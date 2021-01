Stortalentet har overrasket Solskjær: – Ikke lenge til han er i troppen

Det har blitt knyttet store forventninger til Amad Diallo etter hans overgang fra Atalanta til Manchester United. 18-åringen, som kostet klubben nesten 430 millioner ifølge engelske medier, har allerede rukket å imponere Ole Gunnar Solskjær.

– Han har gjort det veldig bra. Han kan håndtere ballen og han nyter treningene. Han gjøre en forskjell på trening og det er beundringsverdig med tanke på hans alder. Det er ikke for lenge til han er i troppen, sier Solskjær.

– Tenker du 4-5 uker da, eller hvor lenge ser du for deg?

– Det kan gå raskere. Han har funnet seg kjapt til rette og han jobber veldig hardt. Man trenger alltid en liten tilvenningsperiode, men han finner seg godt til rette, fortsetter han.

Onsdagens møte mot Fulham kommer nok derimot litt for tidlig for den talentfulle angrepsspilleren fra Elfenbenkysten. London-laget ligger for øyeblikket på en 18. plass i Premier League, og Scott Parkers mannskap har nå gått sju kamper uten en seier.

– De har hatt en god snuoperasjon siden starten. De har gjort noen gode signeringer og de har en veldig god trener. De stoler på seg selv og det er et av de hardeste lagene å bryte ned. De er godt strukturerte både med og uten ball og de har spillere som kan utgjøre en forskjell, forklarer 47-åringen.

Men Manchester United må uansett finne seg i å være klare favoritter. Serielederen reiser til Craven Cottage med en bortestatistikk det lukter svidd av: Sju seire og to uavgjort er fasit på fremmed gress så langt denne sesongen, og det har nå gått 16 kamper siden sist de røde djevlene tapte på bortebane i Premier League.

– Denne sesongen har vi scoret mer og skap mer sjanser enn tidligere. Relasjonene er bedre og vi jobber bedre. Fundamentet vil alltid være et resultat av form og det arbeidet vi legger ned, sier Solskjær, og legger til at han har en plan om at laget skal fortsette å utfordre om tittelen når kalenderen nærmer seg mai.

– Vi har hatt noen tette kamper mot lagene rundt oss denne sesongen og det kommer til å bli tett. Vi har ikke sluppet inn mange mål, verken mot City, Chelsea eller Liverpool, og det er en av våre styrker. Om vi fortsetter som i det siste har vi en god sjanse for å være konkurransedyktige på slutten av sesongen.

