Bekreftet: Riise ny landslagssjef for England

Hege Riise (51) er ny trener for de engelske fotballkvinnene.

Hege Riise erstatter Phil Neville som engelsk landslagstrener. Det bekrefter Englands fotballforbund i en pressemelding.

51-åringen har signert en korttidsavtale og overtar landslaget sammen med Rhian Wilkinson.

Riise gikk av som trener for LSK Kvinner i desember etter flere suksessrike år der.

– Det er stort og jeg blir egentlig litt stolt. Jeg synes det er kult at en tidligere norsk spiller og trener får muligheten til å bevege seg ut på de store nasjonene sitt marked, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det engelske forbundet er utrolig stort, og det at de ser mot Norge for å finne en trener er utrolig spennende. Hege har så mye erfaring, så jeg tenker at dette er noe hun kan håndtere, sier Gulbrandsen videre.

Riise har fra før erfaring som U23-trener for Norge og som assistenttrener for Pia Sundhage da hun var USA-sjef. Som spiller ble hun blant annet verdensmester (1995) og olympisk mester (2000) med Norge.

Overtar J19-landslaget

Tirsdag bekreftet NFF at Riise overtar Norges J19-landslagstrener, etter at hun er ferdig som Englands landslagstrener.

– Det blir selvfølgelig veldig artig og spennende å få muligheten med England, og det blir en ny utfordring for meg å trene landslag. Jeg er glad for at det ble en god ordning på dette slik at jeg får muligheten til det nå først og så komme hjem til J19-landslaget til høsten, sier Hege Riise til NFF.

51-åringen skal første hjelpe til med å lede England i den kommende samlingen i februar, og deretter være med i OL i Tokyo i august, før Sarina Wiegman tar over det engelske landslaget fra 1. september.

– Det var et litt pussig tidspunkt. Hun var på vei inn hos oss, så kom England snikende på sidelinjen. Men vi har hatt åpen dialog hele veien. Det var aldri noe tema at vi skulle stå i veien for det, sier seksjonsleder i NFF Truls Dæhli til TV 2.

– Hege og vi ble enige om at hun skulle overta J19-landslaget vårt, og hun mente det var god timing for henne å gå inn i NFF nå, men midt i denne prosessen dukket England opp og ville ha Hege inn som trener til og med OL i Tokyo, sier Dæhli på NFFs hjemmeside.

– Vil hjelpe oss

FA-sjef for kvinnefotball, Sue Campbell, sa:

– Jeg er glad for å ønske Hege Riise og Rhian Wilkinson velkommen til trenerteamet i England, etter å ha hatt positive diskusjoner med dem de siste ukene.

– De gir betydelig internasjonal erfaring og vil hjelpe oss med å veilede spillerne våre før ankomsten til Sarina Wiegman som vår nye hovedtrener, som skal lede oss inn i EM i 2022. Når februar er fullført vil vi sette oss ned og vurdere situasjonen, avslutter Campbell.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om Riise-ryktene på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg vet at hun har gjort det veldig bra med Lillestrøm og hatt en fantastisk karriere som spillere og trener. Så om England går for det, vil de få en veldig bra trener og et bra menneske, sier Solskjær.