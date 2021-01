Fra vondt til verre for Ap

Jonas Gahr Støre er ingen populær partileder. Men et lederbytte er heller ingen garanti for økt oppslutning. Tvert imot. Hvis ikke «Messias» slipper det han har i hendene og vender hjem fra Brüssel, da.

Velgerne liker ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er dårlig nytt for en politiker og et parti som søker velgernes tillit, og som har ambisjon om å innta Statsministerens kontor. Veien dit blir langt tyngre uten drahjelp fra en populær og folkelig lederskikkelse.

Fra vondt til verre

En fersk måling, utført av Kantar for TV 2, viser at 20 prosent av velgerne sier det vil øke sannsynligheten for at de stemmer Ap, om Støre går av som partileder. Bare 10 prosent sier det vil minske sannsynligheten. Det er brutalt. Netto utgjør dette nesten 400 000 flere velgere som kunne samlet seg om Ap hvis Støre gikk av. Men når vi spør de samme velgerne om hvem de vil ha som alternativ, går det fra vondt til verre.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Ap har rett og slett et gigantisk person-problem. De har ingen naturlig frontfigur. Mens Høyre bygger sin valgkampstrategi rundt en populær Erna Solberg og Senterpartiet planlegger den rene persondyrkingen av Trygve Slagsvold Vedum, så må Ap velge en annen valgstrategi. Det er ikke enkelt i en tid da partilederne er veldig synlig til stede i en valgkamp.

Panikk og frustrasjon

Meningsmålingene denne vinteren har vært brutale for partistrategene på Youngstorget. Ap bikker stadig under 20-tallet i oppslutning. Partiet evner ikke å løfte seg. Reaksjonene internt utgjør en miks av panikk, frustrasjon og apati. Partifolk frykter at partiet kan falle enda mer. Det er utbredt frustrasjon over hvordan partilederen fremstår utad. Han virker defensiv og uten en klar plan, er tilbakemeldingene jeg får fra Ap-politikere landet over. Den store partiorganisasjonen går ikke i takt. De færreste ønsker å dele sin frustrasjon høyt. Det oppleves destruktivt å snakke ned sin egen partileder i et viktig valgår. Men det ulmer under overflaten.

Et åpenbart alternativ kunne vært på bytte ut partilederen. Men det er også et sjansespill et halvår før et valg. I hvert fall hvis det ikke finnes en åpenbar motkandidat. Og i hvert fall hvis det ikke skjer ved frivillig avgang. En ny personstrid er kanskje det siste Ap trenger nå.

Hva med Raymond eller Hadia?

Og det er også vanskelig å se for seg hvilke andre som skulle klare å løfte Ap. I partiet er det en gjengs oppfatning av at det kun er Oslos byrådsleder Raymond Johansen som kunne klart det nå. Han har stått frem som en tydelig leder av hovedstaden under pandemien. Nestleder Hadia Tajik har sittet seks år i partiledelsen og er også naturlig å ha med når vi spør velgerne i en meningsmåling. Men ingen av de to opplever noen positiv respons fra velgerne.

Tvert imot, så svarer velgerne at det er mer usannsynlig at de vil stemme på Ap om Støre erstattes med en av de to, ifølge Kantars måling. Velgerne vil altså bytte ut Støre, men sliter med alternativet.

Årelang hersketeknikk

For velgerne synes å vende seg mot den samme drømmen som en rekke Ap-politikere. De savner Jens Stoltenberg, mannen som velgerne regelrett pælmet ut av Statsministerens kontor for snart åtte år siden. Med god margin.

Selv fremtredende politikere på høyresiden har gjentatte ganger de siste årene gitt høylytt utrykk for at de savner Jens Stoltenberg.

– Jeg tar meg av og til i å savne Jens Stoltenberg, sa Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten før sist stortingsvalg. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) tok seg også i å savne Stoltenberg så sent som i fjor sommer, under et intervju med Dagbladet. Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp), savnet Stoltenbergs «klarhet» i oljepolitikken overfor Klassekampen.

«Herregud som jeg også savner Jens Stoltenberg», har Sylvi Listhaug (Frp) sagt til Dagens Næringsliv, mens Høyre-nestleder Jan Tore Sanner brukte litt andre ord da han uttrykte noe av det samme til ABC Nyheter.

