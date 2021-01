Fra startstreken ser de sykehuset lyse mot dem. Slik kriger skigladiatorene mot dødsfrykten

Den myteomspunnende utforløypa i Kitzbühel har sørget for udødelige helter og grusomme fall.

– Det er veldig trykket stemning på startstreken. Alle er veldig fokusert og stille. Hvis det er dårlig vær og kjørere begynner å tryne, kan det begynne å rakne for folk som venter på toppen, sier Lasse Kjus.

Den tidligere toppalpinisten kjenner verdens råeste utforløype bedre enn de fleste.

Under trening før utforrennet i 1996 mistet Kjus balansen mot slutten av løypen. Rett over den beryktede Hausbergkanten smadret han inn i sikkerhetsnettet med en hastighet på over 100 km/t.

GULLSVEV: Kjetil Jansrud var siste nordmann som vant utforrennet i Kitzbühel. Det skjedde i 2015. Foto: Dominic Ebenbichler / REUTERS

– Jeg hadde ikke så veldig mye respekt for løypen de første årene, men etter fallet i 1996, så var det alltid en «jobb» å kjøre Kitzbühel. Den venstresvingen etter Hausbergkanten satt alltid i, forteller han.

Nordmannen ble liggende livløs på bakken. Norge holdt pusten, men det gikk heldigvis bra med Kjus den gang.

– Et sinnsykt kick

Det hersker likevel ingen tvil om at det brutale utforrennet i Kitzbühel er alpinsirkusets farligste øvelse - og største klassiker.



Med hopp som sender alpinistene over 80 meter, fart opp mot 150 km/t og en høydeforskjell på 860 meter fra start til mål er spektakulære «Die Streif » den ultimate testen for alpintutøvere.

BESTE NORDMANN: Lasse Kjus var raskest ned Die Streif to ganger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Den indre monologen underveis skriker brems, erkjenner Kjetil Jansrud.

Vinstra-mannen er den siste nordmannen som vant utfor i Kitzbühel. Det skjedde for seks år siden.

Klassikeren ble arrangert for første gang i 1931, og denne helgen tropper håpefulle alpinister igjen opp til start. Skader gjør at kun Jansrud og Kitzbühel-debutant Henrik Røa representerer Norge.

– Det er et sinnssykt kick å komme i mål til det trøkket som er der. Det er det rennet som har mest historikk rundt seg. Utforens vugge, sier Kjus.

Før Jansrud er det kun to nordmenn som har seiret i utforløypen: Atle Skårdal ble første norske seierherre da han vant i 1990, før Kjus gjorde det samme i 1999 og 2004.

HØYT: Alexander Aamodt Kilde svever med Kitzbühel i bakgrunnen. Nordmannen stiller ikke i år grunnet skade. Foto: Dominic Ebenbichler / REUTERS

Skal man lykkes i løypen er Kjus tydelig på at de mentale forberedelsene spiller en nøkkelrolle.

– Det var alltid viktig for meg å gå gjennom hele løypa i hodet rundt ti minutter før start. Det sørget for at jeg hadde planen friskt i minne og unngikk at det flakket mentalt underveis, sier Kjus.

Grusomme fall

Fra startstreken går løypen nedover som et stup. Langt nede i dalen skimter man sykehuset lyse mot seg - som en ekkel påminner om hvor galt ting kan gå.

Fakta: «Die Streif» En del av «Hahnenkamm»-rennet som arrangeres for 81. gang Høyde ved start: 1665 moh Høyde ved mål: 805 moh. Høydeforskjell: 860 meter Løypelengde: 3312 meter.

Lengste hopp: 80 meter (Mausefalle og målhoppet)

– Man må prøve å gå på tomgang helt fram til start, for så å sleppe løs energien idet man stuper utfor, forklarer Kjus.

Starten er brå og bratt, men det er ofte mot slutten fallene kommer. Enorme krefter er i sving når slitne og mørbankede lår får bryne seg på den beryktede Hausbergkanten.

– Det er avslutningen som er mentalt utfordrende. Det er en tøff start - du må være på plass fra det sekundet du hiver deg utfor. Og etter det må du passe på å ha krutt igjen etter Hausbergkanten, sier Kjus, og fortsetter:

– Hvis ikke kan det fort gå galt.

