Helene Marie Fossesholm tok sitt første senior-gull i NM

Junioren Helene Marie Fossesholm tok gullet på 10 kilometer fri teknikk under NM i Granåsen.

Therese Johaug og Heidi Weng valgte å stå over tirsdagens renn. Det åpnet for junioren Helene Marie Fossesholm (19).

– Ikke noen hemmelighet at jeg skal å gå for gull når Therese og Heidi ikke er her, sa Fossesholm til NRK før løpet.

Gikk seg inn i VM-diskusjonen

Det gikk som bestilt. Fossesholm tok gullet foran Ragnhild Haga og Kathrine Harsem.

– Uavhengig av at det manglet et par stykker gikk jeg et bra løp, sier Fossesholm til TV 2.

– Jeg fikk en god følelse underveis. Jeg åpnet i et bra tempo som jeg tenkte jeg skulle holde hele veien. Jeg prøvde å jage inn i motbakker, over bakketopper og i lett-terrenget. Det var skikkelig gøy å gå skirenn i dag, fortsetter hun.

Haga var drøyt 30 sekunder bak Fossesholm i mål. Harsem avsluttet godt og knep bronsen like foran Tiril Udnes Weng, 47,3 sekunder bak Fossesholm. Harsem gikk seg samtidig inn i VM-diskusjonen etter sølv og bronse på de to siste NM-distansene.

På spørsmål om hva Skiforbundet bør gjøre nå, svarer Harsem slik:

– De får ta seg en prat. Jeg har i hvert fall levert det jeg kan. Det må være opp til Ole Morten og gjengen å finne ut av hva de vil gjøre med meg denne gangen, sier hun.

– I går sa han til meg «du er ute etter å lage hodebry for oss igjen». Jeg er glad for det. Jeg håper det blir en urolig kveld for ham, smiler Harsem.

– Øyner du et håp om VM?

– Aldri si aldri. Jeg har som sagt levert så godt jeg kan. Hvis jeg får gå en VM-distanse er det litt surrealistisk, men jeg stiller opp om jeg får en mulighet, sier hun.

God Haga-avslutning

Fossesholm økte sakte, men sikkert forspranget sitt underveis. Tiril Udnes Weng var den som var nærmest på åpningspunktet, men avstanden ved halvgått distanse var økt til 15,6 sekunder.

Ragnhild Haga startet litt mer beskjedent, men fikk etter hvert opp farten og tok seg opp til sølvplass på sisterunden.

– Jeg håper først og fremst at jeg får lov til å gå 10 km fri teknikk i VM. Det er det viktigste for meg nå, sier Haga.

– Føler du deg ikke trygg på at du får gå i VM?

– Jeg tar veldig lite for gitt. Selv om jeg hadde vunnet her i dag hadde jeg ikke følt meg trygg, sier Haga.

Harsem hadde også en god avslutning og var 2,1 sekunder foran firer Udnes Weng.

