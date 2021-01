BBC: Riise kan bli vikartrener for England

De engelske fotballkvinnene trenger en trenervikar i OL etter at det ble klart at Phil Neville går av. BBC holder Hege Riise (51) som en av favorittene.

Riise gikk av som trener for LSK Kvinner i desember etter flere suksessrike år der. BBC skriver at hun er blant favorittene til å ta over Nevilles jobb på kort sikt. Sky Sports hevder at Riise vil bli presentert i løpet av de neste 48 timene.

Også NRK har omtalt saken.

Den nederlandske stjernetreneren Sarina Wiegman er allerede ansatt som England-sjef fra september i år, og hun leder dermed laget i EM neste år. Men det kan ligge et sommer-OL i Tokyo i potten for den som eventuelt blir vikar i mellomtiden. Det er sannsynlig at den engelske landslagssjefen vil lede Storbritannias OL-lag.

Riise har fra før erfaring som U23-trener for Norge og som assistenttrener for Pia Sundhage da hun var USA-sjef. Som spiller ble hun blant annet verdensmester (1995) og olympisk mester (2000) med Norge.

Ifølge BBC vil Englands Fotballforbund trolig utnevne en midlertidig landslagssjef i løpet av de neste dagene.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Riise uten å lykkes. LSK Kvinners styreleder Anders Melheim sier han er kjent med England-interessen for Riise.

– Vi har jobbet en stund med henne og hennes fremtid i LSK-kvinner. Hun har et tilbud her hos oss som utviklingssjef/sportssjef, men parallelt har hun også avventet andre interessenter, blant annet fra England. Jeg er kjent med at det ligger et tilbud fra England og det er en stor fjær i hatten til norsk fotball at vi ikke bare kan eksportere spillere, men også trenere. Vi ønsker jo selvsagt Riise hos oss, men det er kanskje enda viktigere at vi posisjonerer oss utenlands. Jeg har snakket med henne om det og sagt at det er en mulighet hun må gripe, sier Melheim.

Etter det TV 2 erfarer ble dialogen mellom Riise og det engelske landslaget opprettet i fjor.

(©NTB/TV 2)