Å lage listen over verdens 50 beste håndballspillere er noe av det gøyeste, men samtidig mest frustrerende jeg gjør. For listen kunne fort ha vært dobbelt så lang.

Magnus Jøndal, Manuel Strlek, Jorge Maqueda, Fabian Wiede, Andreas Palicka, Patrick Wiencek, Stas Skube, Nikola Bilyk, Magnus Landin, Gasper Marguc, Bogdan Radivojevic og Henrik Toft Hansen har alle vært innom listen i løpet av de siste dagene, men som ikke nådde opp til slutt.

Og husk at dette er min personlige mening og på ingen måte noen fasit.

50. Sergej Kosorotov, Chekhovskie Medvedi/Russland (NY)

Russland har vært inne i et sammenhengende generasjonsskifte de siste 20 årene, men nå kan det se ut til at de er i ferd med å lykkes. Og i spissen for «Nye Russland» står 1999-modellen Sergej Kosorotov. Den venstre bakspilleren har imponert i Champions League for Chekhovskie Medvedi, og har også fått vist seg frem i VM.

49. Rogerio Moraes, Veszprem/Brasil (NY)

204 centimeter høy og har en enorm rekkevidde. Er et klart andrevalg som linjespiller i Veszprem bak Andreas Nilsson, men har tatt over som forsvarssjef i det ungarske storlaget. Dekker mye rom og er råsterk.

LEGENDE: Nikola Karabatic har herjet i en årrekke. Nå går det mot slutten for franskmannen. Foto: Franck Fife

48. Nikola Karabatic, Paris Saint-Germain/Frankrike (22)

Tidenes beste håndballspiller, men nå går det mot slutten av karrieren. Mange trodde det var over da korsbåndet røk i vår, men veteranen er klar på at han skal tilbake. Har vunnet alt som er mulig å vinne både på klubb og landslag, og er tre ganger kåret til årets beste spiller i verden.

47. Kentin Mahé, Veszprem/Frankrike (NY)

Er stortalentet som fortsatt ikke har tatt det siste steget. Var stor i Flensburg-Handewitt, men har aldri fått helt sjansen i Veszprem. Har utrolig mye håndball i seg, og kan få ut potensialet sitt når han bytter klubb til sommeren.

46. Miguel Martins, Porto/Portugal (NY)

Portugisisk håndball er veldig på opptur, og Miguel Martins er det stjerneskuddet som skinner sterkest for øyeblikket. Han har henvist meget gode Rui Silva til benken både for Porto og Portugal. En veldig eksplosiv og målfarlig playmaker.

45. Dragan Gajic, Limoges/Slovenia (NY)

Slovensk veteran som har fått en ny vår etter overgangen til franske Limoges. Toppscorer og på all star team i VM i 2015 og havnet i Veszprem i 2016. Slet med skader i årene i den ungarske storklubben, men etter at han kom tilbake til Frankrike (Spilte i Montpellier til han dro til Veszprem), så har han funnet tilbake til håndballgleden. Nå scorer han mål på gøy og er i øyeblikket toppscorer i den franske ligaen. Fungerer både som høyreback og -ving.

44. Luka Karabatic, Paris Saint-Germain/Frankrike (45)

For første gang er lillebror Karabatic over storerbror på listen. Men 32-åringen skulle egentlig bli tennisspiller, og var en av Frankrikes mest lovende i idretten. Han har faktisk spilt mot internasjonale stjerner som Juan Manuel Del Potro og Kei Nishikori, før han valgte håndball. Har fått med seg to VM- og en EM-tittel, og er to ganger kåret til beste forsvarsspiller i Champions League.

43. Bjarki Mar Elisson, Lemgo/Island (NY)

Mange trodde det skulle bli et tomrom på venstrevingen til Island da superveteranen Gudjon Valur Sigurdsson la opp i sommer. Men det hullet bestemte Bjarki Mar Elisson seg for å fylle umiddelbart. Forrige sesong ble han toppscorer i Bundesliga, og har inntatt topplassen på samme liste denne sesongen.

