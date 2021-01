Putin slår tilbake mot presset

– Vi hører disse uttalelsene. Vi kan ikke og vil ikke ta hensyn til disse uttalelsene, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov tirsdag.

Peskov sa at Kreml også var «plaget» av Navalnyjs oppfordringer om å arrangere «ulovlige» protester etter at han mandag ble fengslet til 15. februar.

Uttalelsen er Kremls første reaksjon på pågripelsen av Navalnyj da han returnerte til Russland fra Tyskland søndag.

En måned i fengsel

En russisk domstol har besluttet at opposisjonspolitiker og Kreml-kritiker Aleksej Navalnyj holdes fengslet til 15. februar.

Fengslingskjennelsen kom i en domstol mandag, dagen etter at Navalnyj ble pågrepet i Russland. Regimekritikeren ble pågrepet umiddelbart etter at han landet i Moskva.

– Ikke vær redd, gå ut i gatene, sa Navalnyj i en Youtube-video til tilhengerne sine mandag.

Ble advart

Navalnyj er en av president Vladimir Putins største kritikere. Søndag var han tilbake i Russland for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Tyskland i august i fjor. Han vendte hjem til tross for at myndighetene hadde advart om at han ville bli pågrepet. Navalnyj mener trusselen var et forsøk på å skremme ham til å holde seg unna.

Vestlige eksperter har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i sovjettiden. Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak og har anklaget president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.

Russiske myndigheter avviser imidlertid all innblanding, og russisk påtalemyndighet mener det ikke er noen grunn til å etterforske saken.

– Forferdelig

Pågripelsen av Navalnyj er møtt med fordømmelse fra flere hold og krav om løslatelse.

– Pågripelsen er fullstendig uforståelig. Rettsstatsprinsippet og beskyttelsen av sivile rettigheter må gjelde for ham, noe Russland er bundet av gjennom grunnloven og internasjonale forpliktelser. Han må løslates umiddelbart, skriver Tysklands utenriksminister Heiko Maas på Twitter.

– Det er forferdelig at Aleksej Navalnyj, offeret for en forkastelig forbrytelse, er blitt pågrepet av russiske myndigheter. Han må løslates umiddelbart, skriver Storbritannias utenriksminister Dominic Raab på Twitter.

Mener pågripelsen er ulovlig

44-åringen ble pågrepet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014. Han holdes i arresten til en rettslig kjennelse foreligger, opplyste Russlands fengselsetat FSIN søndag kveld.

Mindre enn et døgn senere startet fengslingsmøtet på politistasjonen der Navalnyj satt i arresten. Advokaten hans skal ha fått saksdokumentene ett minutt før møtestart, ifølge Moscow Times-journalist Felix Light.

– Jeg forstår ikke hva som skjer. For ett minutt siden fraktet de meg fra cellen til et møte med advokaten min. Jeg kom hit, og det er et rettsmøte! sa Navalnyj i en video.

Tidligere på dagen hevdet Navalnyjs antikorrupsjon-stiftelse at pågripelsen er ulovlig.