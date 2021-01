Her er TV 2s nye logo

– TV 2 med alt vårt innhold er en viktig del av folks hverdag. Vi skal fortsette å være relevante slik at folk bryr seg om det vi lager. Vi må være tett på og vi må engasjere. Til tross for at TV 2-historien er sterk, jobber den også litt mot oss. Enkelte forbinder oss stadig vekk kun med den lineære TV kanalen som ble startet i 1992. Derfor må vi sørge for at vi ikke bare er - men også oppleves som - det digitale innholdsuniverset vi har blitt, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Mens TV 2 har tatt store skritt innen strømming og digitale produkter de siste årene, henger merkevaren igjen.

– TV 2s visuelle identitet har bare gjennomgått små justeringer siden 1992, samtidig som både TV 2 og mediebransjen har endret seg fundamentalt. Jeg er virkelig stolt av den nye profilen og hvordan den viser bredden av dagens TV 2 på en helt ny måte, sier TV 2-sjefen.

TV 2s nye logo.

Taktskifte

Sandnes forteller at TV 2s nye visuelle identitet bygger på at det moderne Norge er sammensatt og mangfoldig, at TV 2s oppgave er å forene ulike historier, se hver sak fra flere sider og gi folk historier som ikke alle andre forteller.

Gjennom å forene fortellingene fra by og land, om ung og gammel, med et nærere blikk, skal TV 2 være tett på med historiene som engasjerer.

En mer samlende merkevare, får også konsekvenser for Sumo-navnet, som i løpet av året vil forsvinne. Alt skal knyttes tettere til TV 2-navnet, i tråd med den nye merkevarestrategien.

En sterkere merkevare og ny visuell identitet er første steg i et taktskifte som omfatter hele TV 2s organisasjon.

– Skal fortjene folks tid

Dagens marsjordre fra TV 2-sjef Olav T. Sandnes, er basert på endringer i forretningsstrategien, organisasjonen, og merkevaren. Til sammen signalerer dette ifølge Sandnes et TV 2 som skal våge mer. Ikke bare skal snu bunken, men tørre å utvikle programmer, konsepter og ideer som står mer ut. Mer testing, rom for mer feiling og større fart.

Kompani Lauritzen.

– Jeg vil ha mer debatt og diskusjon rundt de innholdsvalg vi gjør. Jeg vil se mer risiko med mulighet for terningkast 6 enn trygghet for å sikre terningkast 4. Det skal også gjelde på andre områder, sier TV 2-sjefen.

Han beroliger med at kjente etablerte konsepter ikke med dette vil forsvinne. Men taktskiftet betyr at flere konsepter skal leve i flere kanaler, der publikummet er. Og helt nye konsepter vil se dagens lys kjappere.

Likevel understreker Sandnes at TV 2s største utfordring likevel ikke er økt konkurranse, eller korona og nedgangstider.

– Vår største utfordring er å gjøre oss fortjent til folks tid. Derfor må vi fylle den tiden med noe som betyr noe. Noe som engasjerer, som gleder, begeistrer og forarger. For TV 2 konkurrerer ikke lengre bare med andre norske TV-kanaler. Vi kjemper mot sosiale medier, internasjonale strømmetjenester, podkaster og alt annet folk bruker tiden sin på. Vårt publikum kan ikke lenger kalles tv-seere. De er mediebrukere i alle kanaler, på alle plattformer, til alle døgnets tider, sier Sandnes.

Bloggerne.

«Ett TV 2»

ETT TV 2 er navnet på den nye organisasjonsstrategien i selskapet, som peker ut en tydelig retning for TV 2 organisasjonen og hvordan de skal jobbe smartere og bedre sammen.

– Skal TV 2 lykkes framover må vi legge bedre til rette for at alle kan få gjort jobben sin i hverdagen. Vi skal selvsagt ikke snu opp ned på alt, men vi kan rigge oss annerledes så vi er i bedre stand til å levere på de målsetninger vi har satt oss, legger Sandnes til.