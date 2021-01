Reagerer på anonyme helseråd: – Det er en farlig ukultur

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ingeborg Senneset synes det er en uting at influensere poster meldinger fra det som angivelig er helsepersonell.

– Med mindre du har gode rutiner for å sjekke det opp, så aner du ikke om den som sender deg melding er en tømrer fra Mjøsa eller en lege fra Ullevål.

Det sier journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset til God kveld Norge.

– Ingen av dem er bedre enn den andre, men det er veldig ille hvis noen uten kompetanse får komme med helseråd til vel 300 000 personer, fortsetter hun.

Hun sikter til de siste dagers debatt, hvor influensere har blitt kritisert i pressen for å ikke følge myndighetenes reiseråd.

Verken Isabel Raad (26) eller Sofie Karlstad (23) har ønsket å kommentere kritikken i media, og har heller valgt å svare i egne kanaler.

Det er også her Raad har postet skjermdumper av innboksmeldinger fra det som angivelig er helsearbeidere.

ANONYMT: Det er meldinger som dette Ingborg Senneset betegner som farlige. Foto: Skjermdump/@isabelraad

– En «DM-ukultur»

Senneset, som selv er utdanner sykepleier og som også er influenser med nærmere 40 000 følgere, synes det er en skremmende tendens. Hun sikter spesielt til de siste meldingene Isabel Raad postet i helgen.

– Dette er et fenomen som har utviklet seg over tid - at flere poster meldinger, mailer og SMS-er i story eller kommentarfelt. Det er potensielt farlig dersom det tilsynelatende er helsepersonell som har skrevet det, og de inneholder helseråd som følgerne kan bli påvirket av, sier Senneset.

Hun utdyper:

– Det har utviklet seg til å bli en farlig DM-ukultur («direktemeldinger», red. anm.), hvor det kan få alvorlige konsekvenser dersom det postes feilinformasjon. Nå vet jeg ikke om Raad dobbeltsjekker at avsender faktisk jobber i helsevesenet, og det vet ikke følgerne hennes heller, påpeker Senneset.

Hun ber både Raad og andre influensere om å tenke seg om to ganger.

– I aller ytterste konsekvens kan folk bli skadet, smittet eller dø om de følger råd som ikke er fra helsepersonell, sier hun.

Isabel Raad har blitt forelagt kritikken, men har ikke besvart God kveld Norges henvendelser.

Også det får Senneset til å reagere.

Sammenlikner med Trump

– Istedenfor å kommentere i media velger dessverre en del influensere å bruke egne kanaler. Det er et tap for offentligheten og et leit signal å sende om det å forholde seg til kritikk, mener Senneset.

Hun sammenlikner det med stilen Donald Trump har valgt.

– Dette ligner på Trumps metode, hvor man velger en enveiskommunikasjon der man ikke snakker med pressen. Det er både trist og skadelig, for man har et samfunnsansvar hvor man trenger både faktasjekk og motstridene perspektiver, avslutter Senneset.