Utvalget av SUV-er har nærmest eksplodert de siste par tiårene. Nå finnes de i en rekke klasser og segmenter. Og skal du henge med som bilprodusent, er det svært viktig å ha SUV på programmet.

Samtidig er dette markedet ganske klassedelt. Tydeligst ser vi det på de store SUV-ene. Her dominerer premiummerkene fullstendig.

Slik er det i Norge og i store deler av Europa for øvrig. Men i USA er det annerledes. Der har også de mer folkelige merkene suksess med store SUV-er, noe som gir seg utslag i et betydelig utvalg.

En av modellene som selger godt i USA er Kia Sorento. En stor sjuseters SUV med 4x4, mye plass og mange praktiske løsninger. Amerikanerne får den fra rundt 250.000 kroner, da snakker vi mye bil for pengene!

Sorento har akkurat kommet i ny versjon. Vi snakker helt ny bil, fra innerst til ytterst. Dessuten en viktig drivlinje-nyhet, nemlig at bilen nå for første gang kommer som ladbar hybrid.

Akkurat den utgaven kommer til Norge i februar/mars. Først ut er det som bare for noen få år siden ville vært det opplagte valget på en bil som dette: Nemlig dieselmotor.

Testbilen er utstyrt med Kias 2,2-liters CRDI-motor på 202 hestekrefter. Med åttetrinns automat, 4x4 og MYE utstyr, koster Exclusive-varianten 819.900 kroner. Og ja: Da er vi prismessig midt i en klasse der du også får mye fint fra premiummerkene.

Hekken minner mistenkelig om en annen bil som selger svært godt i USA, nemlig Ford Explorer.

Hvordan er den å kjøre?

Da vi testet forrige generasjon Sorento for noen år tilbake, reagerte vi på at den var i overkant amerikansk-inspirert i kjøreegenskapene sine. Styringen var så lett at bilen neste ble vinglete, dessuten krenget den overraskende mye.

Heldigvis har det skjedd endel ting siden da. Fortsatt merkes det at amerikansk smak nok har veid tungt under utviklingen av bilen, men Kia har løftet Sorento flere hakk. Både understell og demping er mer moderne. Fortsatt er styringen ganske livløs, men den har blitt tyngre og litt mer presis. Her har du også egen Sport-innstilling som strammer opp bilen litt.

Ikke overraskende trives den godt på motorvei. Her kommer komforten til sin rett. Den 4,81 meter lange og 1.819 kilo tunge bilen ligger stødig på veien. Støydempingen er god, både mot motor- og dekkstøy.

4x4-systemet gir god fremkommelighet på snøfylte testdager. Du kan også velge egne kjøreprogram for snø, gjørme og sand. Førstnevnte struper hjulspinn når det er ekstra glatt. Det kan naturligvis være kjekt å ha, når forholdene virkelig er krevende.

Testbilen er utstyrt med seter i nappaskinn. De ser lekre ut, men sittekomforten er ikke helt på topp. Akkurat som i nye Ford Mustang Mach-E får vi litt følelsen av at dette er et kompromiss som skal passe folk fra 60 til 130 kilo.

Sitteputen er bred, det samme er ryggen. Og det skorter på sidestøtte begge steder. Vi synes også setene er i overkant harde, det merkes spesielt i baksetet. Men pluss for at sitteputene foran kan forlenges.

Delt baksete som kan skyves i lengderetningen, i tillegg kan du justere vinkelen på ryggen. Plassen er god, men selve setet er hardt.

Hvordan er plassen?

Bilen er stor og Kia har gjort en svært god jobb med å utnytte plassen. Her er det mange smarte løsninger. De to bakerste setene forsvinner ned i gulvet når de ikke er i bruk. Midterste baksete er delt 60/40. De to delene kan skyves i lengderetningen, du kan også vinkle ryggene. Smart hvis du for eksempel har bakovervendt barnesete (her det forresten også Isofix på de to bakerste setene).

OK plass også helt bakerst, men setene er montert lavt.

Hvis du skal bruke de bakerste setene ofte, er det også greit at adkomsten hit ikke krever fullt C-moment. "Walk-in and slide" kaller Kia sin løsning som er elektrisk og aktiveres ved at du trykket på en knapp oppe på bakseteryggen. Dette sikrer god adkomst. De to bakerste setene passer helt klart best for barn. De er montert såpass lavt at voksne blir sittende med knærne oppunder haken.

Så var det bagasjeplassen: 187 liter med alle setene i bruk er omtrent som forventet. Med andre seterad i bakerste posisjon (da har du god beinplass her), er det 616 liter bagasjerom. Skyver du baksetene helt frem, har du hele 812 liter til rådighet. Med alle setene felt ned ( og flatt gulv) får du inn 2.100 liter.

Digert bagasjerom når du bruker den som femseter.

Vi har sans for flere praktiske løsninger her. Det er for eksempel gode koppholdere oppe på bakdørene, smart når du skal ha med unger på langtur. Midtkonsollen er også godt utnyttet med to skikkelig koppholdere, et stort rom foran og bra oppbevaringsboks mellom setene. Det skulle kanskje bare mangle på en bil som helt klart er skreddersydd for familiebruk, men ikke alle konkurrenter er like gode på dette.

Pluss også for en skikkelig lader-bonanza. Alle vi som drar på tur med unger, vet at det kan være gull verdt. Det eneste vi savner her er en stikkontakt, ellers er det flust opp med 12 volts-uttak og USB.

Også interiøret sladrer om at USA er et svært viktig marked her. I forhold til europeiske konkurrenter i denne klassen fremstår det som litt rotete.

Finest utenpå eller inni?

