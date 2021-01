Bodø/Glimt har mottatt to bud på stortalent

Interesse fra Nederland og Italia for Sebastian (18).

Målrekord, poengrekord og første seriemesterskap noensinne var fasiten for Bodø/Glimt for sesongen 2020.

To av bærebjelkene fra gullaget - Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel - har allerede forsvunnet til henholdsvis AC Milan og Watford. Men det er også interesse der ute for enkelte førstelagsspillere som ikke var fullt så synlige sist sesong:

Sebastian Tounekti (18), som ble hentet til Glimt fra Tromsdalen i mars 2020, er på radaren til klubber i utlandet.

TV 2 får opplyst at Glimt har mottatt bud både fra italienske Spal (for øyeblikket nummer 3 i Serie B) og nederlandske Groningen (for øyeblikket på 6. plass i Æresdivisjon).

– Det er selvfølgelig veldig artig og det viser at du har gjort det OK. Jeg har snakket med Imad (El Hammichi, agent) og litt med Glimt. Jeg har ikke så tenkt så veldig mye over de budene, så inntil videre holder jeg det litt utenfor, sier Tounekti.

Håpet på mer spilletid

Kantspilleren var på banen i til sammen ni eliteseriekamper i 2020, fordelt over snaue 200 minutter. Blant annet scoret han mot Molde i den ene av de to kampene han startet.

Tounekti scoret også i Europa League-kvalifiseringen mot Kauno Zalgiris.

Men han legger ikke skjul på at han hadde håpet å være mer involvert.

– Sesongen har vært veldig artig og lærerik, jeg har lært av spillere som Jens Petter (Hauge) og Philip (Zinckernagel), så det er en fin hverdag. Så hadde jeg selvfølgelig håpet å spille mer enn det jeg gjorde, spesielt på slutten av sesongen da alt var avgjort. Men de hadde lyst til å gi spillere som Runar Hauge nok kamper til å få medalje, og det har jeg selvfølgelig forståelse for, sier Tounekti.

– Har du hastverk med å komme deg ut?

– Jeg har snakket med Håvard (Sakariassen, team manager) og Kjetil (Knutsen, trener), og fått beskjed om at jeg vil få mange muligheter i år til å spille meg inn på laget. Jeg er en veldig ung spiller, men har selvfølgelig lyst til å gjøre det så bra at jeg kommer meg ut så hurtig som mulig. Det er målet for alle unge fotballspillere, sier han.

Ikke interessant nok for Glimt

Kontrakten hans med Glimt har varighet til 31. desember 2023. 18-åringen fra Tromsø - som for øvrig er fetter med Chelsea-spiller Bryan Fiabema - sier han ser på den nederlandske serien som et naturlig steg nummer to etter Eliteserien.

– Han tok en litt annen vei enn jeg valgte. Jeg valgte å gå A-lagsveien og ta steg for steg. Men som sagt har jeg lyst til å gjøre det så bra at jeg kan dra ut så hurtig som mulig, sier Tounekti.

Daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, sier henvendelsene som har kommet på 18-åringen ikke har vært interessante nok.

– At klubber der ute merker seg en talentfull 18-åring i stallen til Glimt må vi nesten bare forvente. Det har vært henvendelser som har handlet om lån i første omgang, og det er ikke interessant for oss. Poenget er at Sebastian er en spiller som er i våre planer. Det har ikke kommet noe som har endret det bildet her hos oss, sier han.

Etter det TV 2 forstår skal Spal og Groningen ha ønsket lån med opsjon på kjøp.

– Det har vært et veldig rolig marked, og vi er veldig komfortable med det, sier Thomassen.

Sportslig leder Aasmund Bjørkan har forhåpninger om at 18-åringen - som også har 12 U-landskamper for Norge - vil bli en spiller å se opp for i året som kommer.

– Han er en ung, spennende spiller som tok fine steg i fjor. Jeg forventer at han fortsetter utviklingen i år, sier han.