42. Mikita Vailupau, Brest Meshkov/Hviterussland (NY)

Det gror godt i hviterussisk håndball. Og en av dem som gjør seg bemerket er høyrevingen Mikita Vailupau. En skikkelig målmaskin, som har markert seg på toppscorerlistene både i Champions League og mesterskap. Blir fort hentet av en større klubb etter denne sesongen.

41. Uladzislau Kulesh, VIVE Kielce/Hviterussland (46)

En annen av Hviterusslands spennende unggutter. Og en moderne bakspillertype. 206 centimeter høy, men både mobil og med god spilleforståelse. Er blitt en sentral spiller i det polske storlaget VIVE Kielce.

40. Diego Simonet, Montpellier/Argentina (16)

Diego Simonet har vært Sør-Amerikas beste håndballspiller det siste tiåret. I 2018 ble han kåret til finalens beste da Montpellier sensasjonelt vant Champions League. Har de siste sesongene slitt med skader, som har satt ham litt tilbake.

NØKKELSPILLER: Diego Simonet er en av Argentinas viktigste brikker. Foto: Anne-christine Poujoulat

39. Timur Dibirov, Vardar/Russland (25)

Den russiske veteranen har gitt seg på landslaget, men holder koken i Vardar. Venstrevingen er en målmaskin og er alltid å se i toppen av toppscorerlistene i Champione League. Begynte å spille håndball da han var 13 år, og debuterte i den russiske toppserien bare fire år senere.

38. Aleix Gomez, Barcelona/Spania (NY)

Victor Tomas var i en årrekke et soleklart førstevalg på høyrevingen både for Barcelona og Spania, men de siste sesongene måtte han se at unge Aleix Gomez fikk mer og mer spilletid. Da Tomas måtte legge opp pga hjertetrøbbel midtveis i sesongen, var det ingen tvil om hvem som var førstevalget. Er blitt et soleklart førstevalg også for Spania.

37. Melvyn Richardson, Montpellier/Frankrike (37)

Er sønn av håndballegenden Jackson Richardson, men i noen tilfeller triller eplet et stykke bort selv om det faller tett til stammen. For Melvyn Richardson er en helt annen spillertype enn sin far. Han har ikke pappas fysikk, men tar igjen med enorm fart og eksplosivitet. Er venstrehendt og er den siste sesongen blitt mer og mer omskolert til playmaker både i Montpellier og på det franske landslaget.

36. Gonzalo Perez de Vargas, Barcelona/Spania (31)

Var et stort målvaktstalent, som fikk sin debut for Barcelona allerede som 17-åring. Han ble sendt på lån til Granollers og Toulouse for å få erfaring før han ble hentet tilbake og satset på i Barca. Er kjent som en veldig stabil målvakt, som har etablert seg som førstevalg både i Barcelona og for Spania.

35. Gøran Sørgård Johannessen, Flensburg-Handewitt, Norge (39)

Første nordmann på listen er siddisen Gøran Sørgård Johannessen. Vurderte lenge en karriere som kokk, men valgte håndballen. Har slitt med skader denne sesongen, men i form er han en av verdens beste ankomstspillere. Har et enormt trøkk i alt han gjør, og er i ferd med å bli en solid toveisspiller.

34. Joan Cañellas, Pick Szeged/Spania (36)

En av de mest undervurderte spillerne i internasjonal håndball. Blitt avskrevet gang på gang, men har en evne til å løfte alle lag han spiller for. Har vært innom Barcelona, Ciudad Real, THW Kiel og Vardar før han kom til ungarske Pick Szeged. Toveisspiller, som er like god som venstreback og playmaker.

33. Niclas Ekberg, THW Kiel/Sverige (NY)

Den svenske veteranen bare fortsetter å score mål for THW Kiel. Er nå inne i sin niende sesong i den tyske storklubben og er fortsatt et soleklart førstevalg på høyrevingen. Ble toppscorer i Champions League i 2019/20-sesongen.