Akkurat som kjøreegenskapene, vitner designet om at USA er et viktig marked for Sorento. Bilen gjør ingen forsøk på å skjule størrelsen. Den er stor og ruvende.

Foran dominerer den svære grillen. Fra siden er dette et ganske tradisjonelt SUV-design, der den litt spesielle "pynten" på C-stolpen bryter litt. Bak er det stående LED-lys. Her er det også veldig lett å se at noen hos Kia må ha smugtittet litt på Ford Explorer. Med de salgstallene den har hjemme i USA, er det sikkert ikke så dumt.

Hva så med det indre? Førsteinntrykket bak rattet er et litt rotete dashbord. Det skjer mye her, i form av 3D-dekor, luftdyser, knapper og brytere. Infotainmentskjermen (12.3") er bred, men ikke så høy. Det kan bli litt knoting, for eksempel når du skal skifte radiokanal.

Rundingen til venstre viser hva som skjer på siden og bak bilen, denne visningen popper opp når du slår på blinklyset.

Det heldigitale instrumentpanelet er oversiktlig og brukervennlig, i tillegg får du den viktigste informasjonen opp i head up-displayet. En kul effekt: Når du blinker, dukker det opp en rund skjermvisning, filmet fra et bakovervendt kamera montert i speilet. Her ser du området på siden og bak bilen, mens blinklyset er aktivert. Kanskje ikke noe du har tenkt veldig mye på at du gjerne skulle hatt i bilen din, men det kan gi en ekstra sikkerhet.

Materialkvaliteten i interiøret klarer ikke helt å skjule at dette er en mye rimeligere bil i andre markeder, men samtidig er Kia gode på å få ting til å se bra ut. Det gjelder alt fra 3D-dekoren i dashbordet og dørene, til setetrekkene.

Litt ekstra-dekor bryter opp C-stolpen på bilen.

Går den bra?

At bilmarkedet har endret seg mye de siste årene, merker også vi som tester biler. SUV med dieselmotor har gått fra å være det eneste riktige – til å bli en ganske så utdøende rase.

Derfor er det nesten litt nostalgi-faktor over å dra til fjells med Sorento. 2,2-liters dieselen har som sagt mange kilo å trekke på, i tillegg har vi godt lastet bil. Da blir kraftoverskuddet i kategorien "tilstrekkelig". Men den har krefter nok til å sikre effektive forbikjøringer på landevei, her henger den 8-trinns girkassen også godt med.

0-100 km/t går på 9,4 sekunder. Det er helt midt på treet og mye tregere enn det du får hvis du velger en SUV som er ladbar eller elektrisk. Apropos det siste: Når rekkeviddemåleren viser 900 kilometer med full dieseltank, trenger du ikke akkurat frykte ladekø når du skal til fjells...

Storhetstiden er definitivt over for SUV-er med dieselmotor. Men for mange kjøpere kan de nok likevel passe veldig bra til bruksmønsteret.

... og hva er konklusjonen?

Sorento får en tøff jobb med å få norske kjøpere til å velge Kia, i stedet for et merke med mer premiumfaktor. Det blir ikke bedre av at denne utgaven har dieselmotor under panseret. I Norge anno 2021, er ikke det akkurat noen vinneroppskrift.

Men samtidig: Vi har sans for biler som skiller seg ut og tilfører klassen noe litt annerledes. Det gjør biler som Sorento – og Ford Explorer som kom til Norge i ny utgave i fjor. De matcher ikke premiumkonkurrentene på luksusfaktor, men de byr på endel særpreg disse ikke har, samtidig som sluttsummen for ferdig spekket bil tross alt blir en god del lavere enn om du velger premium.

En av mange smarte løsninger: Du kan justere forsetet fra baksetet. Her er også ett av svært mange strømuttak.

For å stoppe litt ved dieselmotoren: Underveis i testperioden tar vi oss i å tenke mer enn én gang at den kler bilen. Den er seig, sterk nok og den gjør at bilen kan trekke 2.500 kilo. Takboks? Det er bare å montere og fylle opp. Og du slipper å tenke på ladestopp (eller ladekø) hvis du har lang vei til hytta. Naboene med e-tron eller EQC, derimot...

Det som nok uansett blir det store problemet, er prislappen. Over 800.000 kroner for en SUV fra Kia er mye penger, særlig fordi mange av de ladbare konkurrentene er rimeligere. De kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, det gjør ikke Sorento med dieselmotor.

Prisene på Sorento som ladbar hybrid er akkurat offisielle. Denne utgaven starter på 599.900 kroner. Exclusive-utgaven har prislapp på 669.900 kroner - da sier det seg nok selv hva de fleste kjøperne vil velge.

Bortsett fra det har Sorento vokst seg til å bli en veldig kurant bil. Den er også spekket av førerassistanse- og sikkerhetssystemer. Syv års garanti trekker dessuten opp. Akkurat det er naturligvis også verdifullt hvis du kommer over en brukt Sorento diesel, om tre-fire år. Et ikke ubetydelig verditap, gjør at det kan bli veldig mye bil for pengene.

Sorento er en av få ikke-premium-biler i klassen av store SUV-er. Snart kommer også den ladbare utgaven.

Pluss: God plass, praktiske løsninger, sju seter og 4x4.

Minus: Pris, litt uinspirerende kjøreegenskaper, potensielt verditap.

KIA SORENTO Modell: 2,2 CRDi Exclusive aut AWD Motor: 2,2-liter diesel Effekt: 200 hk / 441 Nm 0–100 km/t: 9,4 sekunder Forbruk: 0,74 l/mil ved blandet kjøring Bagasjerom: 187/812/2.00 liter Pris fra: Kr 819.900 kroner.