Det gjentatte savnet av Stoltenberg har vært en årelang hersketeknikk fra høyresiden mot Jonas Gahr Støre.

Hemmelig drøm om Jens

Men i det siste halvåret har jeg snakket med en flere sentrale Ap-politikere som har en hemmelig drøm om at Stoltenberg skal returnere fra NATO-hovedkvarteret i Brüssel og overta plassen til Støre. Foreløpig er det ingen som sier det høyt. Tidligere Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen (Ap) er et unntak.

Men det er med denne drømmen som mange andre drømmer. De forblir gjerne en fjern drøm.

Det er ikke mulig å se for seg at Jens Stoltenberg skulle komme tilbake som en hjemvendende sønn denne våren, overta plassen til Støre på stortingslisten til Ap før fristen 31. mars, og så velges som partileder og statsministerkandidat på landsmøtet i april. 62 år gamle Jens Stoltenberg har allerede en jobb. Han har to år igjen av sitt åremål som NATOs generalsekretær.

Svakt lederskap

Nei, skal Ap bytte partileder, må de finne en annen enn NATO-sjefen. Men mangelen på alternative lederkandidater er årsaken til at det ikke har vært noen reell lederdebatt i Ap etter det ydmykende valgnederlaget i 2017. Det må Jens Stoltenberg bære sin del av ansvaret for. Som leder gjorde han en for dårlig jobb i å løfte frem unge talenter og gi dem ansvarlige posisjoner, både i regjering og i Stortinget. Ap har blant annet knapt hatt en eneste statsråd født etter 1960-tallet.

En god leder skal sørge for at det gror godt under seg. Det har heller ikke Jonas Gahr Støre lyktes med. Etter snart sju år som partileder, har han ingen klare kronprinsesser eller kronprinser bak seg. Det er svakt.

Når en snakker om mangelen på lederemner, skal en heller ikke glemme 22. juli-terroren. En hel generasjon med unge Ap-talenter ble brutalt rammet for ti år siden. 69 AUF-ere ble drept, enda flere traumatisert. Mange av dem ville hatt sentrale posisjoner i Ap i dag.

Fjern drøm

Når potensielle Ap-velgere drømmer seg tilbake til Jens Stoltenberg, er det nesten som å skru klokka tilbake to tiår, til våren 2000. En presset Ap-leder Thorbjørn Jagland slet med oppslutningen og med et utålmodig parti som ville tilbake i regjering. En 41 år gammel Ap-nestleder, Jens Stoltenberg, pustet ham i nakken.

I februar 2000 kunne VG og TV 2 presentere en meningsmåling som det fortsatt snakkes om i Ap, og som nærmest ble et traume for Jagland og til slutt også for Stoltenberg.

400 000 flere velgere vil stemme Ap om Jens Stoltenberg overtok som leder. Det brutale budskapet var malt utover hele VGs front og møtte deg i alle landets kiosker og butikker. Ap kunne få svimlende 44,5 prosents oppslutning, bare Stoltenberg overtok roret fra Jagland.

Fortsatt tid

Jagland ga etter og trakk seg som parlamentarisk leder og statsministerkandidat og overlot jobben til Stoltenberg. En måned etterpå ble sentrumsregjeringen kastet og Stoltenberg ledet Ap inn i regjering. Så langt så godt. Men halvannet år etterpå krasjlandet Stoltenberg og Ap gjorde det dårligste stortingsvalget siden 1924, med 24,3 prosents oppslutning.

Det er fortsatt tid for Ap å skifte ut partileder Jonas Gahr Støre hvis de ser seg tjent med det, men det vil være politisk gambling. Selv ikke Jens Stoltenberg, om han skulle vende tilbake til Norge og gjenoppstå som Arbeiderpartiets Messias, vil kunne garantere valgseier for Ap

Troen på gjenoppstandelse er heller ikke spesielt stor i Ap fra før.

Kanskje de heller skal ta lærdom av en annen av partiets «messias-er», Rosenborgs legendariske trener Nils Arne Eggen, nemlig å ta tak i det mannskapet de har og forsøke å spille hverandre gode som lag? Men også det krever god ledelse.