Og galt har det gått. Flere ganger. I 2016 fikk vår egen Aksel Lund Svindal kjenne bakkens vrede da han falt stygt og rev av korsbåndet. Det tok nesten to år, ett par operasjoner og to comeback før alpintesset var tilbake for fullt.

Det mest dramatiske fallet i nyere tid skjedde likevel tilbake i 2009: I løypas siste hopp mistet Daniel Albrech kontrollen i luften under sitt 70-meterssvev rett før målgang.

I 140 kilometer i timen deiset sveitseren i bakken - først på ryggen, så på knærne og deretter på ansiktet.

SKREKKFALLET: I den siste prøveomgangen før utforrennet i 2009 falt Daniel Albrecht stygt i målområdet. Foto: Giovanni Auletta / AP

Kraftig forslått ble han liggende livløs i målområdet foran et sjokkert publikum. På sykehus var tilstanden livstruende i to døgn, før han ble liggende i kunstig koma i tre uker.

Det grusomme fallet blir av mange regnet som det styggeste i rennets historie.

«Kongen av Kitz»

Det er nemlig ingen som «safer» inn til seier i Kitzbühel. For å lykkes må man kjøre på kanten av det trygge. Helst litt utenfor det som er forsvarlig.

Til gjengjeld er man sikret evig heltestatus om man kommer raskest i mål.

KITZ-KONGE: : Dider Cuche har vunnet utforrennet i Kitzbühel flere enn noen andre. Foto: Giovanni Auletta / AP

Det kan Didier Cuche skrive under på. Sveitseren er blitt kjent som «kongen av Kitz». Til sammen vant han «Hahnenkamm»-rennet fem ganger, senest i 2012.

I dokumentarfilmen «Streif» forteller Cuche om hvordan han måtte ta livet av frykten tidlig i karrieren.

– De første gangen jeg sto ved start i Kitzbühel, var jeg virkelig redd. Jeg hadde fem kjørere før meg. Fire av dem krasjet, og tre måtte på sykehus. Jeg spurte meg selv: «Hvordan kan jeg komme til mål hvis de beste krasjer?» Jeg hadde bare lyst til å rygge ut av startboksen og ta skiheisen ned.

Seieren i 2012 vippet ham over legenden Franz Klammers fire seiere i samme bakke. Cuche la opp etter samme sesong. Navnet hans var risset inn med gullskrift i Kitzbühel-historien for all framtid.

STARTOMRÅDET: Herfra fosser alpinistene ut for å vinne viktige sekunder. Foto: Johann Groder / AFP

Med gullskrift sto allerede hjemmeyndlingen Klammers navn: For i 1975, 1976 og 1977 klarte han kunsten å vinne tre utforrenn i Kitzbühel på rad - kun kopiert av nevnte Cuche i ettertid.

Den siste Kitzbühel-seieren i verdenscupen i utfor tok han hele åtte sesonger etterpå, i 1984.

Elleville fester og Schwarzenegger-hotell

Vanligvis er byen med omkring 8000 innbyggere vertskap for en ellevill folkefest under rennet. Alpintentusiaster fra alle verdens hjørner valfarter til Østerrike for å ta del i galskapen - og de fuktige festene.

En av dem er Arnold Schwarzenegger. Den østerrikskfødte Hollywood-stjernen har vært fast inventar på alle rennene det siste tiåret, og eier et hotell i byen.

Stemningen i byen betegnes som elektrisk de dagene rennene pågår.

– Du føler at det er et VM- eller OL-renn med de rammene rundt og det trøkket som er i gatene. Folk ser på deg med ærefrykt, forklarer Kjus.

FRELST: Arnold Schwarzenegger er blodfan av «Hahnenkamm»-rennet og eier et hotell i Kitzbühel. Foto: John Macdougall / AFP

Helt fra dets spede start på 30-tallet har Kitzbühel-rennet skilt seg ut. Og etter hvert som gjetordene om galskapen som utspilte seg i den lille byen begynte å spre seg, strømmet flere og flere skuelystne til.

Etter hvert ble Kitzbühel-helgen i januar nærmest synonymt med sprøe alpinister, dyr champagne og elleville fester.

Slik blir det naturligvis ikke i år, men rammen rundt rennene har alltid fascinert Kjus.

Han elsket det.

– Jeg ble giret av den stemningen. Det løftet meg opp og fram - jeg fikk enda mer lyst til å ta ut mitt beste, sier Kjus.