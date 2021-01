– Hvis de trenger oss opp i et hjørne, kommer det til å oppstå problemer

I USA er det stor frykt for at militante grupper vil gjennomføre væpnede angrep mot politikere i dagene og ukene som kommer.

TV 2 har truffet militslederen «John», som synes stormingen av Kongressen i forrige uke var på sin plass.

«John» tilhører en paramilitær gruppe som kaller seg Three Percenters.

– Jeg synes det er på tide. Mange politikere jobber ikke for folket lenger. De jobber for store selskap og for å øke statens makt, sier han til TV 2.

– Vår plikt

«John» mener at det er folkets rett å fjerne politikerne med makt hvis de ikke gjør jobben sin.

– Det står i grunnloven at vi har den retten, og jeg følger grunnloven. Dersom landet vårt er i ferd med å gå under, mener jeg det er vår plikt å avsette myndighetene, og innsette noen som vil jobbe for det amerikanske folk, sier «John».

FBI-agentene som etterforsker opprøret og stormingen av Kongressen i Washington 6. januar, retter søkelyset mot høyreekstreme militsgrupper som Oath Keepers og Three Percenters, som «John» tilhører.

Flere personer knyttet til disse gruppene er blitt pågrepet de siste dagene. Pågripelsene bidrar ytterligere til å tegne et bilde av at dedikerte ekstremister var blant de sinte Trump-tilhengerne som stormet Kongressen.

– Vi forsvinner ikke

Misnøyen med politikerne er utbredt, og har ifølge FBI økt kraftig i omfang. President Donald Trumps åpenlyse forakt for andre politikere har bidratt til å forsterke utviklingen.

– Vi øver på førstehjelp, har våpentrening og øver på å overleve i felten. Det er alt vi kan gjøre, sier «John».

– Tror du dette kan ende i vold?

– Det håper jeg ikke. Jeg håper vi kan løse konfliktene våre på fredelig vis, sier han.

Flere politikere har tatt til orde for å avvæpne de farligste militsgruppene, som utgjør en trussel.

– Vi forsvinner ikke, og vil ikke gi fra oss våpnene våre. Hvis de prøver seg på det, og trenger oss opp i et hjørne, kommer det til å oppstå problemer, sier «John».

Jessica Watkins var aktiv på Parler. Foto: US District Court for D.C.

Militær bakgrunn

Ifølge det amerikanske justisdepartementet har flere av de pågrepne militsmedlemmene militær bakgrunn. Jessica Watkins (38) tjenestegjorde for US Army i Afghanistan.

Hun postet et bilde av seg selv i Oath Keepers-uniform på det sosiale nettverket Parler, rett før hun deltok i stormingen 6. januar.

Videoopptak viser at Oath Keeper-militsen dannet lenkeformasjon, og nærmest slanget seg frem opp trappene.

Crowl har vedgått at han var tilstede. Foto: US District Court for D.C.

Donovan Crowl (50), som har bakgrunn fra US Marines, er ifølge FBI avbildet med andre fra Oath Keeper-militsen i rotunden i kongressbygningen.

Watkins skal ifølge FBI ha postet et bilde av Crowl på Parler, med teksten: «One of my guys at the Stop the Steal Rally today».

50-åringen har overfor magasinet New Yorker hevdet at han var der som både Oath Keeper- og Ohio Regular Militia-medlem i fredelige hensikter.

Han hevder at han passet på viktige personer som han ikke ville navngi, og hevder også at han passet på Capitol Hill-politiet.