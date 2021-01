SAS politianmeldes i Danmark

Transportdirektoratet i Danmark anmelder SAS for å ikke betale refusjon raskt nok til kunder som har fått reiser kansellert.

En rekke flyreiser har blitt kansellert som følge av koronapandemien, og kunder med billett har følgelig rett til pengene tilbake for reisen de aldri fikk.

Mange flyselskaper har ikke klart å betale penger tilbake til kundene fort nok, og 13. oktober utstedte Transportdirektoratet i Danmark et påbud til 12 flyselskaper om å sikre at passasjerer fikk refusjon for sine ubrukte flybilletter.

Transportdirektoratet politianmeldte Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling i desember.

SAS og Lufthansa fikk frist til 10. januar om å rapportere til direktoratet. Basert på rapportene fra flyselskapene har direktoratet bestemt seg for å politianmelde SAS for manglende overholdelse av påbudet.

Direktoratet fant ikke grunnlag for å anmelde Lufthansa. I avgjørelsen har direktoratet lagt vekt på om flyselskapene har klart å betale tilbake pengene for ubrukte billetter innenfor fristen som ble satt i påbudet.

– Det er nå opp til påtalemyndigheten å vurdere direktoratets innstilling om å reise tiltale mot SAS, skriver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemelding.