På flybussen fikk Holm Lægreid beskjeden som snudde karrieren på hodet

«Bli med på min vei mot toppen!», sto det med store bokstaver på den tolvte og siste siden i sponsorheftet Sturla Holm Lægreid lagde om seg selv sommeren 2018.

FORSIDEN AV SPONSORHEFTET: Men ingen sponsorer lot seg friste av innsalget fra Holm Lægreid.

Heftet ble sendt ut til en rekke bedrifter og privatpersoner, i håp om at noen skulle ønske å hjelpe en ung og lovende skiskytter med å ta det neste steget.

«Jeg har som mål å bli verdens beste skiskytter! Veien dit er lang, men jeg har motivasjon til å gjøre alt som må til for å komme dit», skrev den da 21 år gamle Holm Lægreid i beskrivelsen av seg selv.

Men ingen sponsorer lot seg friste, bortsett fra onkel Ulf og tante Ane. For 10 000 kroner sikret de seg eksklusiv sponsorplass både på bil, våpen og konkurransedrakt.

– Det var et arbeid jeg prøvde å starte da jeg hadde kyssesyken. Jeg hadde gode resultater fra juniorkarrieren, og trodde jeg var et attraktivt sponsorobjekt. Jeg lagde denne blekka hvor jeg ramset opp alle resultater, la ved noen avisutklipp og så videre, og tenkte at det var kult. Men det var veldig få som tok imot, sier Holm Lægreid.

Kopierte Fourcade

Kyssesyken satt i kroppen mye lenger enn han hadde håpet. Først et stykke ut i 2019 kunne han gjenoppta den fysiske treningen for fullt.

Men bæringen utnyttet det lange sykdomsoppholdet på best tenkelig vis - og la mye av grunnlaget for den den eventyrlige suksessen vi har sett i vinter, med fire individuelle verdenscupseirer og annenplass sammenlagt i verdenscupen.

Denne sesongen har Holm Lægreid truffet på 94 prosent av skuddene sine (96 prosent på liggende og 92 prosent på stående) - som er et nesten uhørt sterkt tall.

KYSSESYKEN: Holm Lægreid ble satt kraftig tilbake av kyssesyken i 2019, men ga ikke opp drømmen. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Etter at jeg fikk påvist kyssesyken tok jeg blodprøve hver sjette uke, for å se om det var trygt å starte opp igjen. Jeg følte meg aldri dårlig, og tenkte at det ville gå over med en gang. Men da jeg hadde gått 2-3 måneder uten å trene fysisk, ble det viktig å få fokus på noe annet for ikke å miste motivasjonen helt. Jeg bestemte meg for å fordype meg i skytestillingen, gjorde drastiske endringer på børsa og stillingen, og så valgte jeg å kopiere en av de store. Jeg studerte Martin Fourcade og så hvordan han skjøt. Det tok åtte måneder før jeg kunne begynne med vanlig trening igjen, sier Holm Lægreid.

Langt bak i køen

På denne tiden var han milevis unna noe elitelag, og heller ikke vurdert som god nok for det nest beste laget i Norges Skiskytterforbund. I stedet var han en del av U23-landslaget.

– Sesongen 19/20 var første vinteren jeg gikk inn med noe håp etter kyssesyken. Da var formen såpass bra at jeg håpet å kunne prøve meg i IBU-cupen (det nest høyeste nivået bak verdenscupen), sier han.

Holm Lægreid imponerte i den nasjonale skiskytteråpningen, der alle de beste norske utøverne og flere av de beste utlendingene deltar. Han ble femte beste nordmann på sprinten, og trodde det ville være nok til å få sjansen i IBU-cupen.

Det var det ikke.

– Det var såpass jevnt med noen andre at de på skjønn ga sjansen til noen som hadde gått IBU-cup før. Så jeg ble ikke med det toget der, og deretter ble det stang ut i neste norgescup. Jeg presterte ikke godt nok til å ta den neste ledige plassen. Med en gang du havner i norgescupkjøret, så må du prestere på toppnivå og utklasse de andre for å få muligheten. Det var en jobb som måtte gjøres. Jeg hadde ikke gitt opp, og i starten av 2020 tenkte jeg at «nå, Sturla, nå gjør du det dårligere i konkurranser enn på trening», forteller han.

