Bussjåfør siktet for misbruk av skolebarn og massivt nettovergrep

ÅLESUND (TV 2) En mann sitter varetektsfengslet her i Ålesund fengsel, siktet for mer enn 100 sedlighetssaker mot barn på nett, incest samt seksuelle overgrep mot elever på en skolebuss.

– Det er en svært omfattende og alvorlig sak. Vi har ikke vært bort i en så stor sak i vårt politidistrikt tidligere, sier politiadvokat Maria Vike Nørve til TV 2.

Mannen i 50-årene fra ei bygd i Møre og Romsdal ble pågrepet i slutten av september i fjor og har siden sittet i varetekt. Han ble i Sunnmøre tingrett fredag fengslet for nye åtte uker. Retten skriver at det er stor gjentakelsesfare.

– Siktede har over flere år bedrevet en svært omfattende aktivitet på nettet med å bestille overgrep mot barn under 14 år på Filippinene. Siktelsen er på 20 sider, og ifølge aktor har etterforskningen i den senere tid avdekket 55 nye tilfeller av overgrep mot barn, forhold som en så langt ikke har fått innarbeidet i siktelsen, går det frem av fengslingskjennelsen.

Svært unge barn

Ifølge Maria Vike Nørve har de nettbaserte overgrepene pågått helt siden 2012 og frem til i fjor høst.

– Sakskomplekset med bestilling av liveovergrep fra Filippinene handler så langt om et 100-talls saker der vi har opprettet sak på både selve overgrepet samt produksjon av materiale som seksualiserer barn, sier Nørve Vike til TV 2.

Ifølge politiet er barna på liveovergrepene, som siktede har gjort opptak av, helt nede i tre-fireårsalderen.

– Vi har ikke klart å identifisere ofrene her, men er i dialog med filippinske myndigheter via norsk politi sin sambandsoffiser der nede, opplyser Maria Vike Nørve.

Bussovergrep

Mannen er også siktet for incest mot sin egen datter. Dette er forhold som ligger tilbake til 2002. Ifølge politiet er han også siktet for overgrep mens han kjørte skolebuss i ei lita bygd i Møre og Romsdal høsten 2017/våren 2018.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Maria Vike Nørve i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Mannen skal da ha parkert skolebussen på et øde sted og befølt og kysset ei jente på ti år. Han etterforskes også for et mer alvorlig forhold på skolebussen som omhandler seksuell handling mot en annen jente, opplyser Maria Vike Nørve.

Advokat John M. Dypvik forsvarer den siktede mannen.

– Min klient avviser helt kategorisk de fysiske overgrepene han er anklaget for, både de på bussen og siktelsen som omhandler hans egen datter. Han erkjenner delvis straffskyld når det gjelder det som er internettbasert, forsvarer John M. Dypvik til TV 2.

Mannen ble i 2018 dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for besittelse av materiale som omfatter seksualisering av barn.

– Etter dommen beordret statsadvokaten ytterligere etterforskning for å avdekke om det var grunnlag for å tiltale han for medvirkning. Etterforskningen ledet da til en ny aksjon hjemme hos mannen og vi fant nye om omfattende mengder med bevis, opplyser politiadvokat Vike Nørve til TV.

Straffesaken mot mannen er berammet i Nordmøre tingrett i midten av april.