HOLDER KOKEN: Niclas Ekberg har ingen tanker om å gi fra seg plassen på THW Kiel med det første. Foto: Darko Bandic

32. Jannik Kohlbacher, Rhein-Neckar Löwen/Tyskland (32)

Er nok den beste angrepsspilleren av de tyske linjespillerne, men ble en stund prioritert bak både Hendrik Pekeler og Patrick Wiencek fordi han ikke var god nok i forsvar. Har tatt store steg bakover og får da også mer spilletid fremover. Er et soleklart førstevalg i Rhein-Neckar Löwen der han nyter godt av å spille på lag med Andy Schmid.

31. Christian O'Sullivan, Magdeburg/Norge (NY)

Ikke den som stjeler de største overskriftene, men god i alle spillets faser. Hadde han vært ti centimeter høyere, så hadde man snakket om ham blant verdens beste forsvarsspillere. Kompenserer for manglende størrelse med høy frekvens i beina. En av verdens beste ankomstspillere, i tillegg til at han gjør alle rundt seg gode.

30. Andreas Nilsson, Veszprem/Sverige (34)

Er nok litt på nedtur, men fortsatt en av verdens beste linjespillere. «Stycket» er i ferd med å bli en klubblegende i den ungarske storklubben Veszprem og er en stor publikumsfavoritt der. Er stor og tung, og ikke lett å stoppe hvis han får ballen inne på linjen.

29. Kiril Lazarov, Nantes/Nord-Makedonia (27)

Er en levende legende på håndballbanen. Har scoringsrekorden i både VM og EM, og han har scoret over 1300 mål i Champions League. Ikke den mest storvokste høyrebacken, men veldig eksplosiv og enorm timing i satsingene sine har gjort ham til en av tidenes største målmaskiner. Er nå 40 år, men fortsatt en trussel i alle kamper han spiller.

28. Thiagus Petrus, Barcelona/Brasil (50)

Brasilianeren er kanskje verdens beste forsvarsspiller nå. Er blitt veldig viktig for Barcelona, og nå er han også Sør-Amerikas beste håndballspiller, til tross for at han ikke er så ofte på motstanders banehalvdel.

27. Yahia Omar, Veszprem/Egypt (NY)

Og vi går rett videre til Afrikas beste håndballspiller. Yahia Omar har tatt store steg etter at han kom til Veszprem. Der har han henvist både Kent-Robin Tønnesen og Jorge Maqueda til benken og etablert seg som en høyreback i verdensklasse. God både i forsvar og angrep.

26. Hampus Wanne, Flensburg-Handewitt/Sverige (NY)

Magnus Jøndal har vært et soleklart førstevalg for Norge, men i klubblaget Flensburg-Handewitt er det blitt mindre spilletid. Årsaken til det heter Hampus Wanne. Den kontringssterke svensken har vært en av Bundesligas aller beste venstrevinger, og det er ikke lenge til han kan kalle seg verdens beste i den posisjonen.

25. Magnus Abelvik Rød, Flensburg-Handewitt/Norge (41)

Uten alle skader så hadde Magnus Abelvik Rød vært enda høyere på listen. Har et potensial til å bli en av verdens aller beste spillere. Høy, hurtig, med godt overblikk og en veldig god forsvarsspiller. Et soleklart førstevalg for Flensburg-Handewitt når han er frisk.

24. Bence Banhidi, Pick Szeged/Ungarn (NY)

Den høyeste nykommeren på årets liste, noe som nok betyr at han skulle vært med i fjor også. Den ungarske linjespillergiganten er tilnærmet umulig å stoppe. 207 centimeter høy og 130 kilo med muskler. Får han ballen på linjen, så er det mål eller sjumeterskast. Også en veldig god forsvarsspiller.

23. Ludovic Fabregas, Barcelona/Frankrike (29)

24 år gammel, men det føles som om han har vært med en evighet. Veldig viktig både i forsvar og angrep for både Barcelona og Frankrike. Er nesten to meter høy, men likevel en bevegelig og mobil linjespiller. Kommer til å kjempe om posisjonen som verdens beste linjespiller de neste ti årene.

