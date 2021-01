Bloggerne-Emma om flyttingen: – Jeg er egentlig paranoid

Det er kun én uke siden influenser Emma Ellingsen flyttet hjemmefra på Nøtterøy til storbyen Oslo. 19-åringen trives godt alene i sin egen leilighet, men tenker ofte på de hjemme.

– Jeg føler at jeg er på ferie akkurat nå og skal hjem igjen snart, men det skal jeg jo ikke, ler Ellingsen og legger til.

– Jeg tror det kommer til å gå fint!

Ikke bekymret for datteren

Den første natten alene i leiligheten måtte Ellingsen ha pc-en halvveis på ettersom hun var litt redd for lyder.

FLYTTET: Emma Ellingsen flyttet til Oslo for én uke siden. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg er egentlig paranoid, men nå føler jeg meg trygg, forteller hun mens hun gjester God morgen Norge.

Tina Ellingsen, som er mor til Emma Ellingsen, er ikke bekymret for at datteren har flyttet til storbyen.

– Jeg tror hun klarer seg veldig bra. Det er trygt og godt å bo der, forklarer hun.

Mat og matlaging tror mor Ellingsen at det står litt verre til med i Oslo:

– Jeg lurer på om God morgen Norge-Wenche kunne tatt seg en tur hjem der og hjulpet litt til, ler hun.

Tina har ikke noe imot at Emma flytter hjemmefra som 19-åring, og hun legger ikke skjul på at det faktisk er fint at datteren flyttet ut.

– For å være ærlig så er det litt deilig faktisk, ler hun.

– Jeg tror vi skal glede oss på deres vegne at de klarer å stå på egne ben og ikke minst lærer å gjøre det også.

Det hjelper likevel litt på at det ikke er så lang vei hjem for Emma.

Ringer foreldre for hjelp

Influenser Joakim Kleven flyttet også hjemmefra for ikke så lenge siden.

BOR PÅ LØKKA: Joakim Kleven har flyttet til Grünerløkka og synes han klarer seg fint alene. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg er så glad for å være med i Bloggerne, og er så glad i familien, men jeg måtte bare komme meg ut når jeg så meg selv på Bloggerne, forteller han.

28-åringen gir uttrykk for at han er litt flau over å flytte ut sent hjemmefra. Han er fortsatt veldig glad i familien sin, men nyter den nye tilværelsen.

– Jeg elsker å bo på løkka og skjønner ikke hvorfor jeg ikke har gjort det før nå, forteller han til God morgen Norge.

Han ringer ikke hjem så ofte, men er derimot ofte på besøk hos foreldrene.

– Jeg er på middag hjemme hos mamma og pappa hver uke.

Han understreker likevel at skittentøyet lar han bli hjemme hos seg selv hver gang.

Emma Ellingsen forteller at hun tar noen telefoner hjem for å snakke sammen, men innrømmer at det også kan være på grunn av ting hun trenger hjelp til.

– Nå har jeg lært meg oppvaskmaskin da. Vaskemaskin er litt vanskeligere, så da blir det noen telefoner om det, forteller hun.

Influenseren forklarer at hun ringer for å høre hvordan man slår vaskemaskinen på og hva hun kan vaske sammen av klær.