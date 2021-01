Marca: Ødegaard ber om å få forlate Real Madrid

Martin Ødegaard er ikke blant Real Madrids 20 uttatte spillere til cupkampen borte mot Alcoyano onsdag, og nå melder Marca at nordmannen ønsker seg vekk fra klubben.

Den enkle årsaken er mangelen på spilletid.

Ifølge den spanske storavisen ønsker nordmannen å forlate Real Madrid midlertidig for å gå på lån til en annen klubb.



Vraket fra cup-tropp

Ødegaards fravær fra troppen mot Alcoyano kom overraskende, ettersom det var en kamp mange så på som en mulighet for ham til å få spilletid igjen.

– Jeg er overrasket selv, for å være ærlig, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

Ifølge Marca er det også fysiske problemer som gjør at nordmannen ikke er med mot Alcoyano, som hører til på tredje nivå i spansk fotball.

Ødegaard ble ikke nevnt på tirsdagens digitale pressekonferanse med trener Zinédine Zidane.

– Det er ikke ideelt

Balagué tror ikke den spanske giganten vil ikke kvitte seg med drammenseren.

– Han har vært inn og ut av troppen på grunn av skader. Det har stanset den tydelige progresjonen du så i Real Sociedad. Etterpåklokskap er en flott ting, men det går tilbake til den originale planen om at Ødegaard skulle være to sesonger i Real Sociedad, der han skulle slå seg til ro og vokse, og deretter ta steget.

– Det skjedde ikke, og han må håndtere det. Det er ikke ideelt, han ønsker å spille alt og jeg er sikker på at han ikke er fornøyd nå, men klubben vil overhodet ikke at han skal dra, avslutter Balagué.

Siden juli har Ødegaard bare spilt fem ganger fra start for Real Madrid, og de siste seks ukene er det bare blitt plass på benken og et innhopp på fem minutter.

– Når Zidane tar kontakt, så reiser man tilbake

Ødegaard ble hentet hjem til Madrid fra Real Sociedad i sommer, men sesongen er hittil en stor skuffelse for Ødegaard. Han har også hatt tre skadeopphold.

– Det kan være ting vi ikke vet ennå, men han har ikke hatt den sesongen som vi hadde håpet på. På dette tidspunktet i fjor var han helt fenomenal og en av ligaens beste spillere, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

22-åringen skulle opprinnelig spilt for Real Sociedad også denne sesongen, men Zinédine Zidane ville det annerledes.

– Det var overraskende at han ble hentet tilbake ett år før planen. Ødegaard var også klar på at han ville være i Sociedad i to år. Men så tok Zidane kontakt, og da reiser man tilbake.

To kontrastfulle sesonger

– Returnerte han for tidlig?

– Det er umulig å svare på. Det er først og fremst utrolig kult at han ble hentet tilbake, og jeg tror ikke han følte at han hadde noe valg. Første halvdel av den sesongen han hadde for La Real i fjor var jo helt eventyrlig, sier Mathisen.

– Det som er interessant er hva som skjer fremover, for han kan ikke bli sittende på benken eller tribunen.

– Han er fortsatt en ung spiller og for hans del handler det om å spille mest mulig fotball, avslutter han.

Real Madrid spiller seriekamp borte mot Alavés lørdag.