22. Nedim Remili, Paris Saint-Germain/Frankrike (26)

Spådde selv for noen år siden at han skulle bli verdens beste håndballspiller. Selv om profetien ikke helt har slått til ennå, så er han en av klodens beste høyrebacker. Har fått Dainis Kristopans som lagkompis i Paris Saint-Germain, og er derfor begynt å flørte litt med playmakerrollen. Er også arvelig belastet. Hans far Kamel Remili ble fransk mester med Creteil i 1989.

21. Blaz Janc, Barcelona/Slovenia (33)

Når du debuterer i Champions League som 16-åring, så er du laget av noe helt spesielt. Hvis noen høyreving noen gang skal bli kåret til verdens beste håndballspiller, så er det Blaz Janc. Hurtig, teknisk god, stort skuddrepertoar og stabil. Dro til Barcelona fra VIVE Kielce foran denne sesongen, hvor han deler på spilletiden med Aleix Gomez.

20. Igor Karacic, VIVE Kielce/Kroatia (14)

Igor Karacic er en kar som ikke går og gjemmer seg hvis mye står på spill. Har en egen evne til å ta frem det beste når det gjelder som mest. Kan spille i alle tre backposisjoner, men trives best i midten. Ikke en typisk playmakertype, men en spiller uten svakheter. Var en av hovedmennene bak Vardars to Champions League-triumfer, før han dro til polske VIVE Kielce.

SPORTSFAMILIE: Brødrene til Igor Karacic er begge aktive idrettsmenn. Storebroren Ivan spiller for Bosnia, mens lillebroren Goran er keeper for fotballaget Adanaspor. Foto: Bo Amstrup

19. Vuko Borozan, Veszprem/Montenegro (17)

Har han verdens hardeste skudd i øyeblikket? Mange målvakter trekker i hvert fall frem Vuko Borozan når de får spørsmål om hvem som skyter hardest. Er egentlig en komplett håndballspiller, og ble kalt «den nye Karabatic» som ung. Har vært veldig skadeforfulgt de siste årene, men er nå i ferd med å etablere seg som en viktig spiller for Veszprem.

18. Alex Dujsjebajev, VIVE Kielce/Spania (11)

Når pappa er Talant Dujsjebajev og en av tidenes beste håndballspillere, så har du store sko å fylle, men Alex Dujsjebajev har på ingen måte gjort skam på familienavnet. Pappa hentet ham til VIVE Kielce i 2017, hvor han er blitt lagets førstevalg på høyrebacken. Har alltid vært en god angrepsspiller, men har de siste årene også blitt en habil forsvarsspiller - fortrinnsvis i en offensiv rolle.

17. Uwe Gensheimer, Rhein-Neckar Löwen/Tyskland (10)

Hvis en skal kåre tidenes beste venstreving, så blir det vanskelig å komme utenom Uwe Gensheimer. Begynner å dra på årene nå, men har fortsatt et større skuddrepertoar enn de fleste. Det er bare å søke på YouTube og nyte hans overlenge skuddteknikk. Har alltid scoret mye mål, og er inne på topp ti-listen over tidenes mestscorende i Bundesliga, til tross for et opphold i franske Paris Saint-Germain.

16. Artsem Karalek, VIVE Kielce/Hviterussland (19)

Linjespilleren er blitt mer sentral og mer brukt de siste årene, og nå kryr av gode linjespillere, og i øyeblikket er hviterussiske Artsem Karalek den beste av dem alle. Karalek sto på storklubbenes lister allerede i tenårene, men har selv vært veldig klar på at han har ønsket å ta steg for steg i karrieren. Derfor valgte han franske Saint-Raphael da han forlot Minsk og hjemlandet i 2016. I 2018 dro han videre til VIVE Kielce, hvor han har lært av den spanske veteranen Julen Aguinagalde og utviklet seg videre.