FIKK STIPEND: 18 år gamle Sturla Holm Lægreid mottar her stipend på 10 000 kroner i 2016, flankert av eliteløperne Erlend Bjøntegaard og Tiril Eckhoff. Nettopp Bjøntegaard skulle - uten å vite det - spille en viktig rolle i gjennombruddet til Holm Lægreid.

Holm Lægreid sier treffprosenten hans stupte med 15-20 prosent fra trening til konkurranse, og tidlig i januar 2020 konkluderte han med at det var en mental sperre som var årsaken.

– Da begynte jeg å jobbe med meditasjon og mindfulness for å ta de siste prosentene på skytebanen, sier han.

Om det var dette eller noe annet som gjorde underverker for treffsikkerheten aner han ikke, men det viktigste var at han plutselig fikk ut det han var god for.

Grep sjansen - igjen og igjen

Siste sjanse for å bli tatt ut til IBU-cup var i norgescuprennene på Gautefall for temmelig nøyaktig ett år siden. Med kniven på strupen vartet Holm Lægreid opp med annenplass på sprinten, og seier på jaktstarten.

KNIVEN PÅ STRUPEN: Historien om veien til toppen inneholder spektakulære tilfeldigheter, og en unik evne til å gripe sjansen med kniven på strupen. Foto: Torbjørn Holthe

Det ga ham sjansen han hadde ventet på.

– Jeg skjønte at det var samme greia i IBU-cupen: jeg måtte vise at jeg hadde noe der å gjøre umiddelbart. Og så klarte jeg å falle på førsterunden av sprinten. Jeg startet seint og det hadde blitt isete i en vanskelig sving, som jeg ikke var klar over. Jeg kjørte ut av løypa, landet på ryggen, børsa ble full av snø og hele den pakka der, sier han.

Likevel greide han å karre seg inn til 17. plass med ni treff. Det var ekstremt viktig for alt som har skjedd i etterkant - for plasseringen var god nok til at han også fikk gå fellesstarten.

– Og så klarte jeg å klinke til med seier på fellesstarten. Da var det flere dører som åpnet seg. Jeg kom med til EM, som er et slags VM for de nest beste, sier Holm Lægreid.

TRIPPEL: I Oberhof i januar kunne de norske gutta juble for trippel norsk. Foto: Christian Manzoni / BILDBYRÅN

EM ble arrangert i Minsk i februar i fjor. I den nye konkurranseformatet supersprint - som er en slags kortvariant av vanlig sprint med innledende kvalifisering og der 30 mann står igjen til slutt - endte Holm Lægreid på 5. plass og ble dermed beste nordmann.

Deretter fulgte han opp med 12. plass på sprinten, før han tok sølv på den påfølgende jaktstarten. På samme tid gjorde verdenseliten, med Johannes Thingnes Bø & co, seg klare for verdenscupuke i tsjekkiske Nove Mesto.

Forfall endret alt

Fra EM-laget hadde Aleksander Fjeld Andersen og Ida Lien fått klarsignal til å delta der. Sturla Holm Lægreid skulle hjem til Norge og gå norgescuprenn i Folldal.

Men så inntraff nok en avgjørende tilfeldighet, som skulle bli helt avgjørende for at Holm Lægreid kom i posisjon til alt som har skjedd det siste halvåret.

ENORM SESONG: Holm Lægreid har grepet mulighetene han har fått denne sesongen med begge hender. Foto: Fredrik Sandberg/NTB Scanpix.

Og han kan takke Erlend Bjøntegaard - og hans influensasykdom i mars i fjor - for at han fikk sjansen på det høyeste nivået.

– Jeg satt på bussen til flyplassen i Minsk, sammen med resten av følget som skulle hjemover, forteller Holm Lægreid.

Rekruttrener Anders Brun Hennum og utviklingssjef Harri Luchsinger kom bort og informerte om at Bjøntegaard var blitt syk - og at det plutselig var en plass ledig til sprinten i verdenscupen i Nove Mesto.

