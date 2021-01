Portugal-sjefen håper Sagosen sover dårlig

– Kanskje Sagosen ikke sover altfor godt i natt.

Portugals landslagssjef Paulo Pereira må smile når han svarer på TV 2s spørsmål om hva som blir nøkkelen for å slå Norge onsdag kveld.

– Men det er ikke bare Sagosen. Norge har veldig mange gode spillere og en god trener. De legger også gode kampplaner, så vi må sørge for at vi har en enda bedre kampplan, følger Pereira opp.

FRYKTER VM-TOPPSCOREREN: Portugal-sjef Paulo Pereira. Foto: Bildbyrån

Sagosen har storspilt i VM så langt. Etter tre kamper står 25-åringen med 30 scoringer og 19 målgivende. Det gjør at han topper begge listene i VM før første kamp i hovedrunden mot Portugal.

– Går det an å stoppe deg nå?

– Jeg håper ikke det, humrer Sagosen.

– Det er klart at jeg også er menneskelig. Jeg vet at jeg må være blodseriøs i alt jeg gjør. Ingenting går av seg selv i toppidrett. Alt handler om å gjenskape og forberede seg likt for hver kamp. Håndball handler om å være 80 prosent til stede i hodet og i nuet. Det hjelper å ha vært bra forrige kamp, så jeg ser hele tiden på å gjenskape og gjenskape, fortsetter Sagosen til TV 2.

– Kan alltid bli enda råere

Sagosen har aldri følt seg bedre enn han gjør nå.

– Jeg føler at jeg har ekstra mye overskudd, både på og utenfor banen. Jeg kan bidra med masse. Jeg føler meg pigg og responderer bra på treningen for å toppe inn og underveis til mesterskap, sier Sagosen.

Likevel føler Kiel-stjernen at han kan enda bedre.

– Du kan alltid bli enda råere. Jeg har lyst til å gå utpå der og få hundre prosent uttelling. Mest sannsynlig skjer ikke det fordi jeg tar mange skudd, men jeg kan gjøre det enda råere, sier Sagosen.

Mens Norge tar med seg to poeng inn i hovedrunden etter å ha tapt VM-åpningen mot Frankrike, har Portugal med seg fire poeng.

Portugal har Sagosen-plan

Portugal-spiller António Areia mener det ikke holder å stoppe Sagosen.

– Vi har selvfølgelig en plan for å stoppe Sagosen, men vi må også ha en plan for de andre spillerne. Vi kjenner til alle spillerne. Sagosen er en fantastisk spiller som er i god form for øyeblikket, men vi må stoppe hele laget, sier han til TV 2.

Paulo Pereira holder Norge som klare favoritter.

– Men vi har også press på oss, for vi ønsker å spille en god kamp. Det medfører press. Norge har spillere som er vant til å spille med press i store kamper og mesterskaper. Det blir en god kamp, sier han.

Norge møter Algerie og Island senere i hovedrunden.