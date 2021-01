Utviklingen rundt selvkjørende biler, eller autonom kjøring, har vært stor de siste årene. Elbilene er gjerne utstillingsvinduet for den nye teknologien.

Nå har den ferske, kinesiske elbilprodusenten Xpeng, uttalt at de vil ta føringen på autonom kjøring. De påstår allerede at de ligger foran Tesla, med sitt Xpilot 2.5-system.

Nå er de klare for å ta et nytt steg videre, ved å bli den første bilprodusenten som tar i bruk såkalt Lidar-teknologi i en masseprodusert bil.

Det har de tenkt å gjøre allerede i år – i en modell som er planlagt lansert også i Norge.

Dette må du vite om Xpeng G3

Kostbart

Selve Lidar-teknologien ble introdusert allerede på 60-tallet, og er spesielt kjent ved at Apollo 15 brukte dette for å kartlegge månen. Veldig enkelt forklart, er dette en fjernmålingsteknikk som baserer seg på tilbakespredning av lys. Lidar bruker altså lys på tilsvarende måte som radar bruker radiobølger – og kan for eksempel bestemme avstand og bevegelse til objekter.

Det sier seg selv, at dette er nyttig i biler som skal kjøre av seg selv. Men de fleste har tenkt at dette er for dyrt til å bruke i biler. I stedet er det vanlig å bruke en kombinasjon av radar, HD-kameraer, bilens navigasjonssystem og diverse andre sensorer.

Xpeng: Noreen fikk bilen levert på døra – av selve sjefen

Dette er de to modellene til Xpeng: Kompakt-SUVen G3 (t.v.) og sedanen P7.

Høy grad av selvkjøring

Utviklings-avdelingen hos Xpeng står for 40 prosent av alle ansatte i selskapet. Så det er ingen tvil om at det jobbes svært målrettet rundt denne delen av bilproduksjonen.

Totalt blir det snakk om 32 sensorer i det nye Xpilot-systemet. Og det legges opp til at bilen skal kunne kjøre selv, også i kompliserte bymiljøer.

Fra før har for eksempel kompakt-SUVen Xpeng G3, som er på plass i Norge, 12 ultrasoniske radarer, tre millimeterbølge-radarer, fire HD-kameraer og ett HD-frontkamera.

Dette er en annen spennende elbilnyhet

Xpeng har mye fokus på teknologi. Det vises også innvendig, med store skjermer til infotainmentsystemet og instrumentene i bilen.

Parkerer selv

Xpilot 2.5 gjør allerede at G3 kan kjenne igjen fotgjengere, andre kjøretøy, veimerking, hindringer i veien og lese trafikklys.

Xpeng kan også parkere selv, med eller uten sjåføren sittende i bilen.

Men med et Lidar-system på plass, vil presisjonsnivået på selve kjøringen bli flere hakk bedre og sikrere.

For å håndtere all informasjonen, vil også bilens software bli styrket. Systemet bygger på 5G-nettverk, og bilen blir naturligvis trådløst oppdatert, etterhvert som nye tjenester blir tilgjengelig.

P7 skal også by på god plass i baksetet.

Snart behøver du ikke å holde i rattet

Voldsom rekkevidde

Bilen som blir først ut med Lidar, P7, er på mange måter enda mer spennende enn G3, som altså har rullet på norske veier i noen uker.

P7 er en sedan/kombi, som minner mye om Tesla Model S. Xpeng har utstyrt den med siste generasjon prismatisk CATL-batteripakke på 80,9 kWt – med en klasseledende energitetthet på 170 Wt/kg. Det skal gi en rekkevidde på imponerende 740 kilometer.

Riktignok er dette målt etter NEDC-målemetoden, som ikke er realistisk. Hva den offisielle rekkevidden blir etter den nye WLTP-standarden, vet vi ikke enda. Men P7 vil uansett blir blant elbilene på markedet med best rekkevidde. Den blir også tilgjengelig med firehjulsdrift – og over 400 hk.

Broom har grunn til å tro at lanseringen av P7 i Norge vil skje i mars.

Her kommer de første Xpeng-bilene i land i Norge

Video: Ville du kjøpt denne elbilen fra Kina?

Les mer om Xpeng P7 her