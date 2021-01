Bilåret 2021 er i gang. Også dette året vil nok i stor grad preges av elektriske biler og nye bilmerker. Spesielt fra Kina.

Hongqi er en av dem som både er elektrisk og som kommer fra Kina. Første modellen derfra blir den store familie-SUVen Hongqi e-HS9. En bil som er større enn både fjorårs-bestselger Audi e-tron og Tesla Model X.

Bak satsningen står en av Norges største bilimportører, Motor Gruppen, som i dag har merker som Mitsubishi, Renault og Dacia.

Hongqi skal, om alt går etter planen, komme helt mot slutten av året. Det snakkes om fjerde kvartal.

Rolls Royce-aner

Like fullt er vår egen bilekspert, Benny Christensen, ute og tar bilnyheten i nærmere øyesyn nå.

– Dette er en spennende, morsom og annerledes bil. Aller først må jeg få si at dette er en håndbygget prototype og ikke en produksjonsbil. Kall det gjerne en salgs «dummy», for å vise hva dette er. Dette eksemplaret er veldig nært topputgaven Exclusive i utstyrsnivå. Det vi si at den har «alt», selv om ikke alt funker på denne bilen. Men man får absolutt en god indikator på hva dette er og blir, forklarer Benny.

Det mest i øyenfallende er jo utseendet. Den ser massiv ut og minner ikke så rent lite om en Rolls Royce, særlig i fronten. Det har en forklaring.

– Ja, det går an å se den linken. Bilen er mindre vulgær enn jeg trodde. Jeg hadde sett den kun på bilder og syntes den så i overkant pompøs ut, men den ser bedre ut i virkeligheten. Selv om fronten fortsatt er massiv, er den litt kul også. Folk glaner når de går forbi her jeg står med bilen.

– Mannen bak designet heter forresten Giles Taylor og har en fortid nettopp i Rolls-Royce. Det siste Taylor leverte før han forlot Rolls, var deres første SUV, Cullinan, forklarer Benny.

Fronten er massiv, den gir bilen både særpreg og oppmerksomhet.

To batteripakker – tre varianter

Hongqi e-HS9 finnes med to ulike batteripakker. På utstyrsnivåene Premium og Exclusive er den på 99 kWt, mens den på innstegsmodellen Comfort er på 85 kWt. Rekkevidden skal være 450 km (WLTP) for utstyrsnivåene Premium og, og 400 km (WLTP) for innstegsmodellen Comfort. Alle har firehjulsdrift. Bilene kan trekke tilhenger på 1.500 kilo og ha 75 kilo på taket.

– Akkurat det bør være perfekt for norske kjøpere, selv om både Tesla Model X og Audi e-tron kan trekke mer med henholdsvis 2.250- og 1.800 kilo, sier Benny.

– Med sine 520 centimeter i lengde og en bredde på over 2 meter er bilen større enn hva jeg hadde sett for meg. Det gjør jo godt for plassen om bord. Denne bilen er en seks-seter, hvor de to første seteradene består av separate seter, alle med elektrisk justering. De to bakre er slike vi ofte er vant til, litt enklere. Men plassen er raus innvendig. Det er absolutt ikke noen straff å bli plassert i baksetet her, mener Benny.

Innvendig oppleves bilen som forseggjort og eksklusiv, selv om dette ikke en produksjonsbil.

Har erfaring med eksklusive biler

Dessuten er det også bagasjerom igjen helt bakerst. Akkurat bilen jeg ser på har ikke noen "frunk" foran, men ryktene sies at det blir å finne på produksjonsmodellen. På grunn av det flate panseret er det relativt greit med plass, da elmotoren foran er plassert tett opp mot torpedoveggen.

Hongqi betyr «rødt flagg», for de som måtte lure, og er et kjent kinesisk kommunist-symbol. Hongqi er eid av industrigiganten FAW, som igjen er eid av den kinesiske stat. Opprinnelig lagde Hongqi kun biler for høytstående offentlig personer. Så eksklusive biler har de erfaring med.

– Det merkes. Jeg må også si at innvendig materialkvalitet og finish er bra, selv i denne prototypen. Det er liten tvil om at dette er en premium-bil. Skinn, synlige sømmer og svært lite plast. Det eneste jeg fant å sette fingeren på her var tynn, billig og glatt, typisk prototype-plastikk under dashbordet. Det blir nok ikke å finne i produksjonsbilen. Alt annet ser veldig fint og ordentlig ut, er Bennys inntrykk.

Hongqi e-HS9 leveres enten som seks- eller syvseter. Plassen er det lite å si på.

Priser som Audi e-tron

– Dashbordet i denne toppmodellen besår av tre skjermer, plassert i bredden. Sammen dekker de hele dashbordet. Det ser egentlig ganske kult og moderne ut. Den lengst til høyre er for passasjerene. Herfra styres ulik underholdning og musikk. Mange av menyene er på kinesisk, så jeg skal ikke akkurat skryte på meg at jeg fikk testet det så grundig. Det ble noen språk-barrierer der, gitt ...

Men all ting har sin pris. Så også for Hongqi e-HS9. Den rimeligste, Comfort, koster 620.000 kroner. Da med minste batteripakke og rekkevidde på 400 kilometer. Mens en Premium med største batteripakke, 450 kilometers rekkevidde og noe mer utstyr koster 700.000 kroner. Topputgaven Exclusive koster 780.000 kroner.

– Dette er priser omtrent i samme sjikt som Audi e-tron. Men bilen er altså større og går lengre. Den er som nevnt også større en Tesla Model X, men går ikke like langt som Long Rang-versjonen derfra. Hongqi er til gjengjeld noe billigere, oppsummerer Benny.

Bilen ruver godt og er 5,20 lang og over 2 meter bred.

Har tro på at de kommer til å selge

Han mener også at de to nevnte, sammen med en annen nykommer vi snart skal stifte bekjentskap med, kinesiske BYD Tang, er de nærmeste konkurrentene.

– Bilen er definitivt et spennende nyhet og jeg tror sikkert at man kommer til å selge endel eksemplarer her hjemme. En solid importør og et godt utbygd forhandlerapparat trekker opp. Dessuten viser jo erfaringer, først med Tesla og ikke minst med MG i fjor, at det norske folk er redde for å forsøke noe nytt, avslutter Benny.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med tester og kjøreinntrykk så snart produksjonsbiler blir tilgjengelige.

