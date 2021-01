Han er Trumps nye nabo

Januarsola varmer godt på Palm Beach. Det er mandag og Martin Luther King jr.-dagen, og på strandpromenaden nyter folk både sola og den særegne amerikanske fridagen til minne om borgerrettsforkjemperen.

Lett henslengt i solstolen på den offentlige delen av stranda finner vi republikaneren Katon, som jobber som skadedyrsutrydder. Han ønsker Trump velkommen til Palm Beach.

– Han er for ærlig, ler Katon.

– Det er feilen med han. Trump trenger ikke pengene, slik som de andre politikerne i Washington.

På tross av pandemien synes Katon USA er et bedre sted nå enn for fire år siden.

– Pandemien rammet landet, men det var ikke Trumps feil, mener han.

– Og personlig har jeg bedre økonomi enn for fire år siden. Men han burde kutte ut Twitter.

– En awesome president

Søstrene Jiena og Katherine Deeb har tatt Starbucks-kaffen med seg ut i sola. De er begge opprinnelig fra Syria, men har bodd størsteparten av livet i Florida.

– Trump har vært en helt rå president. Han har gjort så mye bra for dette landet, sier Jiena til TV2.

Søstrene Deeb er syriske innvandrere til USA og er store Trump-tilhengere. Foto: Frode Hoff / TV 2

Onsdag lander Air Force One på flyplassen i Palm Beach, i det som er Trumps siste tur med flyet som sittende president.

Søstrene forteller at de kommer til å stå med Trump-supportere langs veien til hans nye hjem Mar-a-Lago, for å hylle den avtroppende presidenten.

– Det er media som har gitt et feil bilde av ham. Jeg skulle ønske han kunne være presidenten vår i ett tiår til!

– Trump burde vært president i et tiår til, i følge søstrene Deeb. Foto: Frode Hoff / TV 2

I handlegaten Worth Avenue ligger luksusbutikkene tettere enn Trumps Twitter-meldinger.

Iført Ray Bans og munnbind haster Charles Sainay avgårde til juvelbutikken han driver sammen med sin mor.

Han er forferdet over stormingen av Capitol den 6. januar, og ønsker ikke Trump velkommen.

– Vi er svært skuffet. Vi håper byen opprettholder lovene som de har vedtatt for å hindre at han slår seg ned her, sier Sainay til TV2.

Kontroversiell flytting

Det Charles har i tankene er en avtale fra 90-tallet mellom Palm Beach og Trump. Da Trump var i et alvorlig finansielt uføre, restrukturerte han sin private eiendom Mar-a-Lago til en klubb der rike medlemmer kan bo i en begrenset periode, en slags time-share for svært rike.

Ifølge avtalen mellom Trump og Palm Beach kan ikke klubbens medlemmer bo lengre enn 21 dager på feriestedet i løpet av ett år – en regel Donald Trump har brutt flere ganger.

Mange tror likevel kommunen og Trump vil komme frem til en overenskomst. Verre er det med splittelsen i landet etter fire år med Trump, mener Charles Sainay.

– Landet er så splittet at jeg ikke vet hva som skal til for å lege det. Jeg visste ikke at landet vårt var så rasistisk. Dersom du støtter denne mannen, støtter du også hvit overmakt.

Bedre enn Reagan

Den tanken er imidlertid helt fjern for Robert Domm, som TV 2 også treffer på Worth Avenue. Han var i en årrekke medlem av Mar-a-Lago, og regner Donald Trump som en god venn.

Charles Domm bor i Palm Beach og kjenner "the Donald" fra tiden han var medlem i Trumps Mar-a-Lago Foto: Frode Hoff / TV 2

– Du finner ikke en bedre eller mer omtenksom vert enn Donald Trump, sier Domm.

– Han er den beste presidenten dette landet har hatt. Til og med bedre enn Ronald Reagan! Jeg ønsker Donald Trump velkommen til Palm Beach.