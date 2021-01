Sagosen ser forandring i Norge-troppen: – Før var det bare meg

To strake VM-sølv og EM-bronse i fjor.

De norske håndballgutta har vært så nær det helt store i flere mesterskap de siste årene, men de har tapt på målstreken.

Sander Sagosen ser en annen spillegruppe nå enn for noen få år siden.

– Før var det bare jeg som gikk ut og skrek at vi skal ha mulighet til å gå langt og det ene med det andre. Nå samler gruppen seg bak det ene målet. Nå tror alle oppriktig på å være med på å kjempe om gullet. Sånn var ikke alltid tilfellet før, mener Sagosen til TV 2.

Fra den norske leiren har det flere ganger blitt uttalt at gull er målet.

– Elsker å være med guttene

Sagosen, som står med 30 mål på de tre første VM-kampene, mener stemningen i troppen alltid har vært god under Christian Berges ledelse, men at det er ambisjonsnivået som har endret seg de siste årene.

– Det er en veldig sulten gjeng som synes det er veldig morsomt å være samlet. Jeg elsker å være med guttene. Vi har det ekstremt morsomt på banen, trening og utenfor. Stemningen er der, sier Kiel-stjernen.

Kent Robin Tønnesen (29), som er tilbake etter å ha mistet de to siste mesterskapene med skade, føler Norge har vært offensive lenge.

– Nå er det også et godt nok lag til å si at vi kan ta gull. Nå gjelder det bare å få alt til å stemme, få den flyten vi vil ha og komme opp på nivå med en gang i starten av hver kamp. Gjør vi det, tror jeg det kan gå hele veien, sier Tønnesen, som var Norges beste mot Østerrike på TV 2s spillerbørs.

– En guttegjeng på tur

Christian O'Sullivan (29) har stor tro på at Norge skal ta seg til en ny VM-finale. Skulle de klare det, mener han Norge er bedre rustet enn i 2017 og 2019.

– Vi tar ikke for gitt at vi skal stå der hvert år. Vi har vært i to finaler, og vi går for å vinne. Dessverre var det ikke godt nok i de to finalene. Forhåpentligvis kan vi stå der i år igjen, og da skal vi gjøre det bedre, sier O'Sullivan til TV 2.

Troppens yngstemann, Alexander Blonz (20), er allerede med i sitt tredje mesterskap. Han mener gullmålet har vært helt klart siden han kom med til VM i 2019.

– Det er utrolig gøy å være med denne gruppen med så mange gode håndballspillere. Jeg er en unggutt, men dette laget er ikke så voldsomt gammelt i snittalder i forhold til andre lag, tror jeg. Det er en guttegjeng på tur, hvis det går an å si, sier Blonz.

Norge tar med seg to poeng inn i hovedrunden, der Portugal venter onsdag. Deretter blir det kamper mot Algerie og Island.