15. Andreas Wolff, VIVE Kielce/Tyskland (18)

«The Big Bad Wolff» er en av verdens aller beste målvakter. På sitt beste kan han stenge målet fullstendig, slik han gjorde det i EM-finalen mot Spania i 2016. Er en ledertype som krever mye av omgivelsene sine. Ble derfor umiddelbart gjort til kaptein da han kom til polske VIVE Kielce i 2019.

14. Petar Nenadic, Veszprem/Serbia (15)

Har alltid vært sett på som en humørspiller, men etter overgangen til Veszprem er han blitt mer stabil. Og stabil på et høyt nivå. Var kanskje Veszprems beste spiller forrige sesong. Har et eventyrlig håndledd, og kan score fra alle mulige posisjoner. Har også fått et godt samarbeid med Andreas Nilsson, noe som gjør ham mer uforutsigbar.

13. Rasmus Lauge, Veszprem/Danmark (7)

Dansken var i ferd med å etablere seg som en sentral spiller for Veszprem da han var uheldig og ødela korsbåndet i en Champions League-kamp før jul. Gikk glipp av både Final4 og VM. Lauge kunne vært mannen som løftet Veszprem til finalen i Final4. Er en nærmest komplett spiller, som er god i alle spillets faser.

12. Jim Gottfridsson, Flensburg-Handewitt/Sverige (24)

Sverige med og uten Jim Gottfridsson er to helt ulike lag. Og en kan si det samme om Flensburg-Handewitt. «Gotte» er en dynamisk playmaker som driver lagene sine frem. Er fintesterk og sterk, og er en spiller som kan skape noe av ingenting. Har stabilisert seg på et skyhøyt nivå.

REISEGLAD: Dean Bombac har vært innom seks klubber i sin profesjonelle karriere. Nå spiller han i ungarske Pick Szeged. Foto: Hazem_gouda

11. Dean Bombac, Pick Szeged/Slovenia (9)

Verdens kuleste håndballspiller? Er spilleren som skyter backhand selv om kampen er jevn, som spiller inn til linje med de innspillene som andre bare tør prøve på trening. Du blir rett og slett glad av å se Dean Bombac spille håndball. Men han er avhengig av å trives, og det gjør han i ungarske Pick Szeged. Under trenerlegenden Juan Carlos Pastor får han lov til å være seg selv, og da er han håndballentertainer nummer en.

10. Hendrik Pekeler, THW Kiel/Tyskland (35)

Den tyske linjespilleren er kanskje verdens mest komplette håndballspiller for tiden. Helt i verdenstoppen i forsvar, en av de aller beste linjespillerne i angrep, og nå er han også blitt en fantastisk ankomstspiller. De fleste linjespillere får klar beskjed om å spurte opp og finne plassen sin, men Hendrik Pekeler er i stand til å føre ballen opp og skape sjanser selv. Ble fortjent kåret til MVP i Final4 i romjulen.

9. Domagoj Duvnjak, THW Kiel/Kroatia (12)

Hva kan en sin om «Dule»? Kan se ut som om han er så utslitt at han trenger oksygentilførsel, for så å være et forsvar alene. Var nok den spilleren som var nærmest Pekeler i kåringen av beste spiller i Final4. Og ble kåret til EMs beste spiller i januar. Var helt enorm i semifinalen mot Norge. Får han gå skadefri så har han noen år igjen i verdenstoppen.

8. Luka Cindric, Barcelona/Kroatia (6)

Ble sammenlignet med Luka Modric som ung fotballspiller, og var ønsket av storklubben Dinamo Zagreb. Men Luka Cindric valgte håndball over fotball. Er en typisk playmaker av balkanskolen. Liten, fintesterk, med et rapt skudd og godt samarbeid med linjespiller. Hadde han kunnet spille forsvar, så ville han vært uunværlig for Barcelona og Kroatia.