– Da var det egentlig bare å gi full gass. Det ble omdirigering og bare å snu 180 grader på Gardermoen. Jeg kom meg ned til Tsjekkia og slo til med 13. plass der, sier Holm Lægreid.

Igjen var det avgjørende for at han kvalifiserte seg til fellesstarten - der han gikk inn til 15. plass. De to plasseringene var gode nok til at han også fikk bli med til verdenscupavslutningen i Kontiolahti.

10. plass på sprinten der og 11. plass på jaktstarten - og 59 av 60 treff i løpet av de fire rennene i verdenscupen totalt - imponerte landslagsledelsen såpass mye at Holm Lægreid ble tatt inn på elitelaget til sesongen 2020/21.

Fra å gå norgescup på Gautefull i slutten av januar var han inne i varmen blant de aller beste bare noen måneder senere.

– Hvis ikke Bjøntegaard hadde blitt syk, ville du vært der du er nå?

– Jeg har tenkt på det samme spørsmålet mange ganger. Det gjelder å ha litt flaks. Jeg ville ikke hatt sesongen jeg har hatt nå, i hvert fall. I stedet for å gå verdenscup fra starten av ville jeg neppe fått muligheten før seinere,. Det at jeg har fått trene med elitelaget har virkelig hjulpet meg på den fysiske biten i år, sier han.

EN MANN MED MANGE TALENTER: Sturla Holm Lægreid er ikke bare en av verdens beste skiskyttere. Han er også en meget habil gitarist - spesielt når Madshus-skiene byttes ut med en seksstrenger. Foto: Tobias Schwarz

Erlend Bjøntegaard ler godt når han får spørsmål om hans sykdom banet vei for tidenes kanskje råeste inntreden i verdenscupen, for Holm Lægreid vant fire av sine 15 første renn på høyeste nivå.

– Det er en utrolig historie, i hvert fall når man legger den fram sånn. Den er lett å la seg fascinere av. Men samtidig er det vel sånn toppidretten er: noen tilfeldigheter, og mye timing. Når man ser hva Sturla har prestert, så har han ikke levert en dårlig konkurranse på lenge. Fra han begynte med norgescuprenn etter kyssesyken, til IBU-cup og videre til EM. Han har tatt mulighetene hele veien. Men da sesongen startet, kunne vel ingen forutse at han skulle fortsette i den stilen. Kanskje viser det bare at det ikke er tilfeldigheter og flaks, men at en stjerne er født, sier Bjøntegaard.

ONKEL ULF STILTE OPP: Onkel Ulf og tante Ane sponset Sturla Holm Lægreid da ingen andre var interessert. Foto: Privat

– Dere rører ikke mye alkohol i toppidretten, men er det fair å si at Sturla skylder deg en øl?

– Ha-ha! Ja, han har råd til å spandere det nå. Kanskje jeg skal spørre ham om det, sier Bjøntegaard.

Grøsser-fan

For Sturla Holm Lægreid trenger ikke lenger gå til onkel Ulf og tante Ane for å få idrettskarrieren til å gå rundt.

Nylig forsvant også reklameplassen til onkel og tante fra våpen, bekledening og bil - etter at AF Gruppen snappet opp skiskytterkometen. Uten hjelp fra det 12 sider lange sponsorheftet.

Bare i premiepenger har Holm Lægreid passert en million kroner i vinter. Hver enkeltseier i verdenscupen belønnes med 15 000 euro, annenplassen får 12 000 euro og tredjeplassen 9000 euro.

Men Holm Lægreid har ikke akkurat gått av hengslene med nye og flotte vaner.

– Nå har jeg kjøpt et sånt lesebrett som jeg har masse bøker på, så slipper jeg å dra med et lass. Nå går det i «It», som er en grøsser av Stephen King. Jeg er akkurat ferdig med «The Shining», som var kjempebra. Jeg tenker å fortsette i samme sjanger, sier Holm Lægreid - som selv så definitivt tilhører eventyrkategorien innen skiskyting.