Kristoffs VM-drøm kan torpedere Tour de France-deltakelse

Dagen etter at Alexander Kristoffs arbeidsgiver sendte ut en pressemelding om at 33-åringen er én av tre ryttere som allerede har fått klarsignal til Tour de France, kan TV 2 fortelle at dette er langt fra sikkert.

Årsaken til dette er VM i Flandern i september.

– Her kan Alex realistisk sett vinne med den rette oppkjøringen, sier sportsdirektør Allan Peiper.

Da er spørsmålet om Tour de France vil forkludre denne planen. Vuelta a Espana kan i så måte være et bedre alternativ.

- Reddet oss

– Alexander kan kanskje ikke fremstå som en ideell del av et lag som går for gul trøye, spesielt ikke i et lag som har den regjerende vinneren. Men det vi så i 2020 var at han mer eller mindre reddet oss. Han tok en enorm byrde av skuldrene våre ved å vinne den første etappen, der han syklet seg inn i gul trøye. Det ga oss en ro. I tillegg er han viktig for team-spiriten med sitt gode humør. Det er noe vi verdsetter. Samtidig så kan han hjelpe til på de flate etappene, der han kan ta vind for Tadej (Pogacar) og få ham i riktig posisjon. Det er med andre ord mange grunner til å ta ham med, mer enn bare det at han kan vinne etapper, forteller Peiper.

Under den pågående treningssamlingen i Emiratene har dette vært et samtaletema.

– Vi har diskutert dette med Alex denne uka, og vi har da snakket om Vuelta a Espana som et godt alternativ for ham opp mot VM. Det er fortsatt noen måneder til Tour de France, så vi har ikke løst hva som er best for ham og hva som er best for laget, utdyper den rutinerte sportsdirektøren fra Australia.

Skeptisk

Kristoff sier at han blir glad om det blir funnet en plass til ham på Tour de France-laget. Han forteller at opplevelsen med å være på vinnerlaget i fjor er et av karrierens høydepunkter.

– For å være helt ærlig, så var jeg overrasket. Vi hadde et mål om topp 5. Jeg tenkte i utgangspunktet at det var ambisiøst, men så fikk vi en god start med seier til meg. Det tok av litt av presset. Da hadde vi et møte der vi endret målsettingen fra topp 5 til topp 3. Jeg trodde at Primoz Roglic ville bli for sterk, men så leverte Tadej en tempo fra en annen planet. Jeg var sjokkert da jeg så rittet på TV, men det var en kul opplevelse som er et av høydepunktene i karrieren. Det er noe spesielt å være på vinnerlaget, det var et stolt øyeblikk for hele UAE Team Emirates.

Kristoff er klar på at VM er et stort mål og åpner for å skifte ut Tour de France med en høydesamling i juli.

– Hvis de virkelig ønsker å satse på sammendraget, så kan det være at de ikke finner plass til en sprinter. Jeg er ikke akkurat en arbeidshest. Jeg er brukbar i sidevinden, men skal laget forsvare en trøye, så vil det ikke gå mange dagene før jeg blir sliten, sier Kristoff.

Slik løser de klassikerfloken

Han starter sesongen i Spania i starten av februar. Deretter går turen videre til Algarve Rundt i Portugal og Paris-Nice i Frankrike før han setter kurs for Belgia og klassikersesongen.

UAE Team Emirates har hentet inn klassikerspesialisten Matteo Trentin foran denne sesongen. Spørsmålet er hva dette gjør med Kristoffs posisjon i laget opp mot de viktigste rittene på våren.

– Alex har blitt nummer tre i Flandern rundt de to siste sesongene. Det han hadde trengt i de to rittene var en lagkamerat som kunne hjulpet med å tette luker mot slutten. Kanskje kan Trentin være den rytteren, sier Allan Peiper.

Å ha flere kort å spille på er alltid en fordel. Trentin har samtidig identifisert andre ritt enn Kristoffs favoritter som de han ønsker å gjøre det bra i.

– Trentin har pekt seg ut ritt som Harelbeke (E3 Saxo Bank Classic) og Waregem (Dwars door Vlaanderen), og ritt av det kaliberet. Vanligvis er det ikke her Kristoff er sterkest, i og med at de ikke er lange nok. Han har fortsatt krefter igjen når rittene er 260-270 km lange, der mange andre faller av. Med de to rytterne - i tillegg til Fernando Gaviria og Mikkel Bjerg - så har vi plutselig et mannskap som kan utfordre Quick-Step og Jumbo-Visma, mener Peiper.

Kristoff mener at han og italienske Trentin utfyller hverandre bra.

– Jeg ser frem til å jobbe med ham. Det kan være en fordel å ha med flere inn i finalen. Jeg husker da jeg hadde med Luca Paolini i Katusja. Det var til stor hjelp. Trentin er et stort navn til klassikerne. Jeg håper det kan gi et positivt utslag.