fokus på neste kamp. For å komme dit vi er nå har vi hatt fokus hver eneste dag på trening og på at neste kamp er den som betyr noe, slår Solskjær fast, vel vitende om at det er kun fem fattige poeng som skiller de seks øverste lagene på tabellen.

– Denne sesongen endrer ting seg hele tiden, jeg vet ikke hvor mange lag som har vært innom toppen. Det eneste som betyr noe er hvem som er der på slutten, og det er ikke noe vi diskuterer for øyeblikket. Vi fokuserer på å prestere når vi skal prestere, avslutter Solskjær bestemt.

ONSDAG: Se Fulham - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.45.