7. Aron Palmarsson, Barcelona/Island (8)

Nok en playmaker fra Barcelona. Aron Palmarsson er en mer kraftfull og skuddsterk midtback, og blir ofte foretrukket fremfor Luka Cindric fordi han også er en solid forsvarsspiller. Debuterte i den islandske toppserien som 15-åring, og har vært innom både THW Kiel og Veszprem før han havnet i Barcelona.

6. Dika Mem, Barcelona/Frankrike (21)

Dika Mem skulle spille basketball, men som 13-åring ble han lurt med på en håndballtrening. For noen klikker det bare med en gang, og kombinasjonen Mem og håndball var en match made in heaven. Fem år etter at han var på sin første håndballtrening, signerte han for Barcelona. Der har han gjort høyrebacken til sin, og denne sesongen har han vært helt enorm. Er nå også et klart førstevalg for Frankrike. Og det sier en del når konkurransen er Nedim Remili og Melvyn Richardson.

GULL: Dika Mem var med på Frankrike-laget som tok VM-gull på hjemmebane i 2017. Foto: Anne-christine Poujoulat

5. Dainis Kristopans, Paris Saint-Germain/Latvia (2)

Når du er 214 centimeter høy og veier over 130 kilo, så har du mye kropp du skal bevege på. Men Dainis Kristopans er blitt mer og mer mobil med årene. Var helt enorm i Vardar, der det meste av spillet var lagt opp for ham. Etter overgangen til Paris Saint-Germain har han måttet tilpasse seg en litt annen rolle. På lag med Mikkel Hansen og Nikola Karabatic hjelper det lite å være 214 centimeter i kampen om å være den største alfahannen.

4. Andy Schmid, Rhein-Neckar Löwen/Sveits (5)

Den sveitsiske magikeren er kanskje blitt 37 år gammel, men han er fortsatt verdens beste vurderingsspiller. 7 mot 6-spill er som skapt for ham. Se for deg Schmid med to gode linjespillere. Det er nærmest ustoppelig. Ble kåret til Bundesligas beste spiller fem sesonger på rad. Ingen andre har fått utmerkelsen mer enn to ganger.

3. Mikkel Hansen, Paris Saint-Germain, Danmark (3)

Mikkel Hansen var mannen som vippet Nikola Karabatic som verdens håndballkonge, men måtte selv abdisere tronen i fjor. Er blitt mer og mer en ren angrepsspiller de siste årene. På sitt beste er Mikkel Hansen nærmest ustoppelig, men han er ikke like dominerende som han var i sine beste år. Når han er på, så er det knapt noen som matcher nivået hans. Har sikret seg en plass høyt oppe på listen over tidenes beste håndballspillere.

STJERNE: Mikkel Hansen spiller alltid med pannebånd for å holde håret på plass. Foto: Andreas Hillergren

2. Niklas Landin, THW Kiel/Danmark (4)

Nå er Mikkel Hansen ikke bare nede fra tronen som verdens beste håndballspiller. Han er også forbigått som Danmarks beste spiller. For Niklas Landin har rett og slett vært formidabel mellom stengene for THW Kiel det siste året. Den danske sisteskansen skal ha sin del av æren for at det endelig ble en ny Champions League-triumf for den tyske storklubben. Er uten tvil verdens beste målvakt, og kanskje den spilleren som sterkest påvirker resultatet i en kamp.

1. Sander Sagosen, THW Kiel/Norge (1)

«Kong Sander I» er på tronen for å bli. Fikk en litt treg start på oppholdet i THW Kiel. En skade satte ham litt tilbake, og han var kanskje i overkant raskt tilbake - noe som nok påvirket prestasjonene. Men viste i Final4 at det ikke er noen tvil om hvem som er best av de beste. Og har vært like dominerende i VM. Han er verdens beste duellspiller, stort overblikk og et knallgodt skudd. I tillegg er han en veldig god forsvarsspiller. Har jobbet knallhardt for å oppnå målet sitt om å bli verdens beste håndballspiller, men jobber enda hardere for å beholde tronen nå som han har erobret den.