«Elena» fikk hjelp av helt spesiell gruppe i politiet: – Noen dager senere hadde jeg kanskje vært død

Uten hjelpen «Elena» fikk fra en helt spesiell gruppe politimenn, er hun ikke sikker på om hun hadde overlevd livet som prostituert på gata i Oslo. Nå fortviler miljøet over at de har mistet sine viktigste tillitspersoner i politiet.

11. mai 2020 våkner «Elena» opp i en leilighet i Oslo.

Hun er kraftig forslått og husker bare bruddstykker fra kvelden før.

– Jeg så i speilet at jeg var skamslått, og kan ikke beskrive hvor store smerter jeg hadde den dagen der, sier hun.

Mannen som hadde banket henne opp kvelden før, og som er en del av denne historien, møtte «Elena» for første gang i 2017.

De møttes i Oslo, der hun jobbet som gateprostituert. Til å begynne med var mannen bare en vanlig kunde.

– Jeg hadde et hull, et vakuum i sjelen min, men jeg lurte meg selv, sier hun.

«Elena» hadde nettopp flyttet fra Romania på denne tiden. Hun ville tjene raske penger for å bygge et hus til familien i hjemlandet.

– Jeg ante ikke hvor farlig de pengene skulle bli, sier hun.

Etter noen måneder flyttet hun inn i en leilighet med mannen hun nå omtaler som halliken sin.

– Han viste interesse for meg i tre måneder. Jeg var helt alene på det tidspunktet og trodde faktisk at han elsket meg, sier hun.

Det tok ikke lang tid før drømmen om et fint liv sammen med mannen forsvant. Han begynte raskt å utnytte henne, og pengene hun tjente på gata fikk hun aldri beholde selv, sier hun.

Grov kroppskrenkelse

«Elena» er helt tydelig på at mannen var halliken hennes.

Men mannens forsvarer, Daniel Storrvik, bestrider at hans klient noen gang har drevet hallikvirksomhet.

Da mannen ble pågrepet etter voldshendelsen 11. mai, siktet politiet han for menneskehandel og/eller hallikvirksomhet. Denne delen av siktelsen frafalt da påtalemyndigheten skulle ta ut tiltale.

I desember ble han dømt til fengsel for grov kroppskrenkelse etter volden.

Han fikk 120 dagers fengsel, men hadde allerede sittet 171 dager i varetekt.

Hadde de kommet noen dager senere hadde de kanskje funnet meg død. «Elena»

Oslo tingrett påpeker i dommen at årsaken til den lange varetektsperioden skyldes at mannen var mistenkt for andre, mer alvorlige forhold.

Retten legger også til grunn at voldshendelsen 11. mai har karakter av mishandling, og at den er begått mot en forsvarsløs person.

– Dommen er anket da min klient mener samtlige av anklagene mot han er grunnløse. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Storrvik til TV 2.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisning, samt ilagt to års kontaktforbud overfor «Elena».

Etter det TV 2 er kjent med har ikke de to hatt direkte kontakt siden pågripelsen i mai.

– Kunne funnet meg død

Tiltalen som Oslo tingrett behandlet i desember dreier seg kun om grov vold, og ikke hallikvirksomhet. Likevel legger retten til grunn at de to ikke hadde et normalt samboerforhold.

«Etter rettens syn hadde «Elena» videre en utpreget psykisk og økonomisk binding til tiltalte...», skriver Oslo tingrett i dommen.

Forsvarer Daniel Storrvik ønsker ikke å kommentere dette.

Retten mener den «utpregede og psykiske» bindingen underbygges av «Elenas» frykt for å anmelde mannen, og for å forklare seg for politiet i etterkant av volden.

I dag takker «Elena» Oslo-politiet for at hun fortsatt lever.

– Hadde de kommet noen dager senere hadde de kanskje funnet meg død.

Politifolkene hun snakker om tilhørte en spesialisert og operativ gruppe ved avsnittet for menneskehandel i Oslo politidistrikt.

Nå er den operative gruppen i Oslo-politiet lagt ned, i hvert fall slik miljøet kjenner den.

TRYGGE OMGIVELSER: TV 2 møter «Elena» hos ROSA. Til venstre bak i bildet sitter daglig leder, Mildrid Mikkelsen. Foto: Petter Sørum-Johansen

Det skaper fortvilelse blant de prostituerte og ROSA-senteret i Oslo.

TV 2 møter «Elena» her, i lokalene til Krisesentersekretariatet i Oslo.

– Vi hjelper dem når de bryter ut og tilbyr trygge oppholdssteder, juridisk bistand og oppfølging, sier daglig leder i ROSA, Mildrid Mikkelsen.

– Fortvilende situasjon

ROSA-senteret har ofte kontakt med kvinner som bærer på lignende historier som «Elena». Derfor har de jevnlig kontakt med menneskehandelsavsnittet i Oslo-politiet.

Men i høst ble Mikkelsen svært frustrert da hun tok opp telefonen for å be om bistand fra sin faste kontakt i den operative politigruppen.

– Jeg satt med en konkret sak og trengte hjelp, men fikk beskjed om at han ikke lenger jobber med det her. Det var den måten vi fant det ut på, sier Mikkelsen.

ROSA-lederen er nå skeptisk til hvordan politiet i hovedstaden i fremtiden skal klare å avdekke ofre for menneskehandel.

– De har umiddelbart dratt og hjulpet folk ut av voldssituasjoner, og det er denne gruppen som tidligere har identifisert ofre for menneskehandel i Oslo-politiet, sier hun.

TV 2 var med den operative politigruppen på jobb i 2018:

– Oslo-politiet har lagt ned den operative gruppa, og kvinnene som blir utsatt for vold og menneskehandel har ikke lenger noen å kontakte, som de stoler på, sier Mikkelsen.

Grete Lien Metlid er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun avviser at gruppen er lagt ned, men bekrefter at de har gjort omorganiseringer, og at enkelte politimenn ikke lenger jobber ute.

– Vi har tatt noen av de innhentingsressursene våre inn i mer spesialiserte miljøer, sier Metlid.

– Hvorfor endre på noe som tilsynelatende fungerer så godt?

LEDER: Grete Lien Metlid er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Åserud, Lise

– Altså, det har vært mye som har fungert veldig godt. Samtidig har vi kjent på vi ikke har hatt tilstrekkelig og god nok kapasitet. Forhåpentligvis skal dette gi effekt også i større saker, nettopp fordi vi vil prioritere opp dette området, sier Metlid.

I dag lever «Elena» på hemmelig adresse, der hun føler seg trygg.

– Jeg tenker på de andre kvinnene som fortsatt er der ute. Selv om vanlige folk ikke bryr seg om sånne som oss, så tar vi vare på hverandre, sier hun.